Karl-May-Festspiele in Lennestadt locken wieder Besucher

Lennestadt. Nach einem Jahr Pause hallen wieder Pistolenschüsse durch Lennestadt. Beim Elspe Festival gibt es ein technisches Helferlein für die Besucher.

Plötzlich ist der wilde wilde Westen wieder ganz nah. Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr können Old Surehand und Winnetou endlich wieder auf die Pferde steigen und über die Freilichtbühne im Lennestädter Ortsteil Elspe galoppieren. Dieses Mal müssen die beiden vom 2. Juli bis 5. September dem geldgierigen und gerissenen „Ölprinz“ das Handwerk legen.

Das letzte Mal sprudelte das schwarze Gold vor acht Jahren im Kreis Olpe und lockte über 200.000 Besucher ins Sauerland. Ganz so viele werden das „Elspe Festival“ in diesem Jahr wohl nicht besuchen können – aber immerhin können dank eines ausgeklügelten Konzepts überhaupt Karl Mays Geschichten erzählt werden.

Darauf ist Martin Steinberg, Bereichsleiter der städtischen Pressestelle, stolz: „Es ist wichtig für die ganze Region, für die Gastronomie und auch die Hotels. Die Situation als Modellkommune ist außergewöhnlich.“ Ein wichtiger Teil der Festspiele ist ein technisches Helferlein. Jeder der rund 1800 Besucher bekommt einen ständigen Begleiter auf dem Gelände.

Abstandsmesser für alle Besucher

Das sogenannte Token, eine Art Sensor in Form eines indianischen Amuletts, baumelt die ganze Zeit am Hals des Trägers oder der Trägerin. Auf ihm sind nicht nur alle wichtigen Daten zur Person gespeichert, er misst auch die Abstände zwischen den Besuchern und die Zeit, die sein Träger in der Nähe von Person XY verbracht hat. „Sollte der Fall der Fälle eintreten und ein Risiko bestehen, können wir genau sehen, wer mit der betreffenden Person längere Zeit, zum Beispiel an der Frittenbude, engeren Kontakt hatte“, erklärt Martin Steinberg.

Bevor sich Fans von rasanten Ritten und filmreifen Schusswechseln jedoch überhaupt ihre Pommes auf dem Festivalgelände schmecken lassen können, müssen sie noch einiges tun. Jeder, der ein Ticket für die Elsper Karl-May-Festspiele kauft, muss sich außerdem online registrieren. Dies benötigt zwei Schritte und passiert nicht automatisch mit dem Kartenkauf. Anschließend landet der Registrierungscode in einer App auf dem Handy oder kann ausgedruckt werden.

Unterlagen gut vorbereiten

Dieser Code muss am Veranstaltungstag vorgezeigt werden, ebenso wie die Eintrittskarten. Zudem wird auch im Wilden Westen von Elspe auf die Drei-G-Regel geachtet: geimpft, genesen, getestet. Den jeweiligen Nachweis müssen Besucher ebenfalls mit dabei haben.

„Ich weiß, das ist sehr viel. Deshalb ist es ratsam, alles schon zu Hause vorzubereiten“, gibt Steinberg den Tipp. Unsicher ist noch die Maskensituation. „Würden wir jetzt schon starten, müsste überall auf dem Gelände eine getragen werden, nur am Platz nicht. Aber das kann sich bis zum Start noch ändern.“ Infos dazu sollen noch folgen.

„Der Ölprinz“ ohne Old Shatterhand

Die Besetzung steht hingegen bereits fest. Jean-Marc Birkholz schlüpft erneut ins Lederstirnband und in die Rolle des Winnetou. Seit fast 20 Jahren verbringt er fast jeden Sommer auf der Freilichtbühne. Zum ersten Mal hingegen zieht sich Schauspieler Martin Krah den Cowboyhut in Elspe auf. Eigentlich war seine Premiere als Old Surehand (Sie haben richtig gelesen, Old Shatterhand spielt in „Der Ölprinz“ nicht mit) schon für das vergangne Jahr angedacht, aber die Pandemie ließ sich damals auch nicht von einem Raubein mit Fransenhemd in die Flucht schlagen.

Mit dem einzigartigen Konzept können nun allerdings wieder klappernde Pferdehufe durch Elspe hallen und glühende Revolverläufe die Schurken in Angst und Schrecken versetzen.

Die Infos zum Festival:

Elspe Festival: 2.7.-5.9., wechselnde Tage. Start Rahmenprogramm 9.30 Uhr, Tagesvorstellung ab 14.45 Uhr. An einigen Tagen gibt es eine Tages- und Abendvorstellung (14 Uhr + 20.15 Uhr). Alle Termine und Zeiten auf www.elspe.de.

Online werden jeweils auch neue und aktuelle Infos zum Hygienekonzept bekannt gegeben.

