Eine Band reicht ihm nicht: Maiden-Bassist Steve Harris zupft auch bei British Lion die dicken Saiten. Im Juli wärmt er sich und die Fans so für die Konzerte seiner Hauptband in der Westfalenhalle auf.

Konzert Iron Maidens Steve Harris mit British Lion live in Dortmund

Aufwärmen für das Main-Event: Einen Tag vor den Konzerten mit Iron Maiden im Juli spielt Steve Harris mit British Lion ein Clubkonzert.

Mit British Lion hat Iron-Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris bekanntlich noch ein weiteres Ass im Ärmel. Seine Zweitband hat seit der Gründung 2012 zwei Alben veröffentlicht – zuletzt erschien 2020 „The Burning“. Im kommenden Sommer kann man das Quintett am 24. Juli im Dortmunder FZW live erleben – Karten gibt’s für ca. 40 € u.a. auf myticket.de oder hier. An den beiden darauffolgenden Tagen spielt Harris mit seiner Hauptband Iron Maiden in der Westfalenhalle.

Nur noch Restkarten für Iron Maiden

Das Konzert der Heavy-Metal-Giganten mit Sänger Bruce Dickinson am 25.7. ist bereits ausverkauft. Für den 26.7. sind allerdings noch Karten im Stehplatzbereich erhältlich – für ca. 100 €.

