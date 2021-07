Ines Anioli und Visa Vie starten „True Crime“-Podcast

Essen. Moderatorin Visa Vie und Comedian Ines Anioli besprechen in ihrem Podcast „Weird Crimes“ skurrile Verbrechen. Ihr erster Fall führt sie nach NRW.

Auf den allerersten Blick haben Visa Vie, die eigentlich Charlotte Mellahn heißt, und Ines Anioli relativ wenig gemeinsam. Sie kennen sich seit 2008, weil sie damals beim selben Radiosender unterkamen. Ihre Leidenschaft fürs gesprochene Wort eint sie also, aber ansonsten?

Comedian Ines Anioli mischte in der Vergangenheit vor allem die Podcast-Szene auf: Erst mit Kollegin Leila Lowfire im Format „Besser als Sex“, dann alleine im Selbstfindungs-Podcast „me-time“, in dem sie das Trauma einer toxischen Beziehung bewältigen wollte.

Ines Anioli und Visa Vie nehmen „Weird Crimes“ unter die Lupe

Moderatorin und Rap-Journalistin Visa Vie (früher: „16bars.de“) machte zuletzt mit der geplanten Verfilmung ihres Hörbuchs „Das allerletzte Interview“ auf sich aufmerksam. Aus der 30-teiligen Kriminalgeschichte, die seit 2018 gestreamt werden kann, wird demnächst allerdings eine Serie.

Und Letzteres gibt zumindest einen kleinen Hinweis darauf, was die beiden erfolgreichen Moderatorinnen im Schilde führen. Ab sofort stürzen sie sich gemeinsam auf das Erfolgskonzept „True Crime“-Podcast, heißt, sie nehmen wahre Kriminalfälle unter die Lupe.

Je seltsamer desto besser: Von Katzenkönigen und Schachbrettmördern

Der Clou dabei: Die Verbrechen sind möglichst absurd. Es geht um Katzenkönige, Krypto-Queens, Schachbrettmörder und Kokain-Kreuzfahrten. True-Crime-Junkie Visa Vie recherchiert und erzählt, Anioli hört zu, kommentiert, staunt und stellt Fragen. Sie nimmt also stellvertretend die Rolle der Hörer ein, die so gewissermaßen aktiv am Podcastgeschehen teilnehmen.

Das nennt sich dann „Weird Crimes“ (z. dt. „seltsame Verbrechen“), so auch der Titel des neuen Audioformats, das alle 14 Tage, immer donnerstags erscheint. Die erste der insgesamt zwölf Folgen ist bereits auf der Audio-Streaming-Plattform Spotify verfügbar. „Der Katzenkönig“ handelt von einem Fall, der sich 1986 am sauerländischen Möhnesee abspielte.

Missionierung am Möhnesee im Sauerland

Die Protagonisten: ein okkultes Trio, Michael, Barbara und Peter. Sie eint ihr Glaube an das Übernatürliche – und die Mission, die Welt vor dem Untergang zu retten. Dabei steht ihnen nur der Katzenkönig im Weg. Die wahre Geschichte, die daraus entsteht, ist tatsächlich unglaublich und so abstrus, dass der Hörer irgendwann nur noch mit dem Kopf schütteln kann.

Es ist keine Mischung aus Soap Opera und Science-Fiction, sondern tatsächlich so mitten in NRW passiert. Zuhörerin Anioli staunt schon bei Vies Einleitung nicht schlecht, denn alleine die vertrackte Dreiecksbeziehung klingt bizarr. Die beiden Frauen legen die Messlatte für die zukünftigen Geschichten also ziemlich hoch. Und es geht direkt haarsträubend weiter.

Es geht um Wodka, die erste große Liebe und ein Marienkäferbuch

In der zweiten Folge, die den Titel „Schachbrettmörder“ trägt und voraussichtlich am 5. August veröffentlicht wird, widmen sich die Podcasterinnen dem russischen Serienmörder Alexander Pitschuschkin, der seine blutige Karriere im zarten Alter von 18 Jahren startete. Es geht um Wodka, die erste große Liebe und ein Marienkäferbuch.

Normaler wird es auch im weiteren Verlauf der gesamten Staffel nicht mehr. Wobei nicht immer die Tat an sich möglichst absurd daherkommen muss, sondern vielleicht auch nur die Reaktion darauf, Medienberichte oder Prozesse. Visa Vie greift dabei auf unzählige Kriminalgeschichten zurück, denn die Berliner Autorin hat in den vergangenen 20 Jahren so einige haarsträubende Verbrechen aufgesaugt, wie es in der Ankündigung heißt.

Mordserien, unglaubliche Betrugsfälle, Doppelleben

So kam es dann auch zum gemeinsamen Projekt. Die beiden Freundinnen fuhren gemeinsam über die Autobahn nach Brandenburg und Visa Vie gerät ins Plaudern; über einen LKW-Fahrer, der 700 Schießkugeln quer über die Autobahn feuert. Wie durch ein Wunder kommt niemand ums Leben. Anioli will mehr wissen. Freundin Visa Vie hat da noch einiges in petto: Mordserien, unglaubliche Betrugsfälle, Doppelleben und kriminelle Fantasiewelten.

>>> Info: Weird Crimes – Der True Crime Podcast mit Visa Vie & Ines Anioli, immer donnerstags, (nächste Folge 5.8.), alle 14 Tage, 12 Episoden. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, u.a. Spotify, Apple und Amazon Music.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps