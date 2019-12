Bei Eventaufgüssen kommen im Embricana kommen Kostüme und Requisiten zum Einsatz. Die Gäste schwitzen in Emmerich zu Musik und Showeffekten.

In Emmerich lassen Saunameister die Handtücher fliegen

Langsam zieht ein Herr seine Runden im kleinen Schwimmbecken. Nur sein ergrautes Haar lugt aus dem Nass hervor. Bei jedem Zug schwappt das Wasser gluckernd über den Beckenrand. Lange ist es das einzige Geräusch, das im Emmericher Saunadorf zu hören ist. Plötzlich reißt laute Musik die Idylle im Embricana aus ihrem Dornröschenschlaf. Der musikalische Weckruf kommt aus der Event-Sauna, die sich zweimal täglich in eine Show-Bühne für besondere Schwitzrituale verwandelt.

Eine Viertelstunde bevor es los geht, fangen Oliver Kleinmanns (gr. Foto) und Mona Veldkamp (kl. Foto) an, den Aufguss vorzubereiten. Sie lassen Wasser in Holzeimer laufen und legen die Schöpfkellen bereit. Aus einem Arsenal von kleinen Fläschchen wählen die Saunameister verschiedene Düfte aus: Jasmin, Vanille, Fichtennadeln.

20 verschiedene Programme im Embricana

All das ist erstmal nicht ungewöhnlich. Der Blick in den nächsten Schrank allerdings schon. Er ist voller Kostüme und Requisiten. „Mittlerweile haben wir einen großen Fundus. Den brauchen wir bei den vielen Showaufgüssen auch“, erklärt Oliver Kleinmanns. 20 verschiedene gibt es im Embricana. Angelehnt sind sie beispielsweise an Filmklassiker wie „Die unendliche Geschichte“ oder den Disney-Renner „Die Eiskönigin“.

Die Saunameister Mona Veldkamp (re.) und Oliver Kleinmanns (li.) wedeln synchron ihren Gästen heiße Luft zu. Ein Beamer sorgt in der Sauna zusätzlich für Effekte. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

„Das ist nicht nur eine Abwechslung für die Gäste, sondern auch für uns“, freut sich Oliver Kleimanns, der mit seinen Kollegen regelmäßig auch an den Deutschen Aufgussmeisterschaften teilnimmt. Während in einer solchen Wettkampfsauna rund 200 Menschen auf den Holzbänken ihre Handtücher ausbreiten, sind es in Emmerich maximal 55 Schwitzfans.

„Viele Gäste kommen extra wegen der Showaufgüsse. Die Ansprüche sind größer geworden, aber bei allem steht die Entspannung im Fokus“, weiß Oliver Kleinmanns, der das Konzept vor drei Jahren mit ins Embricana brachte. „Anfangs waren die Kollegen skeptisch, aber mittlerweile sind sie Feuer und Flamme.“ Kein Wunder, die Aufgüsse sind ein technisches Feuerwerk. Selbst ein Beamer ist hinter der Holzverkleidung versteckt.

Handtuch-Akrobatik ist Hochleistungssport

Diesmal wirft das gute Stück die Flagge der DDR an die Wand, während „Auferstanden aus Ruinen“ ertönt. Plötzlich schwenkt die Musik um. Zum Puhdys-Klassiker „Alt wie ein Baum“ schöpft Oliver Kleimanns in Cordsakko und Schiebermütze Wasser auf den großen Ofen.

Während sich der Duft von Fichtennadeln im Raum verteilt, staubt Mona Veldkamp im geblümten Kittel zu Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ den Ofen ab. Mit jedem Tropfen auf dem heißen Stein wird klar, die beiden erzählen eine Geschichte – einen Teil der Deutschen Geschichte. Und dieser findet ihren Höhepunkt in der Wiedervereinigung.

Als der Schlagzeugdonner der Scorpions einsetzt, lassen die Saunameister ihre Handtücher fliegen. Schneller und schneller kreist das weiße Tuch auf Mona Veldkamps Finger. Ihr Kollege wirft es sich gekonnt durch die Beine. „Diese Akrobatikeinlagen sind vollbekleidet bei 85 Grad Hochleistungssport“, sagt Oliver Kleimanns. Als Klaus Meine schließlich anfängt zu pfeifen, fächern beide synchron auch den Gästen den heißen „Wind of Change“ zu – und der duftet in Emmerich nach Grapefruit.

Embricana, Nollenburger Weg 34, Emmerich. Eventaufgüsse täglich 13+18 Uhr. Eintritt ab ca. 21 €. Info: sauna-embricana.de. Jeden letzten Freitag im Monat bietet das Saunateam einen „Natur pur“_Tag an. Bei dem wird ausschließlich natürlicher Sud verwendet.

