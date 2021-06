Iggy Pop kommt im Juni 2022 für ein Konzert nach Düsseldorf

Rock-Legende Iggy Pop tritt im kommenden Jahr in der Mitsubishi Electric Halle auf. Karten gibt’s ab Mittwoch, den 16.6.

Er gilt als „Godfather of Punk“, und auch mit 74 Jahren zieht’s ihn noch auf die Bühne: ­Iggy Pop geht im kommenden Jahr wieder auf Tournee und macht am 24.6. auch in der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf Station. Karten gibt’s ab Mittwoch, 16.6. (10 Uhr), zunächst exklusiv auf www.eventim.de und ab dem 18.6. dann im allgemeinen Vorverkauf. Die Karten kosten zwischen 54,90 und 106 €. Die weiteren Deutschlandkonzerte von Iggy Pop, der bürgerlich Jim Osterberg heißt, finden am 20.6. in Hamburg, am 26.6. in Frankfurt und am 28.6. in Stuttgart statt.

Iggy Pop: Punkrock-Pionier mit den Stooges

Die lebende Rock-Legende sorgte Ende der 60er Jahre als Sänger der Stooges („I Wanna Be Your Dog“) für Aufsehen. Einhellig wird die Band von Kritikern als wichtiger Einfluss auf Punkrock, Grunge und Alternative gewürdigt – zu aktiven Zeiten blieb ihr jedoch der kommerzielle Erfolg verwehrt. Den genoss Iggy Pop erst, als er nach Auflösung der Stooges Solopfade einschlug. Die ersten beiden seiner Soloalben wurden von David Bowie mitgeschrieben und produziert und enthielten Klassiker wie „The Passenger“ und „Lust For Life“. Mit „Real Wild Child“ vom Album „Blah Blah Blah“ gelang Iggy Pop 1986 sein erfolgreichster Single-Hit in Deutschland.

Erfolg mit „Post Pop Depression“ im Jahr 2016

Anfang der 2000er-Jahre formierten sich Iggy and the Stooges mit den Originalmitgliedern Ron und Scott Asheton neu und konnten endlich die Früchte ihrer Pionierarbeit genießen. Die Band spielte umjubelte Konzerte – u.a. auch in Bochum –, veröffentlichte zwei neue Alben und wurde 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Auch solo blieb Iggy Pop weiter aktiv und veröffentlichte 2016 gemeinsam mit Josh Homme sein bislang erfolgreichstes Album „Post Pop Depression“. 2019 wandte er sich kurzzeitig dem Jazz zu und 2020 wurde Pop mit einen Grammy für sein Lebenswerk geehrt.

