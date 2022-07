Hortensienfest rund um Schloss Moyland meldet sich zurück

Bedburg-Hau. Am 16. und 17. Juli wird wieder das Hortensienfest rund um Schloss Moyland gefeiert. Mehr als 2500 Pflanzen gibt es im Park.

Gemächlich schlendert Christoph Nobis über den hellen Schotterweg. Bei jedem Schritt knirschen die kleinen Steinchen unter seinen Schuhen. Immer weiter schlängelt sich der Weg durch den großen Park von Schloss Moyland. Vorbei an Bäumen, über eine hölzerne Brücke – und schließlich steht Nobis vor dem Schloss mit seiner leuchtend roten Fassade und dem darin gut gehüteten Joseph-Beuys-Archiv.

Im Schatten des mächtigen Burgtores, neben einer Holzbank, steht eine kleine Hortensie. „Das ist die Schloss Moyland Hortensie – eine gute und robuste Sorte“, verrät Nobis, Leiter des Unternehmerkreises Hortensien und Pflanzenkulturberater bei der Landwirtschaftskammer NRW. Wenn das mal nicht ein hübsch blühender Vorbote zum anstehenden Hortensienfest am 16. und 17. Juli ist.

Nach dem Schloss wurde eine Hortensie benannt

Den wohlklingenden Namen verdankt die Pflanze ihrem Züchter. Und davon gibt es einige in der Region an der Grenze zu den Niederlanden. „Die Bedingungen sind einfach gut. Es herrscht ein mediterranes Klima und es gibt viel Wasser“ weiß Nobis und blickt nach oben in den Himmel.

Über dem Wasserschloss bricht die dichte dunkle Wolkendecke zwar kurz auf und macht Platz für einen Streifen Blau mit wollig-weißen Schäfchenwolken, aber am Horizont wird es erneut düster. Das so dringend von den durstigen Hortensien benötigte Wasser dürfte also bald in kräftigen Schauern auf den Schlosspark niederprasseln.

Scheinblüten für Insekten

Die großen Blüten sind mehr Schein als Sein. Die kleinen Knubbel in der Mitte sind die richtigen Blüten der Hortensie. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Damit die Protagonisten des Hortensienfestes nicht klatschnass fürs Pressefoto in die Kamera lächeln, ist Eile geboten. Brummend rauscht schon ein kleiner Gabelstapler über die Schotterwege und kommt kurz vor dem Schloss zum Stehen. Er hat eine große Bauernhortensie im Topf geladen. Kurzerhand wird sie mit ihrer Schokoladenseite vor das Schloss gedreht und Christoph Nobis bezieht zusammen mit Julia Niggemann, Geschäftsführerin Stiftung Museum Schloss Moyland, Stellung. Klick. Alles im Kasten und kein Tropfen Regen in Sicht.

„Möchten Sie was Spannendes über Hortensien lernen?“, fragt Nobis und auch Julia Niggemann rückt schon ein Stück näher. In seinen Fingerspitzen hält der Experte die Blüten einer Hortensie. Einige von ihnen blühen in einem zarten Fliederton, andere sind nur kleine grüne Knubbel. „Das, was da so schön blüht, sind keine echten Blüten. Die grünen Dinger, das sind die Blüten. Aber die sehen für Insekten langweilig aus.“ Um Bienen & Co. trotzdem zum Landen einzuladen, lassen Hortensien große Scheinblüten sprießen.

Marmelade, Korbtaschen & Co.

Was bei Insekten funktioniert, funktioniert auch bei den Besuchern des Hortensienfestes. Sie werden ebenfalls Jahr um Jahr von der bunten (Schein-)Blütenpracht angezogen. „Das Fest ist ein Besuchermagnet“, freut sich Julia Niggemann, „leider musste es die letzten zwei Jahre aus bekannten Gründen ausfallen. Nun sind wir zurück und konnten 46 Aussteller gewinnen.“ An 40 Marktständen können nicht nur Hortensien für zu Hause ausgesucht, sondern auch Marmelade für Frühstücksbrot und Korbtaschen für den kleinen Einkauf mitgenommen werden. Abgerundet wird das Angebot von Kulinarik-Ständen.

Mit gut gefüllten Bäuchen können die Besucher und Besucherinnen auch das Oberstübchen noch mit Wissen füllen. Experten aus dem Unternehmerkreis Hortensien führen durch die Sammlung von Schloss Moyland. Und dabei gibt es eine Menge zu entdecken – 2500 Pflanzen aus 530 unterschiedlichen Sorten, um genau zu sein. „Einige gibt es so gar nicht mehr. Es ist eine Sammlung aus dem Fundus der Züchter. Wir erhalten die Pflanzen hier, auch wenn sie nicht mehr im Handel zu haben sind.“ Mal wachsen sie feinsäuberlich gepflanzt entlang der Wege, mal breiten sie sich wie ein Dschungel in einer geräumigen Ecke des Parks aus.

Hortensie mit flauschigen Blättern

Blau färben sich die Hortensien bei bestimmten Bodenbeschaffenheiten. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Mit einem beherzten Schritt vom Schotterweg hinunter auf den schmalen Rindenmulchstreifen biegt Christoph Nobis in das dichte Hortensien-Labyrinth ein. Die Pflanzen gehen ihm bis zur Schulter und sogar darüber hinaus. Nobis lässt seine Arme entspannt am Körper herunterbaumeln und streift unweigerlich an den Blättern der Hortensien vorbei. Dabei berührt er ein ganz besonderes Exemplar: „Das ist eine Samt-Hortensie, ihre Blätter sind ganz weich.“ Ober- und Unterseite sind von einem zarten Flaum überzogen.

Einige Schritte weiter beginnt eine kleine Eichenblatt-Hortensie aus dem feuchten Boden zu sprießen. Blüten hat sie noch nicht, dafür machen die großen gezackten Blätter ihrem Namen alle Ehre.

Aluminium färbt Blüten blau

Während Eichenblatt-Hortensie und die Samt-Hortensie nicht direkt als Besonderheiten aus der dicht bewachsenen Park-Ecke herausstechen, tun es die mit den leuchtend-blauen Blüten schon. Sie sind toll anzusehen, brauchen bei ihrer Färbung allerdings Nachhilfe. „Blaue Hortensien sind gar nicht blau, sondern pink. Sie verfärben sich durch einen bestimmten pH-Wert und Aluminium im Boden blau“, verrät Hortensienfest-Mitinitiator Christoph Nobis. Nachhelfen lässt sich ganz gut mit aluminiumhaltigem Dünger. Fehlt der Pflanze das nötige Leichtmetall, schwindet auch die wundervolle Färbung.

Um den Pflanzen ein solches Geheimnis zu entlocken, tüfteln Züchter gut und gerne zehn Jahre an neuen Hortensien. Zum Fest in der historischen Gartenanlage bringen sie rund 25 Neuheiten mit – von der kleinen Topfpflanze bis zum großen Exemplar für den Garten.

So können Besucherinnen und Besucher schon mal einen Eindruck davon bekommen, wie die blühende Zukunft von Hydrangea aussieht. „Die Arbeit der Züchter ist hochspannend. Hortensien aus der Region schiffen wir zum Beispiel auch nach Südamerika und anderswo in die Welt. Es lohnt sich, mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, weiß Nobis. Und während er so ins Schwärmen kommt, setzt er doch plötzlich ein, der warme Landregen. Die dauerdurstigen Hortensien von Schloss Moyland freut’s.

Die Infos zum Fest

Hortensienfest: 16.+17.7., jeweils 10-18 Uhr, Schloss Moyland, Am Schloss 4, Bedburg-Hau. Eintritt: Erw. 5 € (erm. 3 €), Ki. bis 16 J. zahlen nichts.

Nach dem Festwochenende beginnt der zweiwöchige Hortensiensommer, in dem finden vom 18. bis 31.7. vermehrt Hortensienführungen statt. Mehr Infos und Zeiten www.moyland.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps