Helmut Gote und die Bottroper Mettbrötchen

Essen. Helmut Gote ist seit Jahren erfolgreicher Radiokoch beim WDR. Im Interview verrät er, warum er bei Fernsehköchen allerdings lieber ausschaltet.

Fernsehköche gibt’s viele, Helmut Gote dagegen ist Radiokoch – und das schon seit vielen Jahren. Bei WDR 2 präsentiert der gelernte Journalist zwei Mal die Woche originelle Rezepte. Viele davon kann man auch in seinen Kochbüchern nachlesen – das neueste heißt „100 Mal Gote“ (Edition Lempertz, 28,99 €). Bei WDR 5 darf er wöchentlich sogar eine ganze Stunde lang über gutes Essen und Genuss plaudern. Dass er es auch auf der Bühne kann, will der 64-Jährige wieder im kommenden Jahr demonstrieren. Zuvor sprach Stefan Moutty mit dem gebürtigen Bottroper, der inzwischen in Köln lebt, über Weihnachtsbraten, Mettbrötchen – und die besten Frikadellen.

Wichtigste Frage zuerst: Was kochen Sie an Heiligabend?

(lacht) Helmut Gote: Gar nichts, da bin ich nämlich in Paris. Das ist für mich, was die Gastronomie angeht, die Welthauptstadt des Genusses. Nirgends sonst gibt es neben der französischen Art zu kochen eine so große Vielfalt an Küchen – von der arabischen über die asiatische bis zur afrikanischen. Dazu kommt, in vielen Bistros kochen sogar Sterneköche, das ist natürlich eine besondere Qualität. Und dann ist Paris auch noch nur dreieinhalb Stunden von Köln mit dem Zug entfernt.

Haben Sie als Profi denn trotzdem noch einen kurzfristigen Tipp für alle, die noch nicht wissen, was sie an Weihnachten kochen sollen?

Ich kann Wildschwein empfehlen – das ist vom Wild ja noch das unwildeste, deswegen auch für viele Fleischliebhaber geeignet. Ein Braten aus der Keule mit etwas Zwiebel, Knoblauch, Champignons und Rotwein geschmort ist schon ein richtiger Festtagsbraten.

Helmut Gote: Früher gab’s Kartoffelsalat an Heiligabend

Haben Sie kulinarische Weihnachtserinnerungen an Ihre Kindheit?

Bei uns gab’s an Heiligabend ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Aber einen richtig guten Kartoffelsalat, für den meine Mutter auch die Mayonnaise selbst gemacht hat. Ein anderes Gericht, an das ich mich erinnern kann, ist Szegediner Gulasch, mit Sauerkraut. Das war allerdings nichts, was mich als Kind besonders begeistern konnte. (lacht)

In Ihrem neuen Buch „100 Mal Gote“ gibt’s auch das Rezept für „Bottroper Mettbrötchen“. Ist das die kulinarische Errungenschaft Ihrer Heimatstadt?

Mittlerweile glaube ich fast ja (lacht). Als das nämlich online ging, wurde es innerhalb kurzer Zeit 15.000 heruntergeladen. Und wenn ich hin und wieder mal in Bottrop bin und mich jemand erkennt, werde ich meistens auch drauf angesprochen.

So gelingen die besten Frikadellen

Wie kam es zu diesem Rezept?

Das war eigentlich eine Verlegenheitslösung. Es war für die Sendung an Neujahr bestimmt und mir fiel zu dem Thema nichts ein. Deshalb hatte ich sogar meine Mutter gefragt und sie brachte mich auf das Rezept – das hatte sie früher oft zu Silvester serviert. Ich hab’s dann noch etwas verfeinert und Bottroper Mettbrötchen getauft. Sie sind ja auch einfach lecker und schnell gemacht: In ausgehöhlte Brötchenhälften kommt Schweinemett, das mit Käse, Zwiebeln, grünem Pfeffer und Salz vermischt wird. Nach 20 Minuten im Ofen sind sie außen schön kross und innen saftig.

Sie versprechen in Ihrem neuen Buch auch das Rezept, für die „Besten Frikadellen“. Also, die gibt’s meines Wissens bei meiner Mutter …

(lacht) Genau, das ist eigentlich in allen Familien so. Entweder ist es die eigene Mutter oder die Großmutter, je nachdem, wer für die besten Frikadellen im Hause zuständig ist. Deshalb habe ich das Rezept auch ein bisschen augenzwinkernd provokativ so genannt.

Was zeichnet Ihre Frikadellen denn aus?

Natürlich muss es eine Mischung aus Schweine- und Rindfleisch sein, und in gute Frikadellen gehört ein eingeweichtes Brötchen, kein Paniermehl. Wichtig ist auch, dass die Masse gut geknetet wird – da muss man schon richtig mit den Händen ran. Dann lässt man sie 20 Minuten ruhen und schmeckt noch einmal ab.

Was nicht schmeckt, geht an den Koch zurück

Als kulinarischer Journalist gehen Sie häufig Essen. Lassen Sie auch schon mal was zurückgehen?

Ja, auf jeden Fall. So viel wie ich koche, muss ich auch immer auf mein Gewicht achten. Wenn ich also etwas serviert bekomme, das mir nicht schmeckt, stelle ich sofort das Essen ein. Und wenn es daran liegt, dass der Koch nachlässig oder schlecht zubereitet hat, sage ich es ihm auch.

Sie sind dabei auch international viel unterwegs. Welche Landesküche mögen Sie am liebsten?

Nicht ganz einfach, mich da festzulegen: natürlich Frankreich, aber auch die landestypische Küche Süditaliens, der Türkei und, weltweit gesehen, die indische Küche in ihrer geheimnisvollen Vielfalt, gerade bei vegetarischen Gerichten. Vietnam ... Ich kann eigentlich gar nicht aufhören!

Wie wird man eigentlich Radiokoch?

Durch Zufall, ich hab schon immer zuhause engagiert gekocht und viel ausprobiert, als ich noch journalistisch im politisch-gesellschaftlichen Bereich gearbeitet habe. Und irgendwann hab ich bei WDR 5 angefangen, live im Radio Rezepte vorzustellen, was damals ganz neu war. Das war so erfolgreich, dass es dann auch bei WDR 2 populär wurde, und so ging das auf beiden Wellen bis heute immer.

Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe Fernsehköche. Welchem schauen Sie am liebsten zu?

Keinem. Das liegt weniger an den Köchen, als an der Art, wie das Kochen im Fernsehen präsentiert wird. Da geht es immer um Show und Wettbewerb – Aspekte, die für mich überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was das Kochen zu Hause eigentlich ausmachen sollte, nämlich entspannender Zeitvertreib und genießerische Entschleunigung.

Im kommenden Jahr gehen Sie wieder auf Tour. Was machen Sie auf der Bühne?

Kochen – und ganz ausführlich darüber reden. Besonders auch darüber, wie wichtig Produktqualität und Sorgfalt bei der Zubereitung ist. Ich bin ganz alleine auf der Bühne, nur mit einer kleinen Herdplatte. Darauf koche ich zwei Gerichte, eins in jeder Programmhälfte. Und hinterher hole ich mir dann auch Leute aus dem Publikum zum Probieren auf die Bühne – die dürfen dann kommentieren, ob das wirklich so geworden ist, wie ich mir das vorstelle.

>>> Hier gibt’s Gote:

Gote im Radio: „Jetzt Gote“ – immer montags und freitags nach 15 Uhr auf WDR 2. „Alles in Butter“ jeden Samstag von 14.05-15 Uhr auf WDR 5. Helmut Gote auf Tour mit „Jetzt Gote – live“. Die Tournee, die im Januar starten sollte, wurde aktuell auf den Herbst verlegt. Bereits feststehende Termine: 19.10. Essen (Stratmanns), 20.10. Münster (Bürgerhaus), 27.10. Gelsenkirchen (Hl.-KreuzKirche), 9.11. Schwerte (Rohrmeisterei), 12.11. Soest (Schlachthof), 29.11. Düsseldorf (Savoy). Karten ca. 34 €. Infos zur Tour gibt’s hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps