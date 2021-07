Heavy Metal Headbangen in Essen-Borbeck: „Turock over Dubois Arena“

Essen. Der Essener Metal-Club Turock präsentiert im August Open-Air-Konzerte mit Sodom, John Diva & the Rockets of Love, D-A-D und Heavysaurus.

In den 1950er-Jahren verfolgten in der Essener Dubois-Arena Tausende von Zuschauern Boxkämpfe. Sogar US-Weltmeister Archie Moore langte hier einst hin. Mit ordentlich Wumms gehen an selber Stelle auch die Protagonisten des Wochenendes vom 13. bis 15.8. zu Werke – ihr Punch ist freilich rein akustischer Natur: Heavy Metal steht auf dem Programm, wenn der Essener Szene-Club Turock das Amphitheater am Schloss Borbeck an drei Tagen bespielt.

Turock arbeitet mit dem Kulturamt zusammen

„Das Kulturamt der Stadt hat uns gefragt, ob wir nicht im Sommer eine Open-Air-Spielstätte mit Musik versorgen wollen“, erklärt Turock-Betreiber Thomas Siewert, wie das Headbanger-Wochenende zustande kam. Schon bei den Biergarten-Konzerten auf dem Viehofer Platz in der Essener City arbeiten Metal-Club und Stadt zusammen. „Die unterstützen uns, wo sie nur können“, lobt Siewert.

1000 Fans dürfen in die Dubois-Arena

Zunächst stand eine Wiese in der Gruga zur Diskussion, wegen besserer logistischer Bedingungen fiel die Wahl schließlich auf die Dubois-Arena im Stadtteil Borbeck. Dort sollen nun knapp 1000 Fans coronakonform Metal diverser Stilrichtungen goutieren können. Für das Publikum steht neben den Plätzen auf den Rängen der Arena auch der runde Innenraum zur Verfügung – in welcher Form entscheidet sich je nach aktueller Inzidenzlage: „Derzeit planen wir mit Tischen an denen die Leute sitzen können“, so Thomas Siewert, der seit 17 Jahren das Turock betreibt.

Zum Auftakt gibt’s „haarigen“ Metal im Stil der 80er-Jahre

Vier Top-Acts nebst Vorbands hat der 47-Jährige für die Dubois-Arena gebucht. Los geht’s am Freitag mit John Diva and the Rockets of Love, die nach dem Vorbild der US-Band Steel Panther 80er-Jahre-Hair-Metal mit allen Klischees recyceln. Ihre wahre Herkunft hüllt die Band in Nebel, laut blumiger Bandbio stammt Leadsänger John Diva aus San Diego und Mama Diva war Groupie. So oder so: Mit Alben wie „American Amadeus“ und wilden Liveshows hat sich die Band eine stattliche Fanbasis erspielt.

Verbürgt aus Dänemark kommen dagegen D-A-D., die am 15.8. mit den Berlinern Bonsai Kitten als Vorband auftreten, nach Essen. In der Heimat der Nordmänner landet fast jedes ihrer Alben auf Platz eins der Charts. In den fast 40 Jahren ihrer Existenz sind D-A-D aber auch international zu einer festen Größe unter Fans des melodischen Heavyrocks geworden.

Sodom: Thrash-Weltstars aus Gelsenkirchen

„Bei der Auswahl der Bands habe wir versucht, halbwegs sicher zu sein, dass uns nicht irgendwelche Reisebeschränkungen einen Strich durch die Rechnung machen“, so Siewert. Beim Nachbarland Dänemark ging man somit schon das größte Risiko ein. Noch besser, wenn es auch Weltstars vor der eigenen Haustür gibt: „So sind wir auf Sodom gekommen.“ Thrash-Metal Fans rund um den Globus schätzen die wüste Truppe um Frontmann Thomas Such alias Tom Angelripper, die 1982 in Gelsenkirchen gegründet wurde. Begleitet von Teutonic Slaughter servieren sie am 14.8. Klassiker wie „The Saw Is The Law“ und „Bombenhagel“ in Borbeck.

Tochter des Turock-Chefs ist Heavysaurus-Fan

Wer seinen Kids Heavy Metal näherbringen, aber vielleicht nicht gleich mit sowas anfangen will, sollte lieber einige Stunden früher kommen: Am selben Tag heizen um 15 Uhr Heavysaurus dem Nachwuchs ein. Die Metal-Band für Kinder zwischen drei und zehn Jahren punktet nicht nur musikalisch, sondern begeistert auch optisch in ihren Dino-Outfits. Wie gut die Band bei der Zielgruppe ankommt, weiß Thomas Siewert aus familiärer Erfahrung: „Meine achtjährige Tochter ist großer Fan der Band.“

Alle Infos zu den Konzerten im Rahmen von „Turock over Dubois Arena“:

Ort: Dubois Arena, Schloßstr. 101X, Essen.

Termine: 13.8. (20 Uhr), John Diva & the Rockets of Love,

14.8. (15 Uhr) Heavysaurus, Karten 15 €, Ki. 5-12 J.: 10 €;

14.8. (20 Uhr) Sodom, 35 €;

15.8. (20 Uhr) D-A-D & Bonsai Kitten, 35 €.

Karten und weitere Infos gibt's hier.

