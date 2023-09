Multimedia-Schau Harry Potter in Köln: Weltpremiere für „Visions of Magic“

Köln. Im Kölner Odysseum gastiert ab Dezember „Harry Potter: Visions of Magic“. Was es in der interaktiven Schau zu sehen gibt – und was es kostet.

Harry Potter wird vom Unterhaltungskonzern Warner Bros. auf vielfältigste Weise vermarktet. Zu Filmen, Games & Co. gesellt sich nun die Multimedia-Schau „Harry Potter: Visions of Magic“, die am 8. Dezember 2023 im Kölner Odysseum Weltpremiere feiert. Damit kehrt der Zauberlehrling zurück in das Abenteuermuseum im Stadtteil Kalk, denn schon vor knapp zehn Jahr war hier eine Ausstellung mit Film-Requisiten zu sehen.

Wann gibt es Karten für „Harry Potter: Visions of Magic“ in Köln?

Schon jetzt, drei Monate vor Eröffnung, können die Fans Karten für „Harry Potter: Visions of Magic“ in Köln kaufen. Der exklusive Vorverkauf für die Multimedia-Schau im Odysseum startet am 7. September 2023 um 10 Uhr auf www.HarryPotterVisionsOfMagic.de. Wer sich hier sein Ticket sichern will, muss sich allerdings vorab registrieren. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am 12. September 2023.

Was kosten die Karten für „Harry Potter: Visions of Magic“ in Köln?

Karten für „Harry Potter: Visions of Magic“ soll es ab 20,90 € geben. Der Besuch der Erlebnisschau wird von den Veranstaltern ab 12 Jahren empfohlen. Es soll Familien- und Gruppentickets sowie Sonderpreise für Senioren, Schüler und Studierende geben. Die Tickets sind jeweils an einen zeitlich begrenzten Einlass gebunden.

Was gibt es in „Harry Potter: Visions of Magic“ zu sehen?

Versprochen wird ein „interaktives Kunsterlebnis“, bei dem die Potter-Fans auf über 3.000 Quadratmetern bekannte Orte aus dem Harry-Potter-Kosmos entdecken können. Inspiriert von den Schauplätzen der magischen Welt, wie dem „Raum der Wünsche“, der „Newts Menagerie“ und dem „Zaubereiministerium“, soll die Schau eine Vielzahl immersiver Themenwelten bieten. Mit interaktiven Videoinhalte, Kulissen und Klanglandschaften werden Installationen geschaffen, die die Gäste „Teil einer magischen Reise werden lassen“, wie es heißt. Und weiter: „Gleichzeitig lädt die interaktive Technologie Besucher:innen dazu ein, das Unsichtbare zu enthüllen und Visionen der Magie überall um sie herum zum Leben zu erwecken.“

Wer hinter „Harry Potter: Visions of Magic“ steckt

Die interaktive Ausstellung wird von von Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment und Neon entwickelt. Neon ist ein Unternehmen für die Entwicklung und Produktion von immersiven Erlebnissen und arbeitet mit der Walt Disney Company und Marvel Entertainment zusammen. Auch bei der Realisierung von „Jurassic World: The Exhibition“, der noch bis Oktober laufenden Erlebnis-Ausstellung im Odysseum, war Neon beteiligt. Zu den Blockbustern „Transformers“ und „Avatar“ hat Neo ebenfalls bereits Erlebnisausstellungen realisiert.

Vom T-Rex zum Zauberlehrling: „Harry Potter: Visions of Magic“ wird vom selben Unternehmen realisiert, das auch für die aktuelle Jurassic-World-Ausstellung im Odysseum verantwortlich zeichnet. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Harry-Potter-Schau in Köln wird „Kunsterlebnis“

Das Odysseum in Köln wird von der Explorado Group betrieben. Dort frohlockt man angesichts der neuen Schau: „Wir freuen uns und sind außerordentlich stolz darauf, ,Harry Potter: Visions of Magic’ als Weltpremiere im Odysseum in Köln zeigen zu können. Dieses einmalige Kunsterlebnis wird nicht nur die Herzen der Harry Potter-Fans höherschlagen lassen, sondern ihnen auch unvergessliche Momente bescheren“, sagt Andreas Waschk, CEO der Explorado Group.

