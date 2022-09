Gravelgames auf Zeche Ewald: Querfeldein unterm Förderturm

Herten. Das Rennrad fürs Gelände liegt voll im Trend. An der Halde Hoheward in Herten kann man die neuesten Gravelbikes testen – und Rennen fahren.

Früher gab es Fahrräder – für Herren mit Stange, für Damen ohne. Und wer’s sportlich mochte, der kaufte sich ein Rennrad. Heute heißen Fahrräder Bikes – und das Angebot hat sich nicht unwesentlich vergrößert. Neben City-, Mountain-, Trekking- und natürlich allerlei E-Bikes hat zuletzt das Gravel­bike immer mehr Fans gefunden.

Gravelbike: das Rennrad mit breiteren Reifen

Vereinfacht könnte man das ­Gravelbike als Rennrad mit breiteren Reifen bezeichnen. Letztere sind mit dem Renn- oder Bügellenker die augenfälligsten Merkmale des Trendgefährts. Der Kenner weiß freilich genauer zu differenzieren: „Das Gravelbike hat schon eine Rennradgeometrie, sie ist aber etwas komfortabler“, erklärt Thomas Schlecking von der Agentur Bike Projects. Heißt: Auf dem Gravelbike sitzt man aufrechter und damit entspannter als auf dem Rennrad.

Jede Menge Schotter

Die breiteren, profilierten Reifen wiederum ermöglichen es den Bikern, auch dort zu fahren, wo für das Rennrad Ende im Gelände ist: „Man kann grenzenlos Radfahren – egal ob auf Asphalt, Kopfsteinpflaster, Waldwegen oder auf Schotter. Daher hat das Rad ja auch seinen Namen: Gravel ist das englische Wort für Schotter“, so Thomas Schlecking, der mit seiner Agentur am nächsten Wochenende (24,/25.9.) erneut die „Gravelgames“ in Herten veranstaltet.

Doppel so viele Aussteller

Premiere feierte das Festival auf dem Gelände der Zeche Ewald mit der angrenzenden Halde Hoheward im vergangenen Jahr. Mit Erfolg, deshalb gibt’s jetzt die zweite Auflage in vergrößerter Form. „Dieses Mal werden mehr als doppelt so viele Aussteller ihre Produkte zeigen. 50 Aussteller mit 100 Marken sind zu Gast, somit ist die Expo ausgebucht“, so Thomas Schlecking.

Im Expo-Bereich der Gravelgames präsentieren Hersteller Bikes und Zubehör. Foto: Bike Projects

Rundkurs für Testfahrten mit den neuesten Modellen

Mit Expo ist jener Bereich des Festivals gemeint, in dem die Hersteller ihre Produkte zeigen. Kaufen kann man sein zukünftiges Gravelbike dort zwar nicht – Händler sind nicht vor Ort –, aber ausprobieren: „Die Hersteller kommen mit ihrem Testrädern, aber wir haben auch Hersteller von Equipment wie Helmen, Rucksäcken & Co. zu Gast, diese Produkte können ebenfalls getestet werden.“ Dafür gibt es einen speziellen Rundkurs auf dem Gelände der Haldenlandschaft mit reichlich Schotter & Co. für die rasante Probefahrt.

Bikepacking – mit dem Gravelbike auf Tour

Die „Gravelgames“ sollen aber auch ein Treffpunkt zum Austausch für die Szene sein, und zwar die gesamte: „Wir wollen die ganze Vielfalt des Gravelns abdecken – von denjenigen, die das Rad zur Fahrt ins Büro nutzen über den Bike-Packer bis zum sportlichen Racer“, betont Thomas Schlecking. „Bike-Packing“ meint dabei das Reisen bzw. Tourenfahren mit einem offroadfähigen Fahrrad – das Gravelbike ist dafür ideal.

German GravelMasters und GravelMinator

Neben der Expo-Area gehören die „Games“, also Rennen und Mitmach-Wettbewerbe, zum Programm des Festivals – diesmal sind’s es noch mehr als 2021. Sportlicher Höhepunkt soll am Sonntag das „German GravelMasters“ werden. Beim rund 50 Kilometer langen Gravel-Rennen müssen sieben Runden auf der Halde Hoheward gefahren werden. Der Untergrund wechselt dabei von breiten, schnellen Schotterpassagen und Asphalt bis zu schmalen, fast trailartigen Abschnitten. Dabei kommen auch einige hundert Höhenmeter zusammen, Ausdauer- und Allround-Qualitäten sind also gleichermaßen gefragt.

Beim „GravelMinator“ geht’s wiederum um Spurtqualitäten: Die Teilnehmenden müssen sich auf einer kurzen Runde um das Veranstaltungsgelände in mehreren Runden für das Finale qualifizieren. Im „Eliminator“-Modus scheiden dabei jeweils die Langsamsten aus. Die Fahrer und Fahrerinnen können dabei auf der kompakten Runde unmittelbar am Eventgelände angefeuert werden.

Aus Tirol zur Zeche Ewald

Mal nicht um Geschwindigkeit geht es beim „Gravel Circle“ für Zweier-Teams: In einer Stunde gilt es, gemeinsam in unbekanntem Terrain eine Runde von möglichst exakt 15 Kilometern Länge zu fahren. Neben Orientierung ist also ein gutes Gespür für Distanzen gefragt.

Der „Gravel Travel“-Wettbewerb schließlich geht für die Teilnehmenden schon vor dem Festival los: Siegreich ist, wer mit seinem „Gravel“ den längsten Weg nach Herten zurücklegt. Dabei scheint fast kein Weg zu weit: Angemeldet hat sich dafür bereits ein Österreicher, der aus Tirol zur Zeche Ewald radeln will.

Gravelgames, 24.+25.9., Sa 9.30-18.30 Uhr, So 9.30-16.30 Uhr, Zeche Ewald, Doncaster Platz 14, Herten. Eintritt frei. Weitere Infos hier.

