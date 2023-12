Bochum. Die ersten Shows sind bereits ausverkauft, jetzt kündigt das Zeltfestival Ruhr sechs neue Konzerte an. Das sind die Namen.

Nach und nach trudeln die Show-Ankündigungen für das Zeltfestival Ruhr im kommenden Jahr ein. Jetzt ist das Programm um weitere sechs Namen gewachsen. Damit stehen bereits 25 Gastspiele für die weiße Zeltstadt am Kemnader See fest.

Vom 16. August bis zum 1. September hisst das Zeltfestival Ruhr die Pagoden. Einige Künstlerinnen und Künstler sind schon bekannt, erste Shows bereits ausverkauft. Fünf neue Acts und eine Zusatzshow bereichern nun das Festival 2024.

Zeltfestival Ruhr in Bochum kündigt neue Namen an

Erste Ankündigung der neuen Rutsche ist die Indie-Pop-Band Giant Rooks. Die fünf Musiker aus Hamm legten bereits eine beachtliche Karriere zurück. Angefangen 2015 tourten die „Somebody Like You“-Interpreten bereits durch ausverkaufte Hallen in Europa und den USA. 2024 steht eine umfangreiche Tour zum neuen Album „How Have You Been?“ (VÖ Februar 2024) an, am 30. August legen Fred Rabe & Co. dann einen Stopp in Bochum ein.

Ein ganz anderes Genre bringt Giovanni Zarrella an den Kemnader See. Gemeinsam mit seiner Band holt der Sänger, Moderator und Entertainer seinen italienischen Schlager-Pop in die weiße Zeltstadt. Das „Dolce Vita“-Feeling soll Einzug am 19. August halten, im Gepäck hat der „The Voice of Germany“-Juror dann deutsche Hits auf Italienisch und Pop-Klassiker aus der Heimat.

Mark Forster und Mr. Big kommen nach Bochum

Mit neuen und alten Songs geht auch Mark Forster 2024 auf ausgedehnte Arena- und Open-Air-Tour, dabei schaut er am 18. August beim Zeltfestival vorbei. Auf der Setlist werden dann neben bereits bekannten Ohrwürmern wie „Au Revoir“, „Flash mich“ oder „Drei Uhr nachts“ auch Neuheiten vom erst kürzlich veröffentlichten Album „Supervision“ stehen. Tickets für die Tourneen des Sängers mit Kappe, Bart und Brille gibt’s bereits auf Eventim. (ZfR: ca. 70 €).

In die 90er-Jahre katapultiert hingegen Mr. Big. Der Hit „To Be With You“ aus dem Album „Lean Into It“ (VÖ 1991) hielt sich vier Wochen an der Spitze und 32 Wochen in den Top 100 der deutschen Charts. Eigentlich hatte die Hard-Rock-Band ihre Karriere nach dem Tod von Drummer Pat Torpey an den Nagel gehängt. Ein allerletztes Mal gehen sie nun mit dem ehemaligen Schlagzeuger und Leadsänger von Spock’s Beard, Nick D’Virgilio, auf Tour. Im Rahmen der „The Big Finish“-Tour kommen sie am 18. August nach Bochum.

Ausverkauft – Zusatzshow für Silbermond

„Ekstase“ versprechen die Indie-Rocker Kaffkiez aus dem beschaulichen Rosenheim. Mit Songs wie „Nie Allein“ generiert die Band Millionen Streams auf Spotify, auch das neueste Album, das im Januar 2024 erscheinen soll, verspricht großes. Beweisen wollen die Bayer das auf Tour, mit ihren Energie geladenen Songs schauen Kaffkiez dann am 30 August in Bochum vorbei.

Aufatmen bei den Fans: Das Konzert von Silbermond am 16. August war schnell ausverkauft, jetzt kündigt das ZfR eine Zusatzshow der Band um Sängerin Stefanie Kloß an. Am 25. August beehren sie ein weiteres Mal die Zeltstadt mit ihrem aktuellen Album „Auf Auf“.

Ebenfalls dabei: Delay, Connor und Chuba

Der Vorverkauf für die neuen Shows startet am 1. Dezember um 12 Uhr, mit Ausnahme von Mark Forster. Hier gibt es bis zum 4. Dezember die Tickets exklusiv über eventim.de und danach überall, wo es Tickets gibt.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Tickethotline erhältlich: 0234 96292 22

Die sechs neuen Ankündigungen lassen das jetzt schon üppige Programm des Zeltfestivals weiter wachsen. Darauf stehen bisher bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Ilse de Lange (16.8.), Bilderbuch (17.8.), Sarah Connor (20.8.), Jan Delay (23.8.), The Boss Hoss (26.8.), Torsten Sträter (28.8.) und Gerburg Jahnke (27.+28.8.). Das Konzert der frischgebackenen 1Live-Krone-Gewinnerin Nina Chuba (24.8.) ist bereits ausverkauft.

