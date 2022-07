Folk in der Balver Höhle: „Eine große irische Party“

Tatsächlich aus Irland: Die Band Drops of Green spielt beim 19. Irish & Celtic Folk Festival in der Balver Höhle.

Balve. Die 19. Ausgabe des Irish Folk & Celtic Music Festival in der Balver Höhle naht. Moderator und Hobbykoch Seán Reeves spricht über die Höhepunkte.

Das Irish Folk & Celtic Music Festival in der Balver Höhle besitzt längst Kult-Status – regional, aber auch international. In diesem Jahr werden unter anderem die Gruppen Acting The Maggot, The Raglan Rogues und Drops of Green aus den Niederlanden und Irland anreisen. Hinter der Veranstaltung steckt ein kluger Kopf: Sänger und Moderator Seán Reeves. Vor dem Neustart der Folk-Sause im märkischen Sauerland am 4. August stand er Rede und Antwort und gab einen Ausblick auf die 19. Ausgabe des Musikfestes.

Wir haben zwei Jahre Corona hinter uns. Gerade für Künstler war das eine schwere Zeit. Wie sind Sie dadurch gekommen?

Seán Reeves: Ich bin nicht so abhängig wie meine Kollegen – ich bin inzwischen Rentner. Für die Musiker in meiner Band – die meisten sind Profis – war das schon anders. Sie haben alle ihre Familien und ihre Häuser, und sie haben während der Lockdowns nichts verdient, sie durften nicht mal etwas verdienen. Das war für sie eine harte Zeit. Manche haben ihren Beruf als Musiker hingeschmissen. Einer der besten Fiddler Irlands – er ist auch Studio-Musiker – hat seinen Beruf gewechselt. Er hat einen mobilen Coffee-Shop aufgemacht, mit einem Wagen. Damit fährt er jetzt durch ganz Irland, von einer Baustelle zur anderen und verkauft Kaffee.

Bunt – und nicht nur typisch irisch grün – wird es traditionell in der Balver Höhle beim Irish Folk & Celtic Festival. Foto: WP

Manche Künstler haben zwar unter den Lockdowns gelitten, sind aber, wie Sie selbst, kreativ geworden. Wie war’s bei Ihnen?

Ich bin auch kreativ geworden. Ich habe früher hauptberuflich als Koch gearbeitet. Auf dem Höhepunkt der Corona-Zeit bin ich zu meinen Kochkünsten zurückgekehrt und habe ein Kochbuch geschrieben. Ich habe es nicht veröffentlicht – es war für mich nur ein Jux. Ich habe das für Familie und Freunde gemacht. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Es ist sehr gut angekommen. Meistens waren es eigene Gerichte, aber – selbstverständlich – auch einige richtig gute Klassiker dabei.

Auf welchen Geschmack bringen Sie das Publikum in der Balver Höhle?

Oh, da gibt es ein paar besondere Leckerbissen. Wir haben beispielsweise The Raglan Rogues dabei, ganz neu. Und Willie Delaney. Er ist mehrfach irischer Champion der Banjo-Spieler. Ich kenne Willie von Geburt an, er war mein Nachbar. Diesmal kommt er nach Balve. Er war zwar schon mal in Balve, aber diesmal kommt er mit einer neuen Band.

Ich sehe im Programm, dass eine Band gleich zwei Mal spielt…

Das ist neu. Die Band – Drops of Green – waren schon mal in Balve. Sie sind für ihren Auftritt sehr gelobt worden. Eigentlich sind die Musiker zu viert. Jetzt haben sie noch zwei dazu genommen, der Sound der Band ist noch besser geworden.

Der erste Tag des Festivals ist kontinentalen Bands vorbehalten.

Ja, es ist sogar eine lokale Band dabei, aus Arnsberg. The Oakwood Paddys spielen als Vorgruppe für die niederländische Band Acting The Maggot, die direkt aus Schottland nach Balve kommt. Ich erwarte eine große irische Party.

Das Irish Folk Festival hat ein großes Stammpublikum. Gibt es Kontakt zu den Musikern?

Seán Reeves: Oh ja. Über Facebook gibt es unglaublich viele Kommentare zu den Auftritten der Bands, dort wird sich auch nach den Shows regelmäßig ausgetauscht.

In vielen Genres zieht immer mehr Elektronik in die Musik ein. Wie sieht’s in der Irish-Folk-Szene mit Einsätzen des guten, alten Synthesizers oder aber von Loops per Laptop aus?

Nein, die Bands aus Irland stehen für handgemachte Musik. Sie stehen für Authentizität, und genau das wollen sie in Balve rüberbringen. Alles live, alles wird von Hand gemacht.

Die Balver Höhle hat eine besondere Optik. Manchen Folk-Fans kommt sie vor wie der Eingang zu Mittelerde. Was spüren Sie in der Höhle?

Okay, die Höhle fühlt sich schon ein bisschen wie Mittelerde an, weil man ja unter die Erdoberfläche geht. Die Höhle eignet sich auf jeden Fall für irische Musik und die irische Kultur – so gut wie bei nur wenigen anderen Festivals. Und glauben Sie mir: Ich bin auf allen Irish-Folk-Festivals in Deutschland und auch auf einigen im Ausland. Die Atmosphäre, der Sound – und auf die Decke der Höhle zaubert die lokale Organisation um Stephan Haarmann und Lukas Koch Muster in keltischen Designs.

Noch mal zurück zum Anfang. Bekochen Sie sich während des Festivals selbst?

(lacht) Nein, nein, beim Festival gibt es derart gute Fish & Chips – die sind besser als in England und Irland.

>>> INFO: Irish Folk & Celtic Festival

Termin:4.-6.8., Balver Höhle, Do 19.30 Uhr, Fr 18 Uhr, Sa 16 Uhr. Das komplette Künstleraufgebot und Karten (Tageskarten Do 8,80 €, Fr 22 €, Sa 28,60 €, Festivalticket 49,50 €) gibt’s auf www.festspiele-balver-hoehle.de. Gäste sollten beachten, dass die Höhle nicht beheizt ist und sich entsprechend einkleiden oder eine Decke mitbringen.

