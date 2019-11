Essen. Die 33. Auflage kommt mit der Opus-Tour 2020 im Januar nach NRW. Fünf Termine in vier Städten nach dem Jahreswechsel stehen an.

„Feuerwerk der Turnkunst“: Zwischen Magie und Nervenkitzel

Überschläge am Reck, Kunst am Barren und ein paar Salti auf dem Trampolin: Wer dabei nur an die Turnelite denkt, die für den nächsten Wettkampf trainiert, hat diesen Sport noch nicht von der kreativen Seite kennengelernt. Das Feuerwerk der Turnkunst will zeigen, dass Artisten, Akrobaten und Turner mit ihrem Talent auch Geschichten erzählen und Gefühle erzeugen können. Mehr als 60 Weltklassekünstler wirken an der 33. Auflage der Turnshow mit, die ab 2020 mit dem Programm Opus auf Tournee geht und die Zuschauer mitnimmt auf eine Zeitreise zwischen Vintage und Moderne.

„Opus wird zwar nicht in der modernen Zeit spielen, deshalb aber nicht unmodern sein“, erklärt Regisseurin Heidi Aguilar. Retro ist Trend – das spiegele auch die Show wider. „So gehen wir durch die Straßen von Paris mit ihrem Kopfsteinpflaster und den Gaslaternen und lassen unsere Turner, Artisten und Akrobaten eine gewisse Nostalgie verbreiten.“

Kopfstände auf dem Rhönrad sind Show-Teil beim „Feuerwerk der Turnkunst“

Zum Beispiel mit dem Rhönrad, einem Reifenturngerät, das in den 20er-Jahren vom Sohn eines Schmieds erfunden und nach der Heimat seiner Frau benannt wurde – sie stammte aus der bayerischen Rhön. Beim Feuerwerk der Turnkunst haben sich Feri & Zsófi ganz dem Rhönradturnen verschrieben: Sie zeigen, dass sogar ein Kopfstand auf dem Gerät möglich ist. Heidi Aguilar: „Es erinnert mich an einen dieser großen Ventilatoren aus den alten Fabrikhallen.“ Zudem habe eine Rhönrad-Shownummer immer etwas Magisches: „Allein die Umdrehungen dieses riesengroßen Gerätes sind beeindruckend. Das Rhönrad selbst bewegt sich vor allem in der Spirale sehr musikalisch – es gleicht einem Tanz.“

Nicht jeder Turner muss tänzerisch begabt sein – aber einfach nur Turnen, das reiche für Opus nicht aus, betont die Regisseurin: Musik, Licht und ein roter Faden gehörten immer dazu: „Die Akrobaten müssen einfach große Lust und Bereitschaft haben, eine Show zu zeigen.“ Die Spitzengymnastin Sophia Speratti aus Argentinien etwa hat ihr Können perfektioniert: Sie balanciert grazil auf Handstand-Klötzen und hat dabei noch vier Bälle unter Kontrolle. Balance und Körperbeherrschung sind auch Viola Brands Markenzeichen: Die amtierende Europameisterin und Vize-Weltmeisterin im Kunstradfahren bringt ein auf das Nötigste reduziertes Fahrrad mit in die Show.

Es geht in schwindelerregende Höhen

Andere Akteure fliegen durch die Luft und drehen Mehrfachsalti in schwindelerregenden Höhen: Die vierköpfige Gruppe „Extreme Fly“ aus der Ukraine zeigt Flugartistik am dreifach Reck.

Manchmal sitzen die Zuschauer, die Plätze in den oberen Rängen reserviert haben, sogar mit Artisten auf Augenhöhe – so zum Beispiel mit den Turnern „Mongolian Normads“ bei ihrer Schleuderbrett-Darbietung. Mit diesem Gerät katapultieren sich die Artisten in bis zu zwölf Meter Höhe und bauen eine Menschensäule, mit der sie fast an die Hallendecke stoßen.

Lokale Gruppen spielen erstmals mit

Alte Bekannte beim Feuerwerk der Turnkunst sind die Airtrack--Akrobaten der „Face x Crew“ aus Dänemark: Dreifachsalti und Mehrfachschrauben gehören zu ihren Spezialitäten – in schneller Abfolge malen sie damit Bewegungsbilder in die Luft. Auf einem nur 15 Zentimeter breiten, biegsamen Balken fühlen sich hingegen Artisten der „Troupe Tufaev“ (Foto) zu Hause.

Erstmals wirken beim Feuerwerk der Turnkunst auch Lokalgruppen aus den einzelnen Gastspielstädten mit. Neu ist das Musikkonzept mit der eigens für die Show zusammengestellten Band „Red Sox Peppers“. Heidi Aguilar: „Die Band ist immer am Rand der Bühne, um die Darbietungen musikalisch zu begleiten, aber im Mittelpunkt steht bei jedem Act ohne Frage die außergewöhnliche sportliche Leistung des Ensembles.“

>>> INFO: Die NRW-Termine des Feuerwerks der Turnkunst

Termine: 2.1. Bielefeld (Seidensticker Halle, 15+19.30 Uhr), 3.1. Dortmund (Westfalenhalle), 25.1. Düsseldorf (ISS Dome), 26.1. Köln (Lanxess Arena).

Karten ab ca. 23 € erhalten Sie in unseren LeserLäden, unter 0201/804 60 60 und auf www.ruhrticket.de