Essen: Die Contemporary Art Ruhr bietet Kunst für alle

Essen. Besuch auf Zeit: Die Herbstausgabe der Contemporary Art Ruhr in Essen wird in Zeit-Slots unterteilt, um die Personenanzahl zu steuern.

Wie man es auch dreht, wendet oder auszublenden versucht: In diesem Jahr ist Corona überall. Auch bei der insgesamt 14. Herbstausgabe der Kunstmesse Contemporary Art Ruhr (C.A.R.) auf Zeche Zollverein können Gäste Werke erwerben, die es bei früheren Ausgaben vor der Pandemie so wohl eher nicht zu kaufen gegeben hätte.

Ein Druck des französischen Künstlers Benoît Piret wird zum Beispiel am Stand der Wuppertaler Galerie Kunstkomplex für 50 Euro verkauft. Darauf zu sehen: Eine an einer weißen Wand aufgehängte Klopapierrolle mit der Aufschrift „I Hate The Human Race“.

Die Contemporary Art Ruhr hat ein ausgeklügeltes Hygienekonzept

Natürlich kann vieles auch organisatorisch nicht so laufen, wie es der Besucherstamm aus den Vorjahren gewohnt ist. Es gibt keine offizielle Eröffnung mit Ansprachen, Maskenpflicht herrscht in allen Hallen, an sämtlichen Eingangsbereichen stehen Desinfektionsmittelspender und die Personenanzahl wird beschränkt.

Wer vorbeischauen will, muss sich in diesem Jahr eine Eintrittskarte für einen Zeitslot kaufen (siehe Infobox). Gut für eher spontan Veranlagte: Im Gegensatz zu vielen anderen aktuell durchgeführten (Messe-)Veranstaltungen wird es bei der C.A.R. ein Tageskassen-Kontingent geben (an Halle 5).

Viele Aussteller aus Deutschland

Abstand halten dürfte in den vier Hallen zudem kein Problem sein, das Konzept der C.A.R. ermöglicht eine sehr luftige Ausstellungssituation. Die Stände sind zu allen Seiten offen und großzügig auf der Fläche verteilt, die Gänge breit.

Wegen der erschwerten Rahmenbedingungen präsentieren nun vor allem einheimische Galerien und Kunstschaffende ihre Werke. Einige von ihnen sind zum ersten Mal dabei, so zum Beispiel die Galerie Gudberg Nerger aus Hamburg und die Galerie Intershop aus Leipzig.

Herausragende Fotografie

Eine Premiere gibt es zudem für „gute aussichten“, den jährlich durchgeführten „renommiertesten deutschen Wettbewerb für junge Fotografie“, wie „Der Spiegel“ urteilte. Die Gewinner Aras Gökten und Jewgeni Roppel dürfen auf Zollverein ihre preisgekrönten Arbeiten vorstellen. Gökten untersuchte in „Terrain und Biotop“ Erscheinungsformen von hypermodernen Städten, Roppel erforschte in „Kraftfelder“ die Verbindung zwischen Mensch und Kosmos.

Das Museum der Zukunft

Ebenfalls neu im Angebot sind Präsentationen der zwei Netzwerke der „Ruhr Kunst Museen“, sowie der „Ruhr Bühnen“. Und auch die Online-Plattform „Nextmuseum.io“ stellt sich erstmalig auf der C.A.R. vor. Dabei handelt es sich um ein Projekt des NRW-Forum und Kunstpalast Düsseldorf in Gemeinschaft mit dem Museum Ulm. Die selbst ernannte „Bewegung für mehr Demokratie im Kunstbetrieb“ lädt zum Austausch darüber ein, wie das „Museum der Zukunft“ aussehen soll und welche Impulse die Digitalisierung für die Kunstbranche setzen kann.

Darüber hinaus gibt es aber selbstverständlich wieder jede Menge Werke für junge Interessierte wie erfahrene Sammler, oft zu bezahlbaren Preisen. Und mit ein paar schönen Bildern in den eigenen vier Wänden lässt sich der trübe Herbst doch sicher etwas besser ertragen.

>>> INFO: Wissenswertes zur C.A.R.

Termin: 30.10.-1.11., Fr 20-22.30 Uhr (Eröffnung), Sa 13.30-16 +16.30-19 Uhr, So 11-13 Uhr + 13.30-16 Uhr + 16.30-19 Uhr. Unesco-Welterbe Zollverein, Hallen 2,5,6 und 12. Anfahrt über Fritz-Schupp-Allee oder Bullmannaue.

Eintritt: 12 € pro Timeslot, erm. 10 €. Tickets gibt es via E-Mail an mail@contemporaryartruhr.de. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf

www.contemporaryartruhr.de.