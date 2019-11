Erbsensuppe feiert bei frostigen Temperaturen ein Comeback

Von den einen geliebt, von anderen verachtet – Erbsensuppe ist nicht jedermanns Geschmack. Wir verraten wie Pfiff in den Topf kommt.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und über Erbsensuppe allemal. Die einen lieben sie, erinnern sich nostalgisch an Oma und volle Bäuche. Die anderen hassen sie, bringen sie mit Ausflügen in grausigen Schullandheimen in Verbindung oder denken an Kantineneinerlei. Unbestritten ist, dass sich die Erbsensuppe in unserer Esskultur so wacker hält wie Sauerkraut und richtig zubereitet durchaus schmackhaft und gesund sein kann.