Ein Hauch von Festivalsommer beim Strandkorb-Open-Air

Mönchengladbach Nach der gelungenen Erstauflage kehrt die Veranstaltungsreihe Strandkorb-Open-Air in den Mönchengladbacher SparkassenPark zurück.

Eigentlich war die Idee komplett verrückt: Man nehme ein großes Stadion und fülle dessen Innenraum mit gleichmäßig auf die Fläche verteilten Strandkörben, um einigen Hundert Menschen im Corona-Jahr 2020 wenigstens einen Abend lang eine Freude zu bereiten. Der Einfall kam Michael Hilgers, dem Geschäftsführer des Mönchengladbacher SparkassenParks, zu Beginn der Krise im März, als er in den Medien zahlreiche Bilder von leerstehenden Körben an Stränden sah.

Monate später durften sich Hilgers und sein Team über eine Auszeichnung mit dem Deutschen Tourismuspreis 2020 und mehr als 40 gut besuchte bis ausverkaufte Shows freuen. „Die 25 Events, die wir anfangs für 2020 geplant hatten, wären nicht wirtschaftlich gewesen. Aber dadurch, dass das Ganze dann so gut angenommen wurde und wir viele Zusatzkonzerte hatten, konnten wir die Kosten vor allem im Bereich der Logistik niedrig halten“, blickt Hilgers zurück.

Konzept geht auf Tournee

Weitere Zusatzkonzerte, ursprünglich für den vergangenen November und Dezember geplant (Nachholtermine siehe Infobox), konnten wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnung bislang nicht durchgeführt werden. Hier gilt es abzuwarten, bis Besserung eintritt. Das dürfte aber allerspätestens zum Ende des Frühlings der Fall sein, wenn das Strandkorb-Open-Air 2021 an den Start geht. Dann sogar nicht nur in Mönchengladbach, sondern auch an fünf weiteren Standorten im Bundesgebiet. Neben den Events im SparkassenPark gibt es Termine in Cham, Augsburg, Wiesbaden, Berlin und St. Wendel.

Manche Künstler nutzen das Angebot, um auf eine komplette Tour zu gehen – und davon profitiert natürlich auch das Programm in Mönchengladbach: „Das neue Konzept motiviert auch Künstler, die wir im letzten Jahr noch nicht bekommen hätten. Sie können jetzt mit bis zu sechs Shows rechnen, zu denen teils einige Tausend Zuschauer kommen dürfen. Das ermöglicht in diesen Zeiten eine besondere Planungssicherheit. Zudem sind bestimmte Acts wegen des Aufwands in Sachen Show-Proben auch nicht zu kriegen, wenn man sie nur für Einzelauftritte buchen will“, erklärt Hilgers.

Unter anderem Pietro Lombardi und Gentleman treten auf

So gehören nun zum Beispiel die Mittelalter-Rocker von In Extremo neben den bereits im Vorjahr aufgetreten Gentleman, Pietro Lombardi, dem Queen-Tribute God Save The Queen und dem Rammstein-Tribute Völkerball zum Programm. Hilgers verspricht darüber hinaus noch einige Hochkaräter: „Es gibt wieder ein breites Programm mit unterschiedlichsten Stilrichtungen. Den Comedy-Anteil werden wir 2021 ausbauen. Wir konnten diesmal sogar Künstler verpflichten, die sonst unter regulären Bedingungen im SparkassenPark auftreten.“

Bewährte Hygienemaßnahmen

Die werden in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach bekanntgegeben. Was aber bereits steht, ist – den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr sei Dank – das Hygienekonzept. Einzelne Bereiche mit 50 Strandkörben, die passenderweise Inseln genannt werden, bleiben inklusive eigenem Einlass-, Sanitär- und Parkplatzbereich voneinander abgetrennt. Getränke und Snacks werden entweder vorab oder spontan vor Ort per Handy bestellt und per Kühlbox direkt an den Platz gebracht. Desinfektionsmittel an jedem Korb ergänzen schließlich das Rundum-sorglos-Paket.

Die Kulisse wird im kommenden Sommer aber deutlich größer, wie Hilgers verrät: „Die größte Änderung für Mönchengladbach ist die Ausweitung der Kapazität auf die Tribünen, die es uns ermöglicht, knapp 3000 Leute reinzulassen. Das ist auch schon mit den zuständigen Behörden besprochen. Auf den Tribünen werden entsprechend ausreichend Plätze freigelassen und alles wird in unser Insel-Gesamtkonzept integriert.“ Der Festivalsommer kann also kommen – wenngleich 2021 noch nicht ganz so, wie wir es vor Corona gewohnt waren.

Infobox: Strandkorb-Open-Air 2021

Wintertermine: 12.2. Bläck Fööss, 13.2. Electric Carnival with Timbo, 15.2. Höhner, 19.2. Kasalla, 20.2. Völkerball, 21.2. God Save The Queen

Sommertermine: 6.8. In Extremo, 7.8. God Save The Queen, 11.8. Culcha Candela, 20.8. Völkerball, 21.8. Mono Inc., 26.8. Gentleman, 5.9. Pietro Lombardi.

Karten und weitere Infos gibt’s auf www.strandkorb-openair.de.