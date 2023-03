Düsseldorf wird „Abenteuerland“: Pur-Musical ab Oktober

Düsseldorf. Ab April gehen Pur auf Hallentour, im Herbst startet im Capitol-Theater das nächste Bühnenprojekt. „Abenteuerland“ enthält alle Hits der Schwaben.

Hartmut Engler hat sichtbar gute Laune. Wer sich eine thematisch passende Pointe gestattet, könnte sagen: Er sieht die versammelten Journalisten im Düsseldorfer Capitol Theater an mit seinen Funkelperlenaugen. Absolut nachvollziehbar, schließlich ist die Ankündigung eines Musicals, das aus Liedern von nur einer Band besteht, immer auch eine Art Ritterschlag für das, was man über Jahre und Jahrzehnte kreiert hat.

Nun freut sich der 61-Jährige auf „Abenteuerland“. So heißt das passend zum größten Pur-Hit betitelte Bühnenstück, das ab dem 22. Oktober an Ort und Stelle aufgeführt wird, Preview-Shows starten bereits am 10. Oktober Es gibt Vorstellungen an sechs Tagen von dienstags bis sonntags, die Planungen laufen zunächst bis zum 10. März 2024. Die Produktion übernimmt die Musical-erprobte Firma Mehr-BB Entertainment.

Pur: Sänger Hartmut Engler ist ins Musical involviert

Hartmut Engler war nach eigenen Angaben „in alle Produktionsprozesse involviert und steht immer als Ratgeber zur Seite“. Wahrlich können er und die weiteren Macher auf eine große Songauswahl zurückgreifen. Die Historie der Band geht zurück bis ins Jahr 1975, als Roland Bless und Ingo Reidl die Gruppe Crusade gründeten. Bei letzterem nahm Hartmut Engler Klavierunterricht und bewarb sich nach einigen Monaten erfolgreich als Sänger.

1980 änderten Crusade, verstärkt um Bassist Joe Crawford und Gitarrist Rudi Buttas, ihren Namen in Opus. Doch auch damit wurden die Musiker aus Bietigheim-Bissingen nicht wirklich glücklich – dass die gleichnamige Band aus Österreich 1985 einen internationalen Riesenhit mit „Life Is Life“ hatte, bestärkte die Schwaben in dem Wunsch, einen weiteren Namenswechsel vorzunehmen.

1990 gab es Karriere-Starthilfe der „Tagesschau“

Die zweite Platte „Vorsicht zerbrechlich“ erschien in der Folge zweimal, die spätere Fassung letztlich unter dem neuen Namen Pur. Erste Aufmerksamkeit in der breiteren Öffentlichkeit zog allerdings erst „Wie im Film“, Album Nummer vier, mit der Single „Funkelperlenaugen“ auf sich, bevor mit der fünften LP „Unendlich mehr“ der Durchbruch gelang. Hilfreich dabei: Die Gruppe trat am 3. Oktober 1990 auf dem Marktplatz in Weimar mit dem Song „Brüder“ auf, Teile der Performance wurden am Abend in der „Tagesschau“ gezeigt.

Der Auftakt für ein goldenes Jahrzehnt: Mit dem drei Jahre später folgenden Triple-Platin-Album „Seiltänzertraum“ und insbesondere „Abenteuerland“ (1995) mit der gleichnamigen Single etablieren sich Pur als Hallen-füllende Band auf dem deutschsprachigen Musikmarkt. Hartmut Engler & Co. kommen bis heute auf zehn Nummer-eins-Alben, bei den Konzerten feiern verschiedenste Altersklassen zusammen.

Frühjahrskonzerte in Köln und Dortmund

Das wird ab Mitte April nicht anders sein, wenn in der Ludwigsburger MHP Arena die nächste Tournee beginnt, die Pur zweimal nach Nordrhein-Westfalen führt (siehe Info unten). Das Beste für die Fangemeinde: Sind diese Konzerte Geschichte, darf man sich schon aufs Musical freuen – ab Oktober sind die Tore zum „Abenteuerland“ in Düsseldorf geöffnet. Der Eintritt kostet übrigens nicht den Verstand. Ein zweistelliger Geldbetrag genügt.

>>>INFO: „Abenteuerland“ und Pur-Tour 2023:

„Abenteuerland“: 22.10.-10.3. (Previews ab 10.10.), Di+Do-Sa 19.30 Uhr, Mi 18.30 Uhr, Sa auch 15 Uhr, So 14+18.30 Uhr, Capitol-Theater, Erkrather Str. 30, Düsseldorf. Karten ab ca. 50 € gibt’s ab 3.3., 13 Uhr zunächst exklusiv auf www.tickets-direkt.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 4.3. um 8 Uhr. Auf www.wir-lieben-tickets.de gibt’s ab 4.3., 8 Uhr. Karten mit 25 Prozent Rabatt für eine exklusive Leservorstellung am 15.10., 15 Uhr.

Pur-Tour 2023: 23.4. Köln (20 Uhr, Lanxess Arena), 5.+6.5. Dortmund (20 Uhr, Westfalenhalle). Karten ab ca. 66 € (Köln) oder ab ca. 78 € (Dortmund).

