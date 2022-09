Dortmunder Museumsnacht bietet Kultur bis zur Geisterstunde

Dortmund. Bier-Yoga, Physik-Comedy und die gute alte Torwand: Das Programm der Dortmunder Museumsnacht ist bunt und riesig. Los geht’s beim Glockenläuten.

Über 100 Seiten hat das Programmheft zur Dortmunder Museumsnacht. Und auch wenn man die Bildnachweise und unvermeidlichen Grußworte von Stadtoberen bzw. Sponsor (die städtische Energie- und Wasserversorgung DEW21) abzieht, gibt’s immer noch reichlich zu erleben am kommenden Samstag – und das nicht nur zu nächtlicher Stunde.

Freiflüge im Airbus-Simulator

Das Programm ist so vielfältig wie die Museen der Stadt: Vom Apothekenmuseum bis zum Westfälischen Schulmuseum dehnen 15 Häuser ihre Öffnungszeiten großzügig aus und bieten allerlei Vorführungen und Mitmachaktionen an. Darunter finden sich auch solche mit so publikumswirksamen Themen wie Fußball und Bier. Im Brauereimuseum kann man den Gerstensaft sogar stündlich im Historischen Sudhaus verkosten. An Geräten des frühen 20. Jahrhunderts wird gezeigt, wie das Bier vor 100 Jahren in die Flaschen kam.

Scharfe Schüsse von der Schulbank

Aber auch die DASA-Arbeitswelt-Ausstellung lockt das Publikum u.a. mit dem flüssigen Gold: Einer der zahlreichen Workshops im Hause widmet sich dem „Bier-Yoga“ – ein Angebot, das auch echte Yoga-Muffel interessieren könnte. Bis 23 Uhr hat die DASA geöffnet, in der Zeit kann man aber etwa auch den Airbus-Flugsimulator ausprobieren, und die Physikanten mit ihrer Wissenschafts-Comedy sind ebenfalls wieder zu Gast. Nach ihrem DASA-Auftritt um 16 Uhr sind die Museumsnacht-Lieblinge um 19.30 Uhr noch einmal im Schulmuseum zu erleben. In einer der größten schulgeschichtlichen Sammlungen Deutschlands kann man im historischen Klassenzimmer eine Unterrichtsstunde wie zu Kaisers Zeiten vor 100 Jahren erleben. Auf dem Museumsnacht-Programm steht u.a. aber auch „Schießen mit dem Lichtgewehr“ und „Raketen basteln“ auf dem Programm.

Kickende Roboter, Dribbel-Parcours und Fußball-Hüpfburg

Und was war noch gleich mit Fußball? Einiges, zum Beispiel gehen im Hoesch-Museum kickende Roboter aufs Feld, nämlich das Dortmunder RoboCup-Team der Nao Devils. Alles rund um Nationalmannschaft, Bundesliga und den Pokal zeigt das Deutsche Fußballmuseum. Bis 24 Uhr hat die DFB-Ruhmeshalle geöffnet. Los geht’s – wie andernorts – natürlich früher, schließlich wird auch den Kleinen viel geboten. Eine Fußball-Hüpfburg etwa, dazu ein Dribbel-Parcours, Speed Court und der Klassiker: die Torwand. Das BVB-eigene „Borusseum“ beteiligt sich gleichfalls an der Museumsnacht. Ab 15.30 Uhr richtet sich die Aufmerksamkeit der Fans aber wohl erstmal aufs Heimspiel – es geht gegen Schalke!

Gang über den Skywalk auf PhoenixWest

Neben Museen öffnen auch Kultureinrichtungen wie die VHS, das Konzerthaus oder die großen Kirchen in der City ihre Pforten. Das Polizeipräsidium gewährt Einblicke in die Polizeiarbeit. Unter freiem Himmel gibt’s diverse Führungen zu Themen wie Street-Art oder Dortmunds mittelalterlicher Geschichte. Spektakulär ist der Gang über den Skywalk auf PhoenixWest.

Alma singt unter freiem Himmel

„Ich freue mich sehr, eine DEW21-Museumsnacht in gewohntem Format ankündigen zu dürfen“, sagt Dr. Dr. Elke Möllmann, Leiterin der Dortmunder Museen. Denn: Zwar fand die Museumsnacht auch 2020 und ’21 statt, aber mit coronabedingten Anpassungen. Diesmal kann man nun wieder mit einem Ticket alle Veranstaltungen besuchen. Und nach zwei Jahren Pause kehrt in diesem Jahr auch das Open-Air-Highlight auf den Friedensplatz zurück: Radio 91.2 präsentiert ab 21 Uhr ein Freiluft-Konzert mit der finnischen Sängerin und Songwriterin Alma, die für ihre Hits „Chasing Highs“, „Karma“ und „Dye My Hair“ Gold- und Platinauszeichnungen einheimste.

Blumen auf dem Dortmunder U

Das Dortmunder U schließlich wird einmal mehr zur gigantischen steinernen Leinwand für eine aufwendige 3D-Projektion. Das Videomapping des StoryLab Kiu lässt die Fassade des Baus gewissermaßen lebendig werden und spiegelt mit dem Programm „Moments of Transition“ auch das florale Thema der aktuellen Sonderausstellung „Flowers“.

>>> Wann es los geht und was es kostet:

Der Startschuss für die Museumsnacht am 17.9. ist das siebenminütige Glockenläuten der Dortmunder Stadtkirchen ab 15.53 Uhr – um 16 Uhr beginnt das Programm. Karten kosten 14,50 €. Infos zu Kauf und Gesamtprogramm gibt’s hier.

