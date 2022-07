DJ Bobo: Zum Zeltfestival Ruhr die volle Ladung Hits

Essen. Er will niemanden enttäuschen, der die großen Songs von damals hören will, sagt DJ Bobo vor seinem Konzert beim Zeltfestival Ruhr im Interview.

Mit zwei Jahren Verspätung geht DJ Bobo im Rahmen des „Zeltfestival Ruhr“ auf Zeitreise: Auf ein „Greatest Hits“-Programm des „King Of Dance“ dürfen sich Fans am 27. August in der weißen Zeltstadt freuen. Warum es René Baumann (54), wie der Schweizer mit gebürtigem Namen heißt, wichtig ist, alle bekannten Klassiker von „Somebody Dance With Me“ über „Pray“ bis „Chihuahua“ zu spielen, verriet er Patrick Friedland im Interview.

Sie spielten kürzlich unter anderem in Tschechien, Estland und der Slowakei Ihre ersten Konzerte seit 2019. Saßen noch alle Textzeilen?

Die Erlebnisse waren super, aber das mit den Textzeilen hat nicht immer geklappt. Wir hatten ja extra geprobt und ich dachte, das wäre wie Fahrradfahren und man verlernt es nicht. Aber ich saß tatsächlich etwas wackelig auf dem Fahrrad.

Stützräder auf der Bühne gibt es ja auch nicht …