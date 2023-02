“Disney100: The Concert“: Die schönsten Trickfilm-Hits live

Oberhausen. Zum 100. Geburtstag von Disney singen Musicalstars die Hits aus „Aladdin“, „Dschungelbuch“ & Co. Wir trafen die Hauptdarsteller zum Gespräch.

Am Anfang war das „Heiho“ der sieben Zwerge: 1937 erschien der erste abendfüllende Spielfilm aus dem Haus Walt Disney. Die „Schneewittchen“-Adaption des 14 Jahre zuvor gegründeten kalifornischen Medienunternehmens wurde zum Riesenerfolg und kann nicht nur auf der Bewegtbild-Ebene als bahnbrechend bezeichnet werden. Denn der Soundtrack von Frank Churchill und Larry Morey gilt als eine der ersten kommerziellen Filmmusik-Veröffentlichungen überhaupt. Was folgte, waren zahllose weitere Kassenschlager mit großen Melodien – und die erklingen pünktlich zum 100. Geburtstag Disneys bald gesammelt in einer Live-Show.

„Disney100: The Concert“ heißt passenderweise das Programm, das ab Mitte April durch Deutschland tourt. Unter Begleitung des Hollywood Sound Orchester singen namhafte Musicaldarstellerinnen und -darsteller Stücke aus Filmen wie „Der König der Löwen“, „Die Schöne und das Biest“ oder „Das Dschungelbuch“. Die wohl prominenteste Sängerin des Ensembles ist Roberta Valentini.

„Disney100“ weckt Kindheitserinnerungen

Die Schwester von 1.FC-Nürnberg-Profi Enrico ist dem Musical-Publikum von ihren Engagements in „Elisabeth“, „Dracula“ oder „Ghost“ bekannt. Ihr Erstkontakt mit Disney? „Das war in der Kindheit. ‚Arielle‘, das habe ich damals mit meinen Eltern geguckt.“ Für ihren Bühnenkollegen Gonzalo Campos Lopéz (u.a. bisher bei „Bat Out Of Hell“) war es hingegen „,Die Schöne und das Biest‘, das war als Kind in Madrid auch mein erster Musicalbesuch.“

Der Spanier war direkt Feuer und Flamme, als das Angebot für „Disney100“ bei ihm eintrudelte, denn: „Ich bin ein großer Fan der Kompositionen von Alan Menken.“ Auf das Konto des 72-jährigen Musikers gehen zahlreiche Soundtrack-Erfolge – neben den bereits erwähnten Alben zu „Arielle“ und „Die Schöne und das Biest“ wurde auch Menkens Arbeit an „Aladdin“ sowie „Pocahontas“ mit dem Oscar ausgezeichnet.

Lieblingsfigur Peter Pan

Was ihre Lieblingsfigur angeht, sind sich Lopéz und Valentini, die sich die Songs auf der Bühne mit Kristina Love, Anton Zetterholm und Richard-Salvador Wolff teilen werden, allerdings einig: „Peter Pan ist ein Charakter, den ich geliebt habe. Ich hatte mir als Kind immer gewünscht, als Erwachsener noch Fantasie zu haben – das hat geklappt“, sagt Lopéz.

Valentini, die auch eine große Vorliebe für „Merida“ hegt, ergänzt: „Mein Vater würde heute immer noch sagen, dass ich wohl nie erwachsen werde. Das passt zu Peter Pan“. Ob zum Beispiel der „Crocodile Song“ bei der Tournee erklingt, wollen beide aber noch nicht verraten. Ein paar Überraschungen müssen eben drin sein – bei der rund zweistündigen Zeitreise in die Kindheit.

>>> INFO: „Disney100: The Concert“ mit dem Hollywood Sound Orchestra

Termine: 26.4. Köln (20 Uhr, Lanxess Arena), 29.4. Oberhausen (20 Uhr, Rudolf Weber-Arena), 3.5. Dortmund (20 Uhr, Westfalenhalle). Karten ab ca. 60 €.

