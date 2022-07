Das Sommerfestival Schloss Berge meldet sich zurück

Gelsenkirchen. Nach zwei Jahren Pause drehen sich die Karussells beim Sommerfestival Schloss Berge wieder. Außerdem gibt es in Gelsenkirchen was auf die Ohren.

Der in den gängigen Ankündigungen so gern genutzte geflügelte Begriff „buntes Programm“ trifft auf das Sommerfestival Schloss Berge zu wie die Faust aufs Auge. Im herrlich grünen Schlosspark erwartet die Besucher und Besucherinnen wirklich von fast allem etwas.

Auf der Bühne geben Schlagerstars das Mikro unter anderem an 80er-Jahre-Coverbands und 90er-Trash-Sternchen weiter. Abseits der Bühne bauen Kunsthandwerker ihre Zelte auf und Schausteller lassen die blinkenden Karussells drehen. Außerdem schaut ein Kelten- und Germanenstamm vorbei, um mit Kindern Fibeln zu schmieden und Stockbrot zu backen. Vom 15.-17.7. gibt es also definitiv ein buntes Programm am Gelsenkirchener Schloss Berge.

The Servants läuten das Festival musikalisch ein

Schlagersänger Olaf Henning steht zur Primetime auf der Bühne. Foto: Ralph Bodemer / FUNKE Foto Services

Los geht es am 15.7. um 17 Uhr. Musikalisch wird das Sommfestival dann um 17.30 Uhr von den Ruhrgebietsrockern The Servants eingeläutet – vielleicht sogar von den berühmten „Hells Bells“. Jedenfalls covern The Servants auch AC/DC-Songs.

Neben Stücken von Angus Young & Co. lassen sich auch Lieder der Beatles, ZZ Top, Deep Purple und Creedence Clearwater Revival im Repertoire finden. Zur Primetime um 20.30 Uhr gibt’s dann Gute-Laune-Schlager von Olaf Henning. In Gelsenkirchen dürfte der Mülheimer, der seit 20 Jahren mit Hits wie „Cowboy und Indianer“ die Fans begeistert, schon fast als Lokalmatador durchgehen.

Peppa Wutz kommt an den See

Um 20.15 Uhr sorgt noch Buerschae für kurzweiligen Spaß, bevor schließlich später am Abend Ikke Hüftgold übernimmt. Hinter der Kultfigur mit der kinnlangen schwarzen Perücke verbirgt sich der hessische Musiker Matthias Distel. Er feierte unter anderem mit dem „Modeste Song“ große Erfolge – einer Lobeshymne auf Anthony Modeste, den Torjäger des 1. FC Köln.

Ein Volltreffer zumindest für Kinder dürfte das Programm am Samstag werden. Dann macht die „Toggo-Tour“ des Senders Super-RTL Halt beim Sommerfestival (11-18 Uhr). Neben zahlreichen Spielstationen zu den „Toggo“-Themenwelten wartet auf die kleinen Gäste auf der großen Wiese neben dem Berger See auch eine Bühnenshow mit Musik-Acts und jeder Menge Aktionen zum Mitmachen. Die Kinder können zum Beispiel an einem Bungee-Seil eine Luftkissenbahn entlang flitzen. Selbst die ganz kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten. Sie können in der „Toggolino Spaßwelt“ den Helden aus Paw Patrol die Pfoten schütteln und Schweinchen Peppa Wutz begegnen. Die Toggo-Tour ist auch am Sonntag noch am See.

Zeitreise in die 80er-Jahre

Musikalisch wird das Angebot am Samstag von gleich vier Acts abgerundet. The Candidates sind ein Urgestein in der Düsseldorfer Rockszene und bringen ihre Classic-Rock-Riffs auch mit nach Schloss Berge (16.30-19 Uhr). Um 19.15 Uhr übernimmt die „Icon Show SSB 2022“. Das semiprofessionelle Projekt bringt Menschen mit unterschiedlichen Talenten zusammen. Sie alle zollen den Ikonen unserer Zeit mit Tanz und Gesang Tribut.

Natürlich darf auch das Höhenfeuerwerk nicht fehlen. Foto: Martin Möller / WAZ

Im Anschluss (19.30-21.30 Uhr) nimmt „80s Alive“ das Publikum mit auf eine Reise in die Zeit von Ballonseide, Schulterpolstern und Vokuhilas. Frei nach dem Vorbild der 80er-Jahre TV-Show „Formel Eins“ führt Moderator Mickie Sixx durch das Programm und präsentiert seine prominenten Pop-, Rockstars und Sternchen „Live on Stage“. Natürlich sind es nicht die Originale, allerdings geben sich die Darsteller der Tributeshow alle Mühe, den Hauch des Jahrzehnts zu versprühen – mit über 150 verschiedenen Perücken, Kostümen und Accessoires.

Die 90er-Jahre hingegen prägte LayZee aka Mr. President. Delroy Rennalls bringt die großen Eurodance-Hits „Coco Jamboo“, „Up & Away“ sowie „I Give You My Heart“ auch mit nach Gelsenkirchen und läutet damit den Countdown zum Höhenfeuerwerk ein, das um 22.45 Uhr in den Himmel über Buer geschossen wird.

Germanen am Sonntag

Der Sonntag wird am Schloss Berge etwa ruhiger. Auf der Bühne lässt das Ensemble des Karnevalsvereins KC Astoria das Brauchtum hochleben und die Füße der Tänzerinnen und Tänzer fliegen (11-12.30 Uhr). Von 12.30 bis 19 Uhr treten außerdem verschiedene Singer/Songwriter auf der Bühne auf.

Selbst ein Kelten- und Germanenstamm stattet dem Sommerfestival an diesem Tag einen Besuch ab und lädt die Gäste zum Fibelschmieden, einer Schatzsuche und Zauberei ein. Wem das immer noch nicht genug Programm für drei Tage ist, der kann über den Kunsthandwerkermarkt auf der Adenauerallee schlendern oder sich im Kirmesbereich ordentlich durchrütteln lassen. Abgerundet wird das Programm von einem vielfältigen Kulinarischen Angebot. Da dürfte nun wirklich für jeden etwas dabei sein.

Sommerfestival, 15.-17.7., Fr ab 17 Uhr, Sa+So ab 11 Uhr, rund um Schloss ­Berge, Adenauerallee, Gelsenkirchen. Eintritt frei.

