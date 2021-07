Veranstaltungstipps NRW: Von Fanta Vier bis Max Giesinger

Max Giesinger spielt am Wochenende ein Akustik-Konzert in Oberhausen.

Essen. Welche Veranstaltungen in NRW laufen am Wochenende? Hier kommen unsere Tipps, mit den Fantas in Mönchengladbach und Max Giesinger in Oberhausen.

Die niedrigen Corona-Inzidenzen lassen es zu: Auf den Bühnen der Region kehrt wieder Leben ein. Vom Kleinkunsttheater im Biergarten bis zu größeren Konzerten mit einigen Tausend Zuschauern gibt es nun wieder Kultur und Freizeitspaß für Jedermann – das ist auch am kommenden Wochenende nicht anders. Sofern nicht anders vom jeweiligen Veranstalter angegeben, gilt die „3G“-Regel – genesen, getestet oder (voll) geimpft, auch die Kontaktverfolgung der Besucher ist nach wie vor in vielen Städten und Kreisen Pflicht. Hier kommen unsere Veranstaltungs-Tipps für das Wochenende vom 16. bis 18. Juli in NRW.

Geierabend im Dortmunder Schalthaus

Ein Hauch von Fasching erwartet die Besucher des Geierabend im Dortmunder Schalthaus. „How much is the Pott“ heißt die Show, die das Ensemble des traditionsreichen Alternativkarneval-Ensembles bis zur dann abgesagten Premiere im vergangenen Winter schon fleißig geprobt hatte. Da die Programme der etwas anderen Närrinnen und Narren aus dem Revier jedoch stets voller Seitenhiebe auf Politik und Gesellschaft stecken, gab es Aktualisierungsbedarf – das Ergebnis gibt es bis einschließlich Sonntag einmal täglich zu sehen.

Geierabend, 15.-17.7., 20 Uhr + 18.7, 18 Uhr, Schalthaus 101, Dortmund. Vorverkauf hier, Karten ca. 39 €.

Gelacht werden darf auch im Musikpavillon im Essener Grugapark. Comedian Lisa Feller, bekannt unter anderem aus der „Schillerstraße“ und beim „Quatsch Comedy Club“, stellt ihr Soloprogramm „Ich komm‘ jetzt öfter!“ vor. Darin beweist die Düsseldorferin viel Selbstironie und setzt sich zudem mit feministischen Themen auseinander.

Lisa Feller, 18.7., 19 Uhr, Musikpavillon im Grugapark Essen, Vorverkauf hier, Karten ca. 30 €.

Max Giesinger an der Oberhausener Arena

„80 Millionen“, die Max Giesinger in seinem bisher größten Hit besingt, werden es beim Konzert auf dem Freiluft-Gelände neben der König-Pilsener-Arena sicher nicht. Doch einige Tausend Menschen können sich die aus dem Radio bekannten Songwriter-Pop-Songs in Oberhausen live anhören – allerdings, so verspricht der Musiker, in besonderen Akustikversionen. Noch gibt es einige Karten.

Max Giesinger, 17.7., 20 Uhr, Freigelände an der König-Pilsener-Arena, Oberhausen. Vorverkauf hier, Karten ca. 58 €.

Die Fantastischen 4 im Mönchengladbacher Sparkassenpark

Das „Strandkorb Open Air“ brachte schon 2020 viele Top-Stars aus Pop und Rock an den Niederrhein. Nun geben sich Die Fantastischen 4 im Sparkassen-Park zu Mönchengladbach die Ehre und bringen das Publikum mit Hits wie „Troy“, „Sie ist weg“ oder „Zusammen“ zum Kochen. Wegen der großen Nachfrage gibt es gleich zwei Shows, insbesondere Karten für das Konzert am Sonntagabend sind sehr begehrt.

Die Fantas spielen am Wochenende in Mönchengladbach beim Strandkorb Open Air. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Die Fantastischen 4, 18.+19.7., 20.15 Uhr, Sparkassen-Park, Mönchengladbach. Vorverkauf hier, Karten nur im Doppelpack für insgesamt ca. 150 €.

Hüpfburgenspaß im Revierpark Vonderort

Für Kinder seit Jahren immer ein Spaß ist der XXL-Hüpfburgen-Spaß im Revierpark Vonderort an der Stadtgrenze von Oberhausen und Bottrop. Neu mit dabei ist dieses Jahr eine XXL-Wasserrutsche, die vor allem bei heißem Wetter für Abkühlung sorgt. Hier gilt: Badesachen nicht vergessen!

XXL-Hüpfburgen-Spaß, täglich, 11-19 Uhr, Revierpark Vonderort, Oberhausen. Tageskarten vor Ort: Kinder 7 €, Erwachsene 3 €.

