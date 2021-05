Culcha Candela: „Wir sind keine Corona-Leugner“

Essen. Culcha Candela veröffentlichen ihr zehntes Album „Top Ten“. Sie üben Kritik an der Corona-Politik, distanzieren sich aber klar von Querdenkern.

„Hey, ich bin der Mateo. Wie geht es dir?“, schallt es aus dem Laptop. Mateo Jasik ist nicht nur Gründungsmitglied der Dancehall-Combo Culcha Candela, sondern versucht auch seine beiden Kollegen John Magiriba Lwanga (alias Johnny Strange) und Matthias Hafermann (alias DJ Chino) ins Bild der kleinen Webcam zu kriegen. So, nun passt es. Die drei haben es sich bequem gemacht. Die Stimmung ist locker, ein Sie gleich vom Tisch. Im Interview mit Kirsten Gnoth plaudert das Berliner-Trio über Freiluft-Konzerte, Twitter-Shitstorms und die vergangenen 20 Jahre Culcha Candela.

Das neue Album trägt den Titel „Top Ten” und erscheint am 28.5. Was verbirgt sich dahinter?

John Magiriba Lwanga: Zehn krasse Songs auf jeden Fall. Der Name ist Programm. Es sind die zehn besten Songs der letzten ...

Matthias Hafermann: … zehn Monate. (lacht)

Lwanga: Es ist ein klassisches Culcha-Candela-Album. Sehr bunt, sehr vielseitig – es dürfte für jeden was dabei sein.

Mateo Jasik: Es ist auch unser zehntes Album. Das ist so ein bisschen der Aufhänger und der Anlass gewesen, mit der Chart-Positionierung hat das nichts zu tun. Wenn es die Position erreicht, würden wir uns natürlich freuen – aber der Titel ist jetzt kein Größenwahn.

Gab es Probleme mit dem Album aufgrund von Corona?

Jasik: Beim Musikmachen, den Aufnahmen und Produzieren überhaupt nicht. Aufgrund der vielen ausgefallenen Konzerte hatten wir aber Zeit, uns nur auf die Musik zu konzentrieren. Wir haben versucht, nicht nur solche Depri-Songs zu machen, nur weil jetzt alles scheiße ist. Wir haben versucht, Songs wie immer zu machen. Obwohl bei „Hope” hat Corona uns doch beeinflusst. Wir wollten den Leuten damit Hoffnung geben und positive Musik machen.

Wie habt ihr das letzte Jahr erlebt?

Hafermann: Es war wie für alle anderen ein sehr bewegtes und interessantes Jahr. Wir haben versucht, positiv zu bleiben. Wir haben die ganzen verschiedenen Phasen durchgemacht. Von Beginn an, als wir noch auf Tour waren. Dann kamen die Konzerte in den Autokinos, die sich zu Strandkorbkonzerten wandelten. Viele Leute waren kreativ und das zu sehen, hat mich sehr gefreut. Wir sind immer noch hier, aktiv und haben unsere Arbeit nicht eingestellt. So langsam sehen wir das Licht am Ende des Tunnels und ich hoffe, dass es bald wieder normal wird.

Ihr seid beim Strandkorb-Open-Air in Mönchengladbach dabei. Wie ist eure Erfahrung damit?

Hafermann: Es ist auf jeden Fall ein Upgrade zu den Autokino-Konzerten. Die Interaktion ist eine ganz andere. Da siehst du Menschen nicht durch eine Windschutzscheibe. Aber es ist tatsächlich alles nur die Ersatzdroge für das, worum es eigentlich geht: Wir lieben es, vor Leuten zu spielen und gemeinsam die Musik zu feiern. Es ist das Größte, wenn du die Energie richtig erleben kannst. Die Leute sollen tanzen, schwitzen und pogen. Wir fiebern den wahren Konzerten entgegen, aber die Strandkörbe sind eine gute Alternative in den Zeiten.

Culcha Candelas neue Single „Hope“

Tanzen ist ein gutes Stichwort. Die Single „Hope” hat einen eigenen Tanz, den die Fans zuhauf auf den Social Media Plattformen posten. Wie kam die Idee zustande?

Jasik: Der ganze Aufhänger für diesen Song war TikTok. Wir wollten gucken, wie diese Plattform auch für unsere Musik nützlich sein kann. Es hat gut funktioniert. Wir haben einen sympathischen TikToker kennengelernt, den Bovann. Er ist zwar hauptsächlich Creator, macht aber auch Musik. Wir haben dann mit ihm zusammen den Song gemacht. Bei TikTok sind Trends oft mit einem Tanz verbunden und glücklicherweise hat der Move zu unserem Song gepasst. Mittlerweile gibt es knapp 100.000 Videos mit diesem Sound auf TikTok. Ganz viele unterschiedliche Leute haben diesen Move getanzt. Das hat uns sehr glücklich gemacht.

Also kommt man als Künstler gar nicht mehr um diese Plattformen herum?

Jasik: Absolut. Jemand, der heute anfängt Musik zu machen und sich vor Social Media verschließt, hat keine Chance mehr am Musikmarkt. Es zeigt auch die Pandemie: Wenn keine Live-Konzerte mehr stattfinden, spielt sich alles auf Social Media ab. Ob nun auf den Streaming-Plattformen oder Plattformen wie TikTok: Es ist die einzige Möglichkeit sich zu präsentieren. TikTok ist gerade in den letzten Jahren die Musik-Meinungsbildende Plattform schlechthin geworden. Im Vergleich dazu ist Instagram schon oldschool.

Seid ihr auch selbst begeisterte TikToker?

Hafermann: Ich fand es toll, damit zu experimentieren. Wir sind ja schon alle etwas ältere Semester und TikTok hatte immer den Ruf, dass nur Teenager das machen. Das mag am Anfang auch so gestimmt haben, aber es hat sich ganz krass erweitert. Man findet sehr unterschiedliche Menschen und Inhalte dort. Es ist super inspirierend und man entdeckt ganz viele Sachen. Außerdem ist die Mitmach-Schwelle sehr gering. Jeder kann sofort einsteigen und darf sich präsentieren. Es gibt so viele Aschenputtel-Geschichten, in denen Leute über Nacht berühmt geworden sind. Wir hatten ein ähnliches Erlebnis bei der US-Wahl. Wir haben einen Song von uns passend umgeschrieben und hochgeladen. Der ist auch durch die Decke gegangen.

Wie sieht es mit Spotify aus? Ist der Audio-Streaming-Dienst eher ein Fluch oder Segen für Künstler?

Hafermann: Beides.

Jaschik: Man darf der breiten Bevölkerung keinen Vorwurf machen, dass sie nicht wissen, wie die Geldströme im Musikgeschäft sind. Sie sind sorglose Konsumenten. Ich finde, man muss die Menschen deshalb auf persönliche, emotionale und ehrliche Art darüber informieren, welcher Apparat dahintersteckt. Es ist ein hartes und unfaires Geschäft. Um an Infos zur Verteilung der Gelder zu kommen, muss man sehr tief graben. Deshalb finde ich es fair, dass wir unseren Fans sagen, wie genau sie uns supporten können.

Hafermann: Es ist sicherlich nicht alles cool, was da läuft. Aber man muss sich anpassen. Es ist der Weg, wie Menschen heute Musik hören.

Ihr wart schon immer politisch engagiert. Im vergangenen Jahr hat ein Post auf Twitter zur Corona-Pandemie allerdings zu einem Shitstorm geführt. Wenn ihr heute daran zurückdenkt, würdet ihr etwas anders machen?

Jasik: Als Initiator des Shitstorms möchte ich mich dazu äußern (lacht). Ich würde es definitiv anders in der Wortwahl formulieren, das war völlig daneben. Ich habe es damals viel zu emotional geschrieben. Zur Aussage im Kern stehen wir aber auch heute noch. Es war eine Vorausschau auf Dinge, die auch so passiert sind. Die Kulturbranche wird völlig im Stich gelassen. Aus heutiger Sicht würden mir sicher mehr Leute zustimmen. Ich habe mich damals auch zigfach entschuldigt, aber das wurde natürlich nicht retweeted. Alle haben sich auf diese paar sehr emotionalen Worte gestürzt. Mir tut es leid.

So oder so stecken viele Emotionen in dem Thema.

Jasik: Das nervt an der aktuellen Lage ein bisschen. Verständlicherweise ist alles in extreme Lager gespalten. Man kann nicht ohne Weiteres Maßnahmen der Politik kritisieren, ohne direkt in die Ecke von Querdenkern, Alu-Hut-Trägern oder Rechtsradikalen gesteckt zu werden. Von denen wollen wir uns aber zu 100 Prozent distanzieren. Mit denen haben wir nichts am Alu-Hut. Wir sind keine Corona-Leugner. Die Krankheit ist da und es ist eine weltweite Pandemie.

Politisch werdet ihr aber immer bleiben, oder?

Jasik: Wir sind schon immer politisch interessiert gewesen und nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Wir positionieren uns zu Themen wie Homophobie, Sexismus, Rassismus und so weiter. Es war von Tag eins an so, dass wir einen gewissen moralischen Kompass hatten. Wir werden uns weiterhin politisch äußern und damit in einen Diskurs mit den Menschen eintreten. Es wird immer Menschen geben, die das gut finden und welche, bei denen wir damit anecken.

Ihr seid schon fast 20 Jahre im Geschäft. Wenn ihr das Revue passieren lasst, was für Stichworte kommen euch in den Kopf?

Lwanga: Live is life. Die Live-Auftritte sind das Coolste an der ganzen Sache. Wegen ihnen machen wir das auch noch, solange wir können. Wir haben uns definitiv verändert. Wir versuchen immer, am Zahn der Zeit zu bleiben.

Hafermann: Wir haben alles miterlebt. Damals war der CD-Verkauf am wichtigsten. Dann kamen illegale Downloads auf. Als Rettung wurden daraus Bezahl-Downloads und nun gibt es Streaming. Wir haben immer versucht, aus allem das Beste zu machen. Es ist ein notwendiger Wandel, den man allerdings fair gestalten sollte.

Jasik: Stichworte, die mir zu 19 Jahren Culcha einfallen sind: Wild, Anpassung, Emotion, Bock auf bunt. Ach ja und dreimal der Buchstabe H – Hits, Humor, Haltung.

Culcha Candela live:

11.8.: Strandkorb Open Air, SparkassenPark, Mönchengladbach. Tribünen Ticket ca. 43 €. Strandkorb Ticket ca. 46 €.

14.8.: Sommerkultur, Freilichtbühne Burgtheater, Dinslaken. Karten ab ca. 43 €.

„Top Ten“-Tour 2022: 9.5. Oberhausen (Turbinen Halle 2). Karten ab ca. 43 €.

