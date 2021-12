Comedy: Sanftenschneider und Fromme laden zum Wichtelabend

Herne. Helmut Sanftenschneider und Martin Fromme laden am 17. Dezember zum „Großen Comedy Weihnachtswichteln“ in die Herner Flottmann-Hallen.

Advent, Advent, der Stumpen brennt: Voller Selbstironie weist Martin Fromme in den Sozialen Medien auf „Das Große Comedywichteln 2021“ mit ihm und Kollege Helmut Sanftenschneider hin. Karikaturist Oli Hilbring, bekannt unter anderem für seine Fußball-Zeichnungen im „RevierSport“, malte das Promobild. Darauf zu sehen sind Hilbring selbst, die beiden Komiker (Sanftenschneider natürlich stilecht mit Gitarre) und eine brennende Stumpenkerze auf Frommes halbem linken Arm. Er kam 1962 mit nur einem voll ausgebildeten Arm zur Welt.

Am 17. Dezember laden Fromme, der selbsternannte „Einarmige Bandit“ aus Wanne-Eickel, und „Nachtschnittchen“-Erfinder Sanftenschneider aus Bochum-Hiltrup wieder zu ihrer Traditionsveranstaltung. Im vergangenen Jahr konnte diese nur per Livestream im Internet übertragen werden. Den Impfungen sei Dank geht das 2021 wieder mit Präsenzpublikum. Stattfinden wird das Event nach aktuellem Stand mit der vorgeschriebenen 2G-Regel. Die Verantwortlichen der Flottmann-Hallen ordnen die Sitzplätze in einem Schachbrettmuster an. Eine Maskenpflicht besteht voraussichtlich nur auf den Wegen zum Platz, nicht an diesem selbst – tagesaktuelle Änderungen bleiben allerdings möglich.

Dinge, die keiner braucht

So oder so werden auch diesmal wieder Überraschungspakete ausgetauscht, schließlich trägt die Veranstaltung ihren Namen nicht zu Unrecht. Während 2020 noch alles per Post verschickt werden musste (Zitat des Duos: „Vergesst nicht, bereits Briefmarken für die kostenlose Rückgabe dazu zu legen.“), kann die Übergabe der Geschenke, die niemand braucht, nun wieder persönlich erfolgen. Die Besucher können, müssen aber keine Präsente mitbringen, die nach vor Ort festgelegten Regeln die Besitzer wechseln.

Auf die Bühne gesellen sich wieder einige Überraschungsgäste aus der Branche. Auch diese gehen nach ihrem Auftritt mit Dingen nach Hause, die „kein Packesel oder Paketbote freiwillig transportieren würde“, wie es Fromme und Sanftenschneider formulieren. Um die Geschenkübergabe herum gibt es scharfzüngige Gags die sich mit den politischen Themen des Jahres auseinandersetzen.

Fromme tourt danach durch den Süden und Osten

Für Martin Fromme wird es für lange Zeit der letzte Auftritt in der Nähe bleiben. Ab Januar möchte der 59-Jährige mit seinem Soloprogramm „Glückliches Händchen“ zwar wieder touren, der nächste Termin in Nordrhein-Westfalen steht allerdings erst am 28. Mai in Krefeld an. Vorher geht es für Fromme – wenn die pandemische Lage es zulässt – vor allem in den Süden und Osten der Republik. Zwischendurch steht er auch wieder für den MDR vor der Kamera, um neue Folgen des Magazins „Selbstbestimmt“ rund um Menschen mit Behinderungen aufzuzeichnen. Die TV-Sendung moderiert er nun schon fast elf Jahre.

Sein Partner hingegen kommt gar nicht aus der Heimat raus. Helmut Sanftenschneider moderiert noch bis zum 23. Dezember fast täglich die beliebte Reihe „Ab ins Zelt“. Auf dem Marktplatz im benachbarten Castrop-Rauxel tritt für preiswerte zehn Euro pro Abend eine bekannte Persönlichkeit aus der Humor-Branche auf. Um wen es sich handelt, wird vorher jedoch nicht verraten. Für den 17. Dezember hat sich der 53-Jährige aber freigenommen. Es gilt ja schließlich, endlich ein ungeliebtes altes Präsent loszuwerden.

>>> INFO: Das Große Comedywichteln 2021

Termin: 17.12., 20 Uhr, Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, Herne. Karten für ca. 21 € und aktuelle Infos gibt’s auf www.flottmann-hallen.de.

Helmut Sanftenschneider ist außerdem am 21.12. um 21.09 Uhr online im Rahmen der Kölner Streaming-Comedy-Mix-Show „Homekneiping“ zu sehen. Gratis- und Solidartickets für 10 € gibt’s auf homekneiping.de. Mit dabei sind unter anderem auch Vera Deckers, Mirja Boes und Heinz Gröning.

