Ihm stehen auch Perücke und Handtasche: Der Comedian Teddy Teclebrhan geht 2025 wieder auf Tour. In NRW wird der Schwabe nur in Köln spielen.

Tournee Comedian Teddy 2025 mit neuer Tour: In NRW nur in Köln

Köln. Der beliebte Komiker Teddy Teclebrhan hat eine neue Tour für 2025 angekündigt. Lediglich ein Gastspiel in Nordrhein-Westfalen steht an.

Comedian Teddy Teclebrhan geht 2025 wieder auf Tournee

Der Schwabe präsentiert in 15 Städten ein neues Programm

Zuvor ist er ab Dezember im „LOL“-Weihnachtsspecial zu sehen

Tedros Teclebrhan, besser bekannt als „Teddy“, gehört mittlerweile zu den beliebtesten Comedians Deutschlands. Auf seiner vergangenen Tour „Teddy Show“ verkaufte er unter anderem den Düsseldorfer PSD Bank Dome aus, zudem machte er mit seiner Teilnahme am Amazon-Prime-Video-Hit „LOL: Last One Laughing“ auf sich aufmerksam. Nach einer kreativen Pause meldet sich der gebürtige Eritreaner 2025 mit einem neuen Programm zurück.

Comedian Teddy: Bislang kaum Infos zum neuen Live-Programm

Zunächst stehen 15 Termine zwischen April und Juli 2025 auf dem Programm. Fans aus Nordrhein-Westfalen müssen allerdings den Weg in die Kölner Lanxess Arena auf sich nehmen, wo die einzige Show im Bundesland stattfindet. Der Vorverkauf für den Auftritt in der Domstadt am 7. Juni 2025 startet am Donnerstag, 7. Dezember, 10 Uhr, zunächst exklusiv auf eventim.de. Ein weiterer Vorverkauf läuft bereits für Fans, die sich auf Teddys offizieller Homepage für einen Newsletter registriert haben.

Worum sich das Programm dreht oder wie es heißt, behält der 40-Jährige zunächst noch für sich. Zunächst unterhält Teddy seine Fans auf seinem Youtube-Kanal mit einem Weihnachtsspecial: Jeden Tag gibt es ein neues, kurzes Video mit Sketchen rund um Teddy und seine beliebten Figuren wie Percy und Antoine – in einem Clip sind sogar beide Charaktere zu sehen.

2014 stand Teddy (rechts) mit Fahri Yardim und Rapper Sido für den Film „Halbe Brüder“ gemeinsam vor der Kamera. Foto: MATTHIAS GRABEN / FFS

Außerdem darf sich die Fangemeinde noch im Dezember auf ein weiteres Highlight freuen: Pünktlich zum Weihnachtsfest ist der Schwabe wieder bei „LOL“ zu sehen – diesmal im Rahmen eines Team-Specials. Gemeinsam mit Carolin Kebekus wird Teddy versuchen, die Kontrahenten Anke Engelke & Bastian Pastewka, Martina Hill & Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker & Rick Kavanian zum Lachen zu bringen und so aus der Sendung zu kegeln. Veröffentlicht wird das Special am 22.12.

Bully Herbig im Interview zu „LOL“: „Teddy hat mich überrascht“

Teddy live: 7.6.25 Köln, Lanxess Arena. Karten ab 7.12.23, 10 Uhr, auf eventim.de.

