Campus Spring Break + Studi Festival: Bochum und Siegen feiern

Bochum/Siegen. Donnerstag ist Festivaltag: Das gilt im Juni in Bochum wie in Siegen. Zu den Sausen kommen unter anderem Alexander Marcus, Sido und Elif.

Gemäß wissenschaftlicher Studien verbringen Menschen mehrere Jahre ihres Lebens mit Warten. Walent-Tony Cerkez dürfte das Gefühl kennen. Seit 2008 veranstaltet der Geschäftsführer der Eventagentur Vibra Agency Festivals an Universitäten – alles nahm damals seinen Anfang in Paderborn –, 2015 gab es zusätzlich das erste Campus Festival in Bielefeld. Und schon für 2018 respektive 2020 wollte die Agentur ihr Angebot erweitern. Ziele waren Siegen und Bochum, doch verschiedene Schwierigkeiten erschwerten Planung und Austragung der Veranstaltungen.

Bis zum ersten „Campus Spring Break“ an der Bochumer Jahrhunderthalle sollte es coronabedingt noch bis 2022 dauern. Dann lief mit Acts wie Finch, Nura oder den 257ers aber endlich fast alles nach Plan: „Organisatorisch und von der Stimmung her war es sehr gut. Das Hauptproblem war, wie bei allen anderen Festivals nach der Pandemie, genug Personal zu finden. Aber auch das haben wir am Ende so hinbekommen, dass es zumindest keine Beschwerden gab. Die Bands fanden es super, das Gelände ist ja auch klasse und gibt uns viel Potenzial zur Erweiterung“, erinnert sich Cerkez, der sich auf die zweite Auflage am 8. Juni freut.

Campus Spring Break und Studi Festival sollen wachsen

Dem Begriff „Erweiterung“ misst er dabei besondere Bedeutung zu. In den kommenden Jahren soll das „Campus Spring Break“ wachsen: „Wir wollen wie bei anderen Campus-Festivals hier eine Dynamik entwickeln, dass Studierende hier mit ihren Kommilitonen Jahr für Jahr hinkommen und das als festen Bestandteil des Uni-Lebens neben Forschung und Lehre sehen, wo man einmal im Jahr feiern kann.“

Im Gegensatz zu den meisten anderen Festivals plant Vibra Agency seine Events aus guten Gründen auf den Donnerstag und nicht aufs Wochenende: „Wir wollen alle Studierenden ansprechen. Und für viele ist der Donnerstag ja traditionell der „Vize-Freitag“, an dem man es etwas ruhiger angehen lässt, manche sind am Freitag auch schon auf dem Weg nach Hause.“

Premiere des Campus Spring Break Festival Premiere des Campus Spring Break Festival Tausende waren bei der Premiere dabei und genossen die Musik, das Getränk und auch den Schaum... Foto: Walter Fischer

Auch bei der Akquise verschiedener Bands hilft der Donnerstag, wie Cerkez erklärt: „Wir leben mit dem Donnerstagstermin ein bisschen von den großen Festivals, die an den Wochenenden freitags beginnen und wo viele unserer Acts dann große Shows spielen. Viele Künstlerinnen und Künstler sagen dann ‘Ich nehme lieber ein Festival am Vortag vor der Zielgruppe Studierende mit, vor vielen Leuten, als eine kleine Clubshow.’“

Man könnte wohl auch sagen: Ein Warmspielen für die folgenden Großevents vor bestens gelauntem Publikum mit zumeist kürzeren Sets, die natürlich wiederum weniger Gage kosten und so die Kartenpreise auf erfreulich niedrigem Niveau ermöglichen.

Line-ups mit Stars aus Rap, Elektro und Indie

2023 konnten so wieder große Namen aus den Bereichen Hip-Hop, Pop und Elektro gewonnen werden. Rap-Star Sido spielt als Headliner gar ein volles Konzert, auch Elif, Dardan, Paula Hartmann, Money Boy, Haiyti oder Mehnersmoos können auf einige Charterfolge zurückblicken. Und dann wäre da ja noch die „Allzweckwaffe, was Stimmung auf einem Festival angeht, die für Total-Abriss sorgt“, wie es der Veranstalter formuliert. Mit seinem klamaukigen Electropop, der sogenannten Electrolore, unterhält Alexander Marcus seit 2008 die Massen. Der Berliner ist dabei der einzige Künstler, der in Bochum wie in Siegen auf der Bühne stehen wird.

Die Premiere des „Studi Festival Siegen“ steht derweil erst dieses Jahr an – allerdings als Indoor- statt Freiluftfest am 29. Juni in der Siegerlandhalle. Hauptproblem vor Ort ist die HTS-Rampe. Die Baustelle an der Mehrzweckhalle erschwert nun schon seit mehreren Jahren Verkehrswege, Logistik und Flächenverfügbarkeit. Das Positive: Auf die Miete haben sich Veranstalter und Stadtrat nun geeinigt – das war 2018, als das „Studi Festival“ ursprünglich sein Debüt feiern sollte, noch anders, weswegen das Event zunächst verschoben wurde. Dass dann vor allem pandemiebedingt noch weitere Jahre vor der Erstauflage ins Land zogen, war allerdings nicht eingeplant. „Wir wollten es dieses Jahr unbedingt durchziehen und nicht wieder verschieben“, betont Cerkez.

Karnevalsgefühle in Siegen mit Querbeat

Die Party soll nun umso größer werden. Für Feierstimmung konnte Vibra Agency mit Querbeat wahre Experten verpflichten, das 13-köpfige Brasspop-Ensemble heizt seit 2001 auf Karnevalsveranstaltungen wie Festivals kräftig ein. Besonders beim jungen Publikum immer größerer Beliebtheit erfreuen sich zudem Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys mit ihrem Italo-Schlager-Sound. Für Indie-Pop sorgt außerdem Paula Carolina. Einen Sonderverkauf mit Karten für 30 € gibt es am Donnerstag, 11. Mai, noch zwischen 11 und 15 Uhr in der Mensa der Universität.

„Campus Spring Break“, 8.6., 15 Uhr, Nordwiese, An der Jahrhunderthalle 1, Bochum. Das komplette Aufgebot und Karten für ca. 50 € (Studierende ca. 45 €) gibt’s auf campus-springbreak.de. „Studi Festival Siegen“, 29.6., 16 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Str. 151, Siegen. Das komplette Aufgebot und Karten für ca. 39 € (Studierende ca. 31 €) gibt’s auf studifestival-siegen.de.

