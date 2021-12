Böhmermann und Schulz streamen ihren Weihnachtszirkus live

Essen. Jan Böhmermann und Olli Schulz verlegen ihren „Fest und Flauschig“-Weihnachtszirkus wieder ins Internet – kostenfrei und für alle zugänglich.

Obwohl die Pandemie Jan Böhmermann und Olli Schulz schon zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung macht, halten die „Fest & Flauschig“-Podcaster an ihrer Feiertagstradition fest: Ihr Weihnachtszirkus findet statt – online.

Wie schon im vergangenen Jahr verzichten Böhmermann und Schulz auf Live-Publikum und laden stattdessen ins Internet. Per Videostream schalten sich die Moderatoren unter dem Motto „Fest & Flauschig Live – Himmlisches Boosterfest“ am 16. Dezember auf die digitalen Endgeräte ihrer Fans.

„Fest und Flauschig“-Weihnachtszirkus zum zweiten Mal online

So gibt’s das exklusive Spotify-Format nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Die Sonderauszeichnung ist frei zugänglich. Die daraus entstehende Folge gibt es ab dem 19. Dezember wieder nur für Spotify-Hörer.

Die beiden Comedypreisträger halten nicht nur einige Überraschungen bereit, sondern sammeln auch wieder Spenden für ausgewählte Charity-Organisationen.

Seit 2016 laden Böhmermann und Schulz in der Adventszeit zum Weihnachtszirkus. Karten für das Event sind jedes Mal innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Ein kleiner Trost: In diesem Jahr haben alle Fans die Chance, die beiden Hosts in Aktion zu erleben.

>>> Info: Fest & Flauschig Live – Himmlisches Boosterfest, 16.12., ab 20 Uhr unter spotify.com/festundflauschiglive

