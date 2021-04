Birdy stellt ihr neues Album „Young Heart“ vor

Essen. Die britische Popsängerin Birdy spielt live aus der Wilton’s Music Hall in London – und streamt das Konzert in die ganze Welt.

Fünf Jahre schraubte die junge Sängerin Birdy an ihrem neuen Album, das sie „Young Heart“ taufte. Um ihr neuestes Werk angemessen vorzustellen, hat sich die 24-Jährige eine ganz besondere Location ausgesucht: Sie wird am morgigen Donnerstag, 15. April, in der rund 160 Jahre alten Wilton’s Music Hall in London spielen – und das Konzert live in die ganze Welt streamen.

Einen Vorgeschmack auf ihre dritte Platte und den „Beautiful Lies“-Nachfolger hat die britische Popsängerin bereits mit gleich drei Liedern gegeben, darunter das neueste Stück „Deepest Lonely“ – eine Ode an die Einsamkeit.

Birdy stellt neues Album online vor

Und wieder greift die Singer-Songwriterin auf wehmütige Texte und Melodien zurück, klingt dabei allerdings ein Stück weit erwachsener.

Kein Wunder, war das britische Gesangstalent doch gerade einmal 14 Jahre alt, als sie ihre Interpretation des Bon-Iver-Hits „Skinny Love“ veröffentlichte und direkt Gold- und Platinauszeichnungen für ihre Umsetzung erhielt. Mit ihren verträumt-melancholischen Liedern sang sich Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, wie die Britin richtig heißt, in die Herzen von Jung und Alt.

Online-Konzert samt Liveband

Aber nach erfolgreichen ersten Alben und Singleauskopplungen wie „People Help The People“ suchte die junge Frau nach Inspiration und einer Auszeit – und fand beides auf ihrer Reise nach Nashville und Los Angeles. „Dieses Album fühlt sich einfach sehr persönlich an. Ich bin in den vergangenen fünf Jahren sehr gewachsen und habe neue Dinge erlebt, die mein Verständnis der Welt geprägt haben, zugleich aber auch, wer ich als Künstlerin bin“, kommentiert Birdy ihr neuestes Werk.

Wie das klingt, zeigt sie nun am Donnerstag auf einer der ältesten Bühnen der Welt. Neue und alte Songs werden begleitet von einer Liveband, bestehend aus Streichinstrumenten, der Klarinette und dem Horn.

>>> Info: Birdy - Live from Wilton’s Music Hall, 15.4., 21 Uhr. Tickets ab 18,50 € auf www.ticketmaster.de.