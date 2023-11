Essen. Langsam beginnt die Zeit für Weihnachtsmärkte. In NRW gibt es auch in diesem Jahr einige. Wir stellen Ihnen acht besondere Märkte vor.

Glühwein, gebrannte Mandeln oder Kunsthandwerk - die Faktoren für den perfekten Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sind individuell. Andere verlagern ihren Fokus auf Stimmung und Ambiente, Dekoration und Lichtermeere, Flammkuchen mit Trüffelhonig auf dänischem Ziegenkäse und Orangenpunsch vorm Lagerfeuer.

Sowohl Ersteres als auch Letztgenanntes laden in ganz NRW zum Einstimmen aufs Heilige Fest in etwa vier Wochen. Genug Zeit also, um einige Weihnachtsmärkte in der Region zu besuchen. Wir haben eine Auswahl an außergewöhnlichen adventlichen Bummelmöglichkeiten zusammengestellt.

Wintertraum im Phantasialand

Märchenhaft geht es hier sowieso schon zu, ab Mitte November verwandelt sich das Phantasialand in Köln-Brühl in einen Wintertraum. Achterbahnfahrten im Dunkeln, Schlittschuhlaufen vor illuminierter Kulisse und die Shows werden ebenfalls auf Winterzeit gedreht. Sogar Pommes und Softdrink werden in den kommenden Wochen von Glühwein, Flammlachs und Grünkohl abgelöst.

Wann? 18. November bis 28. Januar, jeweils 11 bis 20 Uhr (am 31. Dezember 11 bis 18 Uhr, 24. + 25. Dezember + 1., 15. + 16. Januar geschlossen)

Wo? Phantasialand: Berggeiststr. 31-41 in Brühl

Wie teuer? ab 40 Euro (Vorteilspreis), Kinder bis 3 Jahren frei

Weitere Infos und Tickets gibt’s auf phantasialand.de

Es weihnachtet sehr im Phantasialand Brühl: Bis Ende Januar können Besucherinnen und Besucher dort den Wintertraum erleben. (Archivfoto) Foto: Phantasialand

Weihnachtserlebnis auf Kloster Graefenthal

In die Kategorie „Außergewöhnlich“ gehört sicherlich auch ein Weihnachtsmarkt, der die Zeit um einige Jahrhunderte zurückdreht – wie das Weihnachtserlebnis auf dem historischen Gelände von Kloster Graefenthal. Traditionelle und mittelalterliche Stände laden an die hölzernen Weihnachtshütten voller Geschenkideen und Kunsthandwerk. Feuerkörbe, Kerzenschein und Fackeln tun dazu ihr Übriges.

Wann? 7. - 10. Dezember (Donnerstag + Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag 12 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr)

Wo? Kloster Graefenthal: Maasstraße 50 in Goch

Wie teuer? Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 4 Euro), Kinder bis 12 Jahren gratis

Weitere Infos und Tickets gibt's auf www.kloster-graefenthal.de

Weihnachten im Wald

„Von draußen, vom Walde komm ich her; ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!“ – vermutlich aus dem Wildwald Vosswinkel in Arnsberg oder vom Landgut Krumme in Velen kommt der bärtige Geselle gehuscht – denn diese beiden Waldweihnachtsmärkte verströmen einen ganz besonderen adventlichen Glanz. Lichter aller Art flimmern zwischen dichtem Grün, und an den urigen Holzhäuschen gibt’s allerlei Selbstgemachtes zum Verspeisen und Verschenken. Und auch die Jüngsten werden bespaßt.

Weihnachts-Waldmarkt:

Wann? 9. + 10. + 16. + 17. Dezember jeweils 10 bis 20 Uhr

Wo? Wildwald Vosswinkel: Bellingsen 5 in Arnsberg

Wie teuer? Erwachsene 6 Euro, Kinder 4 Euro

Weitere Infos und Tickets gibt es auf der Homepage.

Velener Waldweihnachtsmarkt:

Wann? 23. - 25. November + 1. - 3. Dezember + 8. - 10. Dezember + 15. - 17. Dezember jeweils 11 bis 20 Uhr

Wo? Landgut Krumme: Eschstr. 118 in Velen

Wie teuer? Erwachsene 5 bis 12 Euro, Kinder bis 14 Jahren frei

Weitere Infos und Tickets gibt's auf www.waldweihnachtsmarkt.com

Weihnachtsmarkt Marbeck

Ein ähnliches Ambiente mit Lichterketten zwischen Tannenzweigen bietet auch der Weihnachtsmarkt auf dem Waldhof Schulze Beikel in Borken-Marbeck. Im Bauernstübchen wird Kuchen gereicht, vor dem Kamin im Jagdhaus Eierpunsch. Neben Sehenswertem wie dem Sternenwald, der Chocolaterie, Glühweinbüdchen und Schwedenfeuer ist vor allem das Wasserfeuerwerk mit farbenprächtigen Wasserfontänen ein Hingucker.

Wann? 24. - 25. November + 2. - 3. Dezember + 7. - 10. Dezember + 16. - 17. Dezember

Wo? Waldhof Schulze Beikel: Rhader Straße in Borken

Wie teuer? Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

Weitere Infos und Tickets gibt's auf www.weihnachtsmarkt-schulze-beikel.de

Adventbummel im Freilichtmuseum Hagen

Eine ganz besondere Kulisse bieten auch die LWL-Industriemuseen in der Region. Im Freilichtmuseum Hagen werden zum Beispiel die eh schon heimeligen Fachwerkhäuser stimmungsvoll illuminiert. Dazwischen bieten Händler weihnachtliche Deko, Schmuck, Accessoires und natürlich Deftiges an.

Wann? 1. - 3. Dezember (Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag + Sonntag 11 bis 21 Uhr)

Wo? Freilichtmuseum Hagen: Mäckingerbach in Hagen

Wie teuer? 6 Euro

Weitere Infos gibt es online.

Romantischer Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichmuseum: Dieser Markt ist immer einen Besuch wert. (Archivfoto) Foto: Michael Kleinrensing / WP

Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord

Romantische Industriekulisse kann ein Ort in der Region ganz besonders gut: Der Landschaftspark Duisburg-Nord lässt Besucher das ganze Jahr über staunen, im Advent setzt der Schauinsland-Reisen Lichtermarkt ein Schippchen drauf – dann leuchtet das Hüttenwerk noch heller. Weiße Pagoden säumen die stillgelegte Industrieanlage und laden zum Verweilen bei Glühwein, Flammkuchen, Crêpes & Co. In der Gebläsehalle wartet zudem einen Kunsthandwerkermarkt.

Wann? 1. - 3. Dezember, Freitag + Samstag 13 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr

Wo? Landschaftspark Duisburg-Nord: Emscherstr. 71 in Duisburg

Wie teuer? 6,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Weitere Infos gibt es online auf www.landschaftspark.de/lichtermarkt

Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord ist in der Adventszeit immer einen Besuch wert. (Archivfoto). Foto: FUNKE Foto Services

Brachter Mühlenweihnacht

Wirklich ungewöhnlich, aber sicherlich auch urig ist der Weihnachtsmarkt an der Brachter Mühle. Ein echter Geheimtipp, schließlich besticht der adventliche Markt durch eine kleine, familiäre Atmosphäre. In und um die alte Windmühle bringen zahlreiche Stände Kunsthandwerkliches & Co. unter die Besucher.

Wann? 9. + 10. Dezember, Samstag 14 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Wo? Brachter Mühle: Brüggener Str. 13 in Brüggen

Wie teuer? kostenlos

