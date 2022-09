Alphaville im Interview: „Meine Mutter verbot mir Klassik“

Essen. Alphaville-Sänger Marian Gold weinte als Kind zu orchestraler Musik – nun erklingen seine Hits auf „Eternally Yours“ in sinfonischem Gewand.

1984 hatte die Band Alphaville einen Lauf. Mit den aufeinanderfolgenden Singles „Big In Japan“, „Sounds Like A Melody“ und „Forever Young“ gelangen drei Welthits in Folge. Die sichern ihren Urhebern Marian Gold, Bernhard Lloyd und Frank Mertens noch heute den Lebensstandard. Seit 2003 ist nur noch ersterer Teil der Synth-Popper, die sich nun an einem Experiment versuchen. Mit dem Filmorchester Babelsberg entstand „Eternally Yours“, ein Album mit Alphaville-Klassikern im sinfonischen Gewand. Über den Produktionsprozess, die anstehende Tour und rührige Kindheitserinnerungen sprach Patrick Friedland mit Marian Gold (68).

Woher kam die Idee für „Eternally Yours“?

Marian Gold: Das war ein lang gehegter Wunsch, bei dem uns aber immer irgendwas anderes dazwischenfunkte. So ging das jahrelang. Dann kam die Pandemie, es kehrte etwas Ruhe ein und damit ergab sich die goldene Gelegenheit, das definitiv anzupacken. Fehlte nur noch das passende Orchester.

Es wurde das Filmorchester Babelsberg. Warum gerade dieses?