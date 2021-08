Trauer um beliebten Cartoonisten: Martin Perscheid ist tot

Oldenburg/Wesseling. Martin Perscheid war bekannt für bissigen Humor, die Reihe „Perscheids Abgründe“ ist legendär. Jetzt ist er im Alter von nur 55 Jahren gestorben.

Er war der große Minimalist unter den deutschen Cartoonisten, für seinen bissigen Humor so bekannt wie beliebt: Der preisgekrönte Cartoonist Martin Perscheid ist tot. Er starb bereits am vergangenen Samstag im Alter von nur 55 Jahren nach einem Krebsleiden in seinem Geburtsort Wesseling bei Köln. Dies gaben der Lappan-Verlag in Oldenburg und die Caricatura Galerie Kassel im Namen der Familie bekannt.

„Martin Perscheid wird uns sehr fehlen - ein leiser, feiner Mensch weniger Worte, der vor allem am Klavier und mit seinen Cartoons kommunizierte“, heißt es in einem Nachruf, den der Verlag herausgab. Auch Martin Sonntag, Leiter der Caricatura Galerie, findet traurige Worte: „Dieser Verlust ist dramatisch. Wir verlieren mit Martin Perscheid nicht nur einen der besten und populärsten Zeichner der Komischen Kunst, sondern auch ein Vorbild und einen Wegbereiter – und einen Freund“, sagte er.

Martin Perscheid begann schon als Kind mit dem Zeichnen

Schon als Kind begann Perscheid mit dem Zeichnen, 1994 kam für ihn der Durchbruch: Er schickte einige Zeichnungen an den Bulls-Pressedienst und bekam prompt einen Vertrag. Bulls vertreibt immerhin Comic-Strips wie „Garfield“ und „Hägar der Schreckliche“. Sein erstes Buch veröffentlichte Perscheid 1995. Besonders bekannt wurde er für seine Reihe „Perscheids Abgründe“, die von teils rabenschwarzem Humor gekennzeichnet war und in mehr als 50 Tageszeitungen und Zeitschriften erschien. Immer wieder nahm er hier überaus spitzfindig die Bosheiten des Alltags aufs Korn. Für diese Reihe schuf Perscheid laut Verlag über 4300 Cartoons. Im Jahr 2002 wurde er mit dem Max-und-Moritz-Preis für die beste deutschsprachige Cartoonserie ausgezeichnet.

Ideen? „Es gibt keine Ideen. Ich stelle einfach Dinge zusammen, die nicht passen, was in der Regel lustig ist,“ charakterisierte Perscheid lakonisch seine Arbeitsweise. Und auch das hätte ein Cartoon von Perscheid sein können: Das Finanzamt verweigerte ihm die Anerkennung als Künstler – mit der Begründung, wer so viele Bücher verkaufe wie er, der könne kein Künstler sein.

Sein Witz war immer um die Ecke gedacht

War er aber doch. Sein Witz war immer um die Ecke gedacht und doch eine blitzschnelle Chance, den Aberwitz in unserem eigenen Alltag zu erkennen. Mit einem Lachen, ja boshaften Kichern riss er dem täglichen Treiben die Maske herunter, das da immer so schön behauptet, es sei Normalität: „Perscheids Abgründe“ nannte er das. Aber es waren ja immer die von ganz vielen, in die niemand blicken will, weil sie uns peinlich sind und schwer an unserem Mythos vom vernunftbegabten Wesen kratzen. Er setzte auf klare Konturen wie auf klare Kante, konnte aber auch herrlich kalauern. Sein oft so abgrundtiefer Witz wird fehlen.

