Thomas Hettches „Herzfaden“ führt zur Augsburger Puppenkiste

Der Magie der Marionetten kann sich kaum jemand entziehen. Selbst die Nazis nutzten das. 1938 gründeten sie extra ein Reichsinstitut, um das „nationale Puppenspiel“ zu fördern. Es gab Standard-Puppensätze für die Wehrmacht und sogar Frontpuppenspieler, die in Frankreich, Russland und Kreta die kämpfenden Truppen bei Laune halten sollten. Einer von diesen Puppenspielern brachte dem Schauspieler Walter Oehmichen in Kriegsgefangenschaft das Puppenschnitzen bei. Der eröffnete nach seiner Rückkehr aus der Internierung 1948 dann die Augsburger Puppenkiste.

Ganze Generationen von Kindern sind mit Jim Knopf, Urmel und dem kleinen König Kallewirsch aufgewachsen. Der 1964 im hessischen Treis geborene Thomas Hettche war eines von ihnen. In seinem neuen Roman „Herzfaden“ hat er jetzt die Geschichte des Figurentheaters aufgeschrieben und erzählt davon, wie alles anfing. Wie Walter Oehmichen als Soldat in Calais in einer Schule biwakierte und dort in einer Ecke ein Puppentheater entdeckte. Weil keine Figuren da waren, baute er sich selbst welche aus Pappe und staunte über deren Wirkung. „Klapprige Dinger waren das, ganz unansehnlich, mit ein paar Stofffetzen behangen. Und doch waren sie lebendig. Und meine Kameraden, alles harte Kerle, die grauenvolle Dinge erlebt hatten, wurden plötzlich wieder zu Kindern.“

Auf das Dunkel von Krieg und Faschismus wird der Glanz der Augsburger Puppenkiste folgen

Als er wenig später vom Kriegsdienst befreit wird, weil die Reichstheaterkammer ihn als Schauspieler auf die Liste der „Unverzichtbaren“ setzt, gründet er 1943 in Augsburg sein erstes Figurentheater, den „Puppenschrein“. Ehefrau Rose näht die Kostüme, Walter und seine Tochter Hannelore, nur Hatü genannt, weil sie als Kind ihren Namen nicht aussprechen konnte, schnitzen die Marionetten. Sehr atmosphärisch schildert Thomas Hettche die Kriegs- und Nachkriegsjahre. Wie die Juden aus der Stadt verschwinden, sämtliche Puppen in der Bombennacht im Februar 1944 verbrennen, der Vater doch noch in den Krieg muss und die Familie nach seiner Rückkehr den Neubeginn wagt, weil Walter Oehmichen als Landesleiter der Reichstheaterkammer nicht entnazifiziert wird und als Schauspieler nicht mehr arbeiten darf. Er macht das Beste daraus und gründet sein eigenes Figurentheater. Den roten Vorhang schneidert Ehefrau Rose aus alten Hakenkreuzfahnen.

Thomas Hettches Roman „Herzfaden“ gilt Deutschlands berühmtestem Marionettentheater

Das allein wäre Stoff für einen Roman. Aber Thomas Hettche bettet die Historie in eine Rahmenhandlung und erzählt von einer Zwölfjährigen, die sich nach einem Besuch im Puppentheater von der Hand des Vaters losreißt und durch eine Tür auf den Dachboden steigt. Sobald das Mädchen sein Smartphone aus der Hand legt, beginnen die Marionetten im Mondschein zu leben, Saint-Exupérys Kleine Prinz hat seinen Auftritt und der böse Kasper, während die Puppenspielerin, eben jene Hatü als alte Frau, ihre Lebensgeschichte erzählt. Meisterhaft versteht es Thomas Hettche, immer wieder jene magischen Momente zu beschwören, in denen die Figuren erwachen. „Wir wackeln mit einem Stück Holz! Alles andere geschieht im Kopf des Zuschauers“, bringt es im Buch Walter Oehmichen auf den Punkt. Und darum geht es auch Hettche: um die Fantasie, um das Kind, das in jedem Menschen weiterlebt, wenn er es denn zulässt.

Thomas Hettche hat wieder mal alles richtig gemacht. Von diesem Schriftsteller würde man sich alles erzählen lassen. War es in den Essays seines Bandes „Unsere leeren Herzen“ (2018) noch die Literatur - die „Sagen des klassischen Altertums“, die ihm sein Deutschlehrer zusteckte, welche ihm als Kind halfen, der Enge des Elternhauses zu entfliehen - so sind es im neuen, auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stehenden Roman jetzt die Puppen, die ihm und dem Leser eine Flucht aus der Realität ermöglichen. „Der Herzfaden einer Marionette macht uns glauben, sie sei lebendig, denn er ist am Herzen der Zuschauer festgemacht“, heißt es einmal. Weil das Buch auch sprachlich in die Kinderwelt zurückkehrt und einen Märchenton beschwört, eignet es sich wunderbar für Groß und Klein. Es verzaubert einen vielleicht nicht ganz so sehr wie noch Hettches „Pfaueninsel“ (2014). Aber es nimmt einen immerhin für Momente mit zurück in die eigene Kindheit.

Thomas Hettche: Herzfaden. Kiepenheuer & Witsch, 286 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-462-05256-5