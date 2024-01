Essen Altmeister Roman Polanski meldet sich mit 90 zurück. Warum seine Komödie trotz eines großartigen Mickey Rourke nicht gelungen ist.

Hansueli Kopf hält sein Job als Manager eines Luxushotels auf Trab. Die Millennium-Silvesternacht steht bevor, im „Palace“ in den Alpen kommen reiche, verwöhnte Gäste zusammen: ein Adliger, der seiner jungen Frau zum ersten Hochzeitstag einen lebendigen Pinguin schenkt. Eine Marquise mit einem Hündchen, das bei Schnee nicht vor die Türe gehen will und sich statt dessen in der Suite erleichtert. Russen samt Nutten und schweren Geldkoffern. Ein Geschäftsmann, der plötzlich Besuch von einem lang verdrängten Sohn aus Tschechien erhält. Viel Arbeit also für den eilfertigen, dienstbaren Geist.

Fast fünf Jahre ist es her, dass der skandalgeschüttelte Kult-Regisseur Roman Polanski sein vielgelobtes Historiendrama „Intrige“ vorlegte. Jetzt meldet er sich 90-jährig mit der schwarzen Filmkomödie „The Palace“ zurück.

John Cleese, Fanny Ardant, Oliver Masucci, Milan Peschel, Sydne Rome und Mickey Rourke in „The Palace“

Eines vorab. „The Palace“ ist kein guter Film, es ist nicht mal ein typischer Polanski-Film, obwohl man seine skurrilen Figuren wiedererkennt. Vielleicht ihretwegen konnte der Altmeister zumindest (alt)bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler gewinnen, John Cleese etwa, Fanny Ardant, Oliver Masucci, Milan Peschel, Sydne Rome und Mickey Rourke. Wobei sich letzterer als Highlight der hundert Minuten entpuppt: Kalifornien-sonnenbestrahlt orangehäutig mit blondierter Tolle, dazu dieses zerbeulte Gesicht und die gummicoole Lässigkeit; ein irrer Typ, so oder so. Hier ist Rourke Mr. Bill Crush, der im Zuge der Hysterie um den Millennium-Bug mit einem Banker einen Millionencoup plant. Großartig!

Fanny Ardant mit Hündchen als Marquise. Foto: Weltkino

Und so könnte die Silvesternacht durchaus noch einen unterhaltsamen Lauf nehmen, wenn da nicht dieser Altherrenhumor wäre, der den Film durchzieht, rülpsende Greise und sich erbrechende russische Botschafter-Gattinnen inklusive. Hundehaufen werden zum Running Gag. Nie waren Russinnen schärfer, blonder und blöder. Beim Sex ereilt den armen hinfälligen Arthur William Dallas III. (Cleese) der Infarkt – und seine Partnerin sitzt buchstäblich fest. Wieder eine Aufgabe für Hansueli, den überforderten Hotelmanager (Oliver Masucci,den wir heute im großen Interview vorstellen).

Und während man sich noch fremdschämt und sich am liebsten die Augen zuhalten würde, ziehen Momente gekonnter Satire einfach so vorüber. Als die russischen Hotelgäste Jelzins Machtübergabe an Putin im Fernsehen anschauen, verspricht dieser Meinungs- und Medienfreiheit. Witzig, wenn es nicht so traurig und ernst wäre.

