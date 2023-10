Springsteen 2024 auf Tournee – nur ein Deutschland-Konzert

Essen . Nach der triumphalen Tournee von Bruce Springsteen in diesem Jahr geht die Stadion-Tour 2024 weiter. Auch in Deutschland und den Niederlanden.

Die Europatournee 2023 von Springsteen and The E Street Band verkaufte über 1,6 Millionen Tickets und wurde von vielen als eine der besten Shows in der Karriere der Band gelobt. Daily Telegraph rühmte sie gar als „eine der größten Shows aller Zeiten“, zudem gab es Fünf-Sterne-Kritiken von The Times, The Independent, NME und vielen anderen Publikationen in den 14 Ländern. Zu den Höhepunkten gehörten der Auftakt in Barcelona, der zwei Nächte lang „Euphorie auslöste“ (El Correo), sowie Auftritte vor über 130.000 Fans bei zwei Terminen im Londoner Hyde Park und die 4 Konzerte in Deutschland, wo sie über 300.000 Besucher begeisterten, unter anderem in der Düsseldorfer Arena.

Nun werden der „Boss“ und seine E Street Band 2024 mit einer Stadiontournee mit 22 Konzerten nach Europa zurückkehren. Die Welttournee 2024 beginnt am 5. Mai in Cardiff, Wales, und führt Springsteen and The E Street Band nach Nordirland, Irland, England, Frankreich, die Tschechische Republik, Italien, Spanien, die Niederlande, Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen – ehe sie am 25. Juli im Londoner Wembley-Stadion endet.

Deutschland wird 2024 allerdings nur der Schauplatz für ein einziges Konzert sein, das am 5. Juli in Hannover stattfindet. Der Vorverkauf beginnt am 6. November. Allerdings gibt es auch noch ein Konzert in den Niederlanden, am 27. Juni in Nimwegen im Goffertpark. Hier beginnt der Vorverkauf am 3. November um 9 Uhr (www.ticketmaster.nl)

Telekom Prio Tickets:

Mo., 6.11.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mi., 8.11.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-bruce-springsteen-and-the-e-street-band-1975

