Schriftstellerin Anna Basener und die Rache der Brieftauben

In ihrem Romandebüt reiste die gebürtige Essenerin Anna Basener in die Vergangenheit: „Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte“ ist inspiriert von ihrer Familiengeschichte. Britta Heidemann sprach mit der 37-Jährigen über die Zukunft – und ihren Beitrag zur Führung auf Zollverein.

Frau Basener, wie haben Sie sich dem Jahr 2120 im Ruhrgebiet, der Zukunft in 100 Jahren angenähert?

Anna Basener: Das ist ein Schritt in eine Zukunft, in der man selbst nicht mehr da ist – und deshalb zunächst eine seltsame Vorstellung, die in mir die Angst vor dem Tod wachgerufen hat. Was auch immer in 100 Jahren passiert, ich werde es ja nicht erleben! Als Bewältigungsstrategie meiner Angst habe ich mich dann dazu entschieden, eine leichte Perspektive zu wählen…

Nämlich?

Ich habe eine Geschichte geschrieben, in der die letzten Brieftauben, die es noch gibt im Ruhrgebiet, die Herrschaft übernehmen. Das hier gehört dann alles denen! Ein absurdes kleines Comedy-Märchen gewissermaßen.

Haben Sie als Kind noch Taubenzüchter kennengelernt?

Nein, ich habe mich erst bei der Recherche für meinen Roman damit auseinandergesetzt. Ich finde den Brieftaubensport absurd. Von außen betrachtet sind natürlich die Hobbys von anderen immer schräg. Aber die Männer, die diese Tiere züchten, nur um sie 500 Kilometer weit durchs Land zu fahren, um dann zu gucken, welche von denen am schnellsten zurückkommt? Wer kommt auf so was? Es gibt so Techniken, damit sie schneller werden, eine davon heißt „Witwenschaft“: Die Tiere sind ja monogam, und wenn man die Paare kurz vor dem Flug zusammenbringt und dann nur einen losschickt, dann ist der – oder sie – schneller. Weil sie dann ganz schnell wieder nach Hause will. Ich glaube, so richtig toll ist das nicht für die Tiere. Es gibt unter den Stadttauben viele, die einen Ring tragen – das waren Reisetauben, die es einfach nicht nach Hause geschafft haben, sie sind auf der Strecke geblieben.

Dann ist Ihre Geschichte also auch ein wenig Rache?

Ja, zum einen die Rache der Brieftauben, ich habe ihnen die Macht zurückgegeben. Zum anderen die Umkehrung der Tatsache, dass das Hobby ausstirbt. In 100 Jahren wird es vermutlich keine Taubenväter mehr im Ruhrpott geben.

Sie haben Ihre Karriere als Schauspielerin begonnen – und werden den Text nun selbst lesen?

Ja, genau. Das Auftreten macht mir immer großen Spaß. Auch meine Lesungen sind nie reine Lesungen, sondern auch Performance und Stand-up, das macht es lebendiger.

Die Filmrechte an Ihrem Debüt hat sich kein Geringerer als Adolf Winkelmann gesichert. Wie war die Zusammenarbeit?

Ich habe mit Adolf Winkelmann das Drehbuch geschrieben, das war sehr lehrreich. Er kommt aus einer ganz anderen Generation, schaut mit einem anderen Blick darauf. Und von 320 Seiten rund 250 zu streichen, das ist eine große Konzentration auf das Wesentliche! (lacht)

In Dortmund hat Gerburg Jahnke den Roman auf die Bühne gebracht, waren Sie daran beteiligt?

Wir haben das Stück gemeinsam geschrieben, das war ebenfalls eine tolle Erfahrung. Das Stück beginnt damit, dass die „Omma“ selbst die Bühne betritt – aber den Roman erzählt ja nicht sie, sondern ihre Enkelin. Für das Theaterstück musste ich die Figur nochmal neu erleben, ihr einen eigenen Ton geben.

Ihr jüngstes Projekt war ein Hörspiel im Berlin der 20er-Jahre – die Vergangenheit beschäftigt Sie, wenn auch nicht die des Reviers.

In Berlin gab es in dieser Zeit rauschende Feste, das Lieben war sehr frei. Es gab viele Möglichkeiten auch jenseits der heterosexuellen Norm. Wie mein Debüt spielt „Die juten Sitten“ im Bordell. Im Oktober wird das Hörspiel als Roman erscheinen, im Dezember der zweite Teil des Hörspiels. Danach könnte es sein, dass ich mich wieder mit dem Ruhrgebiet beschäftige – gerade die Sprache fasziniert mich sehr.

Können Sie sich vorstellen, mal wieder hier zu leben?

Das nicht im Moment. Aber meine Familie lebt ja noch in Essen, ich bin da sehr gerne – natürlich ist das Heimat und Ursprung. Mein Freund kommt ebenfalls aus NRW; manchmal gucken wir in Berlin zusammen abends die Aktuelle Stunde!

Anna Basener,1983 in Essen geboren, studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim und lebt heute in Berlin. Als Autorin von Groschenromanen machte sie sich einige fremde Namen, als eigentliches Debüt darf man den Revier-Roman „Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte“ betrachten, der 2017 bei Eichborn erschien: „Rotzig und respektlos, sexy und sentimental, spannend und politisch unkorrekt“, urteilte Schriftstellerkollege Frank Goosen