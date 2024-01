Festival in Weeze San Hejmo 2024 Line up – spannende Neuzugänge beim Festival

Weeze. Das Line up für San Hejmo 2024 wächst: Zu Stars wie Macklemore und Deichkind wurden jetzt Acts für die Party- und Elektro-Bühnen verraten.

Das Festival San Hejmo hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Gästen in Weeze den perfekten Mix aus den Musik-Genres HipHop, Pop, Indie und Elektro zu präsentieren. Nach den Super-Stars wie Macklemore, Deichkind, Nico Santos, Kontra K und Montez stoßen jetzt weitere Acts für die Party- und die Elektro-Bühne im August hinzu.

Angeführt werden die Neuzugänge aus der dritten „Line up“-Phase von San Hejmo 2024 von Eko Fresh. Der Deutsch-Rapper hat nicht nur Millionen Platten verkauft, sondern ist mittlerweile ein bekanntes TV-Gesicht als Entertainer und Moderator. Bis auf Platz 1 hat es Domiziana mit ihrem Lied „Ohne Benzin“ geschafft.

Bei dem Festival San Hejmo in Weeze wird Eko Fresh auf der Party-Bühne auftreten. Foto: Ben Hammer

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg für die HipHop-Crew 102 Boys, die für ungeschönte Straßen-Sprache und aggressiven Sound steht, der oft in schweißtreibenden Moshpits endet. Sängerin Loi machte ihren erste Schritte im Show-Business mit ihrer Teilnahme an der TV-Show „The Voice Kids“. Es folgten einige Cover-Songs, das Titellied für den Kino-Film „Ostwind“, bis sie mit „Gold“ ihren ersten Chart-Erfolg landete.

Parookaville-Stars im Line up von San Hejmo 2024

Ebenfalls auf der Party-Stage werden „Baron und Niklov“, Ritter Lean und Sampagne auftreten. Die Liste komplettiert Produzent Sira, der unter anderem an den Hits „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache sowie „Wonderful Life“ von Luciano beteiligt war.

Die ersten Namen aus dem Line up für die Elektro Stage von San Hejmo 2024 dürften vor allem den Fans des Festivals Parookaville, das jedes Jahr im Juli ebenfalls auf dem ehemaligen Militärflughafen in Weeze stattfindet, bekannt sein. Tujamo gehört seit vielen Jahren auch international zu der Star-Riege in der DJ-Szene.

DJ David Puentez ist einer der absoluten Lieblinge bei Parookaville. Der stets gute gelaunte Künstler lässt seine Fans über Social Media auch an seinem Privatleben teilnehmen und hat sich so eine große Follower-Schar bei Instagram, erarbeitet. Trotzdem liegt sein Hauptaugenmerk auf der Musik – so durfte er schon Remixe für Stars wie Rita Ora, Post Malone und Tiesto veröffentlichen.

San Hejmo begrüßt Senkrechtstarter Bennett

Neben David Puentez hat es auch Lari Luke mit ihrem abwechslungsreichen Musik-Stil aus Bass House, Dance, Electro Pop und Techno auf die Parookaville-Mainstage geschafft. Die 1Live-Moderatorin Larissa Rieß hat sich mit ihrem Alter Ego Lari Luke als DJane eine eingefleischte Fan-Gemeinde erarbeitet. Stimmungs-Garanten auf der Elektro-Stage von San Hejmo sind weiterhin HBZ sowie Hardstyle-DJ und Parookaville-Resident Lost Identity.

San Hejmo 2023 San Hejmo 2023

Frisch gekürt als Nummer 1 in den Deutschen Single Charts landet der Koblenzer Bennett im Line up des Festivals San Hejmo. Sein Techno-Remix von „Vois sur ton chemin“ wurde vom viralen Hit zum Verkaufsschlager. Der Senkrechtstarter erhielt im Dezember bereits die 1Live Krone für den besten Dance Song 2023.

Senkrechtstarter Bennett gewann die 1Live Krone und gehört zum Line up von San Hejmo 2024. Foto: Doering Agency

Tickets im Vorverkauf für San Hejmo 2024 in Weeze

Einen Neuzugang für die Mainstage von San Hejmo 2024 haben die Veranstalter ebenfalls vermeldet: Die Indie-Rocker Leoniden aus Kiel dürfen sich auf ihre Premiere in Weeze freuen. Die dritte Ausgabe des Festivals San Hejmo findet am 16. und 17. August 2024 statt. Im letzten Jahr kamen an zwei Tagen rund 50.000 Besucherinnen und Besucher. Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien auf der Homepage des Festivals.

