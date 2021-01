Roman über Familienschicksale im Revier der 50er und 60er

Essen Jutta Urbigkeit erzählt authentisch einen Roman in 41 Geschichten: „Frag nicht so viel“ dreht sich um das Aufwachsen eines Mädchens

„Roman“, steht auf Jutta Urbigkeits Buch „Frag nicht so viel“, aber das stimmt so wenig wie jede andere vertraute Bezeichnung stimmen würde. Es ist die Geschichte eines begabten Mädchens, das sich mit mit bewundernswerter Kraft vor dem Zerbrechen bewahrt, es eine Familienaufstellung voller tragischer Einzelschicksale, es ist ein präzises Gemälde von Gefühle, Gebräuchen und Alltagsgegebenheiten der 50er- und 60er-Jahre im Ruhrgebiet.



Und doch ist „Frag nicht so viel“ auch ein literarisches Buch. Dieser „Roman in 41 Geschichten“ schildert Momente und Ereignisse wie das Beinahe-Ertrinken im Schwimmbad, das Vergessenwerden beim Versteckspielen, den Fahrrad-Ausflug mit der Mutter, die Bettlägerigkeit der gelähmten Oma oder den Hausbesuch vom blendend aussehenden Volksmissions-Pater aus der Perspektive der Betroffenen, meist aus der von Anna. Sie wächst auf in der tatsächlichen Benachteiligung und der gelegentlichen Missgunst einer Zweitgeborenen im Essen der Nachkriegszeit.

Der Säufer-Vater und die Prügel-Mutter

Der Vater: ein traumatisierter Soldat, der von seiner Frau bei der Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft an der Haustür zurückgewiesen wird, sie hat schon wieder Mann und Kind. Der Vater wird Zeit seines Lebens in den Alkohol fliehen, bis zu einer anrührenden Wendung zum Schluss. Die Mutter: ein lebenslustiges Vollweib, irgendwann wird sie ihren Heinz „Schlappschwanz“ schimpfen, Schlappen nach ihm werfen, ihm die Nase blutig schlagen. Sie geht gern ins Fußballstadion, bändelt mit Männern an und nimmt ihre Erstgeborenen als Verbündete — Anna, die zweite, ist der Schlaukopf der Familie und wird mit abgetragenen Sachen abgefertigt; sie muss oft auf die kleinen Brüder aufpassen, wird mehrmals sexuell missbraucht. Und hier, in der Beschreibung aus der Sicht des kindlichen Opfers, gelingt der 1951 geborenen Jutta Urbigkeit eine fast schmerzhafte Genauigkeit.

Auch wenn das Geschehen oft aus Annas Sicht plastisch vor Augen tritt: Der ständige Wechsel des Blickwinkels bildet die Wirklichkeit genauer ab als es jede Zentralperspektive könnte. Und die Abwechslung hält die Lesespannung aufrecht. Am Ende wird man merken, dass dieses Buch, obwohl es meist aus Annas Sicht erzählt wird, genauso der Roman ihrer Mutter Trude ist, ein Mutter-Tochter-Roman, der ahnen lässt, aus wie vielen verschiedenen und oft unentdeckten, unbeachteten Facetten ein Charakter besteht. Und er lässt ahnen, wie schön es sein könnte, jeden Menschen in all seiner Vielseitigkeit wahrnehmen, ernst nehmen, annehmen zu können.

Jutta Urbigkeit: Frag nicht so viel. Ein Roman in 41 Geschichten. Geest Verlag, 332 Seiten, 12,80 Euro.