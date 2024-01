Queer und kämpferisch: „Sprints“ aus Dublin startet durch

Essen Auf ihrem Debüt wettern die Newcomer gegen das Reaktionäre und Homophobe ihrer irischen Heimat. Eines der wichtigsten Alben 2024.

Rory Gallagher, Thin Lizzy, U2,

Sängerin Sinéad O'Connor ist tot Sinead O`Connor Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Religion, Weltanschauung, Vermischtes, Leute, Politik, Kultur, Kunst, Unterhaltung

, die Cranberries – irische Musikikonen der 70er, 80er und 90er, die große internationale Erfolge gefeiert haben. Doch das war gestern. Heute, nach längerer Durststrecke, macht sich eine neue Generation von Rockbands auf, von Dublin aus die Welt zu erobern – mit ihrem eigenen Sound und ihren eigenen Themen.

Wie Sprints um Sängerin Karla Chubb. Ein Quartett, das offen queer und auch sonst ganz anders ist, als man es von Künstlern von der grünen Insel erwartet. „Führt man sich die irischen Bands vor Augen, die in den letzten Jahrzehnten den Durchbruch geschafft haben, dann waren sie durchweg heterosexuell“, sagt die 32-Jährige. „Und dieser Musiker-Typ hatte lange genug Erfolg – es wird höchste Zeit, dass die Plattform auch von anderen als Sprungbrett genutzt wird. Von daher ist es gut, dass Transgender, Schwule und Lesben mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn jemand 14 und queer ist oder einfach Angst hat, zur Gitarre zu greifen, ist es vielleicht eine Hilfe, wenn ich darüber rede oder es vormache. Ich habe mich früher genauso unsicher gefühlt.“

Springs-Frontfrau Karla Chubb ist bekennende LGBTQ-Aktivistin

Kämpferische, ja fast rebellische Worte. Aus dem Mund einer kleinen, bleichen, rothaarigen Frau. Karla Chubb ist kein Popstar-Material, aber bekennende LGBTQ-Aktivistin und Stimme eines neuen Irlands, das sich gegen den Einfluss der katholischen Kirche, gegen wachsenden Rechtspopulismus und Homophobie, gegen explodierende Mieten und ein unzureichendes Gesundheitssystem stemmt: „Wenn man Hilfe bei einem Problem sucht, erhält man sie zwar, aber zu einem unbezahlbaren Preis. Braucht man zum Beispiel eine Therapie, kostet das Hunderte von Euro. Und als ich mich auf eine Konzentrationsschwäche untersuchen lassen wollte, war die Warteliste so lang, dass es zwei Jahre dauerte. Und der Nachfolgetermin bis zu einem Jahr. Von daher kommentiert unser Song ,Ticking´ ein System, das den Leuten weismachen will, man würde sich um sie kümmern – obwohl das nicht der Fall ist.“

Das Album „Letter To Self“ rechnet mit den Institutionen ab

„Letter To Self“, das Debüt von Sprints, rechnet mit Institutionen und Missständen ab. Das erklärte Ziel sind Veränderungen. Aber auch das Bewahren von progressiven Gesetzesänderungen der jüngsten Vergangenheit: die Abschaffung des Abtreibungsverbots von 2018 oder das Verfassungsreferendum zur gleichgeschlechtlichen Ehe, die Irland weltoffener gemacht haben, aktuell jedoch wieder unter konservativem Beschuss stehen.

Da beziehen die elf Songs nicht nur klar Stellung, sie sind eine Aufforderung zum Handeln. Motto: Für eine positive Zukunft muss man kämpfen. „Man kann sich von der Wut vereinnahmen lassen oder sie für einen kathartischen Prozess nutzen – in der Hoffnung, dass darauf auch andere Leute anspringen“, philosophiert Karla. „So könnte man das gemeinsam überwinden. Denn wenn ich über diese Dinge rede, sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Und das ist das Ziel des Album: eine Reise durch das Ängstliche, hin zu etwas Fröhlichem. Zur Erkenntnis: ,Es gibt Hoffnung‘.“

Sprints: Post-Punk in der Manier von Siouxsie & The Banshees

Musikalisches Mittel zum Zweck: Energetischer Post-Punk in der Manier von Siouxsie & The Banshees oder Bauhaus. Charmante Melodien treffen auf ein dynamisches Wechselspiel aus Laut und Leise, Sphärisch und Frontal – samt Krach-Eruptionen, die den elf Stücken Spannung verschaffen.

„Ich mag es, die Songs auf einen Höhepunkt zu führen, der sich für den Hörer wie eine Belohnung anfühlt“, setzt Karla an. „Aber erst, nachdem wir ihn so lange herausgezögert haben, dass sich bereits Verärgerung und Frust aufbauen, weil wir nicht zum Ende kommen. Diese Momente kreieren wir ganz bewusst, um die Atmosphäre und die Energie zu intensivieren. Denn unsere Platten sollen sich wie unsere Konzerte anfühlen. Deshalb nehmen wir sie live im Studio auf; alle zusammen in einem Raum, um die Energie einzufangen, die sonst leicht verloren gehen kann.“

Eben Musik voller Leidenschaft und mit starker Botschaft – zu der sich, so Karla, auch prima tanzen lässt. Attribute, die ein bemerkenswertes, erfrischendes Debüt auszeichnen. Eines, das Hoffnung für das Musikjahr 2024 macht.

Live: Am 17.2. in Hamburg, am 18.2. in Berlin, am 20.2. in München

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur