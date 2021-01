Musik Passenger singt „Songs For The Drunk And Broken Hearted“

Essen Das neue Album des programmatischen Nicht-Stars Passenger alias Mike Rosenberg ist voller Herz- und Weltschmerz - aber keine Popmusik.

Er ist die große Ausnahme im Musikgeschäft: Ein Mittdreißiger aus dem englischen Seebad Brighton, der – im Gegensatz zu den lieben Kollegen – nicht immer höher hinaus will. Der keine Superstarproduzenten engagiert und sich nicht dem Formatradio anbiedert. Im Gegenteil: Seinen Hit „Let Her Go“ von 2012 hat Mike Rosenberg alias Passenger zum Anlass genommen, bewusst kleinere Brötchen zu backen, einem Do-it-yourself-Ansatz zu folgen und sich der Welt der Charts zu verweigern. „Als ,Let Her Go‘ erfolgreich wurde, hat mich das extrem gestresst“, erklärt er im Video-Chat aus seinem Wohnzimmer, das er mit zwei Katzen teilt. „Ich hatte das Gefühl, dass ich die Kontrolle über mein Leben verliere und der Song wie ein Schneeball ist, der den Berg runterrollt und immer größer wird. So ging das ein oder zwei Jahre. Seitdem bemühe ich mich, allzu poppige Stücke tunlichst zu vermeiden.“

Das setzt er mit „Songs For The Drunk And Broken Hearted“ fort, seinem zwölften Album in 19 Jahren. Zehn melancholische Songs über gescheiterte Existenzen, wie man sie – sagt Passenger – in jedem Pub antrifft. Eben Menschen, die vom Leben gezeichnet sind, ihre Liebe, ihren Job und ihre Hoffnung verloren haben und sich mit Alkohol trösten. Hätte Rosenberg nicht die Musik, sagt er mit ernster Miene, würde er wahrscheinlich dazugehören. „Vor einem Jahr habe ich eine heftige Trennung durchgemacht. Und natürlich findet das, was im Leben eines Songwriters passiert, auch immer Einzug in seine Musik.“ ist: In den ersten Monaten als Single sei er „sehr verletzlich“ gewesen, habe viel getrunken und „merkwürdige Entscheidungen“ getroffen: „Ich hatte den Eindruck, dass ich ein Album für all die Leute schreiben sollte, die dasselbe erleben.“

Das neue Album ist eine melodische Selbstreinigung

Wenn Rosenberg in verletzten Gefühlen schwelgt, ist das keine Masche, es ist alles echt. Gleichzeitig reflektiert er als pflichtbewusster Songwriter auch seine Zeit. Vor allem die Corona-Pandemie und den leidigen Brexit, die laut Rosenberg auf verfehlter Politik und rechter Propaganda basieren. „Es ist dieser Irrglaube, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. Und das greife ich auf“, so Rosenberg. „Genau das wird dieses Land in den nächsten Jahren erkennen. Es ist eine traurige Zeit, Brite zu ein. Aber das gilt ja nicht nur für uns, sondern auch für die Amerikaner. Hoffentlich ist Trumps Abwahl ein Indiz für einen Wendepunkt.“

Weil das Schreiben von Songs auch etwas Selbstreinigendes, Therapeutisches haben sollte, ist der Corona-Vollbartträger bemüht, ein musikalisches Gegengewicht zu den oft deprimierenden Texten zu schaffen. Das geschieht mit filigranem Folk und melodiösem 60’s-Beat. Der studierte Musiker bezieht sich auf James Taylor, Joni Mitchell oder Cat Stevens. Und er beendet sein neues Werk mit einem optimistischen Ausblick: „London In The Spring“ versucht dem Hier und Jetzt etwas Positives abzugewinnen. Und sei es nur, weil auf jeden Winter wieder ein Frühling folgt: „Ich mache oft Witze darüber, wie deprimierend meine Musik ist, aber da ist doch immer Hoffnung. Und so schrecklich 2020 war: Es gibt uns die Chance, etwas an der Art zu ändern, wie wir bisher gelebt haben. Wir müssen uns entscheiden.“

Passenger selbst hat sich nach fast einem Jahr Konzert-Zwangspause übrigens für eine ausführliche Tournee im Herbst entschieden – mit vier Terminen in Deutschland.