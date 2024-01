Parookaville 2024: Tickets und Termin - alle wichtigen Infos

Essen/Weeze. Parookaville 2024: Alle Infos zur nächsten Ausgabe des beliebten Festivals finden Fans hier. Das bisher bekannte Line-up dürfte Besucher freuen.

Parookaville 2024 : Langsam aber sicher steigt die Vorfreude auf die nächste Auflage des Festivals.

: Langsam aber sicher steigt die Vorfreude auf die nächste Auflage des Festivals. Die ersten Acts für das Line-up 2024 stehen fest.

Was kosten die Tickets? Welche Künstlerinnen und Künstler stehen auf der Bühne? Wir haben die wichtigsten Informationen zum Parookaville 2024 gesammelt.

Mehr als 225.000 Besucherinnen und Besucher feierten auf dem Parookaville 2023 die Stars der Elektro-Szene. Aus über 40 Ländern reisen die Besucher jedes Jahr nach Weeze. Lesen Sie hier: Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Festival in Weeze. Über 300 Acts standen 2023 auf der Bühne. Langsam aber sicher steigt die Vorfreude auf die neue Ausgabe 2024. Hier gibt es die wichtigsten Informationen rund um die Veranstaltung: Das müssen Sie zum Parookaville 2024 in Weeze wissen.

Parookaville 2024: Wann es stattfindet

Das Wochenende für Parookaville ist jedes Jahr fest geblockt. 2024 findet das Parookaville vom 19. Juli (Freitag) bis zum 21. Juli (Sonntag) statt.

Fans können sich auf das Parookaville 2024 freuen. Foto: Unbekannt / André Hirtz / FUNKE Foto Services

Parookaville 2024: Das ist zum Line-up bekannt

Armin van Buuren

Timmy Trumpet

W&W

Lost Identity

Cassö

Coone

David Puentez

uvm.

Lesen Sie dazu:

Parookaville 2024: Wann beginnt der Vorverkauf?

2023 war das Parookaville erneut ausverkauft. Der Vorverkauf für die nächste Ausgabe ist bereits am 1. Oktober gestartet. Auch für das kommende Festival gilt: Fans müssen schnell sein.

Hintergrund: Parookaville: Fazit mit Kritik, Anekdoten und Pläne für 2024

Welche Tickets für das Parookaville sind noch erhältlich?

Viele Karten sind schnell ausverkauft. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Ticketkategorien vergriffen:

Kombipaket: Regular Saturday and Sunday Visa

Regular Saturday Visa

VIP Full Weekend Visa

VIP Day Visa (Freitag, Samstag und Sonntag)

Noch erhältlich sind unter anderem folgende Varianten:

Regular Full Weekend Visa

Regular Friday Visa

Regular Sunday Visa

Regular Full Weekend Visa + Base Camp

Regular Full Weekend Visa + Green Camp

Easy Camp (für zwei oder vier Personen)

Parookaville 2023: Das Festival am Flughafen Weeze ist wieder ausverkauft. Foto: Unbekannt / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Parookaville 2024: Das kosten die wichtigsten verfügbaren Tickets

Wochenendticket - Freitag bis Sonntag ohne Camping: 249 Euro

- Freitag bis Sonntag ohne Camping: 249 Euro Ticket für Freitag ohne Camping: 129 Euro

ohne Camping: 129 Euro Ticket für Sonntag ohne Camping: 119 Euro

ohne Camping: 119 Euro Wochenendticket (Freitag bis Sonntag) inklusive Camping im Base-Camp oder Green Camp: 339 Euro (plus Müllpfand)

Parookaville 2024: Auch in diesem Jahr waren einige Festivaltickets schnell ausverkauft. Foto: Unbekannt / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Parookaville 2024: Wo findet das Festival statt?

Wie gewohnt findet auch 2024 das Parookaville neben dem Gelände des Flughafens Weeze statt (auf dem Gelände des alten Militärflughafens). Wer mit dem Auto anreist, kann ein Parkticket buchen. Hintergrund: Parookaville: Zelte für 2000 Euro - Einblick ins Deluxe Camp

Parookaville 2024: Fans dürfen sich im Juli 2024 erneut auf eine große Party freuen. Foto: Unbekannt / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Parookaville: Wie viele Bühnen gibt es?

Jedes Jahr will Parookaville Besucherinnen und Besucher mit mindestens einer neu gestalteten Bühne überzeugen. Auf mehr als zehn Bühnen legen nicht nur die Stars der Elektroszene auf, sondern treten auch teilweise Künstlerinnen und Künstler aus völlig anderen Musikrichtungen auf. 2023 feierte auch der Rapper und Tik-Tok-Star Ski Aggu auf dem Parookaville. Mehr dazu: Parookaville: Mega-Abriss bei TikTok-Star mit "Friesenjung"

Parookaville 2024: Viele Ticketkategorien sind bereits vergriffen. Foto: Unbekannt / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wer ist eigentlich Bill Parooka? Woher kommt Parookaville?

Einmal im Jahr wird diese Stadt zum Leben erweckt. Bill Parooka gilt als der fiktive Gründer der Partystadt Parookaville. In Gedenken an ihn werden jedes Jahr in Weeze die gigantischen Bühnen aufgebaut. Tatsächlich ist der Name angelehnt an die KrimikomödiePalookaville.

Auch beim Parookaville 2024: Die Partystadt wird jedes Jahr zum Leben erweckt und geht zurück auf den fiktiven Gründer Bill Parooka - der an diesem Wochenende gefeiert wird. Foto: Unbekannt / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wie alt müssen Besucherinnen und Besucher des Parookaville 2024 sein?

Jeder Gast muss mindestens 18 Jahre alt sein. "Aus Sicherheitsgründen können wir hier keinerlei Ausnahmen machen", schreibt der Veranstalter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur