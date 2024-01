„Oskar“ Gölzenleuchter: Holzschneider im Namen der Humanität

Gespräch mit dem Holzschneider, Bildhauer und Autor Horst Dieter Gölzenleuchter am 14.07.2023 in seinem Atelier in Bochum. Foto: Jakob Studnar / Funke Fote Services

Bochum „Es ist manchmal zum Verzweifeln“, sagt der Bochumer Künstler Horst Dieter Gölzenleuchter – und macht weiter. Porträt eines Kämpfers.

Oskar Gölzenleuchter druckt mit Zimmertüren, mit dicken Balken, mit Baumstämmen. Nicht selten ragen seine Holzschnitte dann zwei Meter hoch in die Luft. Die druckt er meist auf Leinwand. Und dann macht er den Löffeldruck: Da wird die Leinwand mit dem Löffel in die Farbe gedrückt – die runde Löffelmulde konzentriert den Druck auf wenige Quadratmillimeter. Der Künstler drückt, eine mühevolle Art zu drucken. Aber eben typisch für Gölzenleuchter. Immer wieder spielt er das Individuelle der Kunst gegen das Serielle des Drucks aus. „Was wir noch in der Hand haben,“ sagt er auch, „sollten wir in der Hand lassen. Wir verlernen sonst mehr als wir dazugewinnen.“

Horst Dieter Gölzenleuchter mit einem seiner Holzschnitte in seinem Atelier. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Dass er im Frühjahr 80 wird? Kann man nur schwer glauben. Wenn man ihn in seinem Atelier im nördlichen Bochumer Stadtteil Gerthe erlebt, tanzt ein junger Mann zwischen Druckstöcken, Leinwänden und Regalen voller Kataloge mit der Kunst. Würde und Bürde von acht Jahrzehnten werden unsichtbar. Er, der als Holzschneider im Namen der Humanität über die Grenzen des Reviers hinaus bekannt wurde, wechselt fliegend zwischen den Techniken. Manchmal liebt er es, spontan in Farbe zu packen und sie mit den Fingern auf der Leinwand kreisen zu lassen. „Das hat so etwas Sinnliches. Beim Malen entstehen die Dinge, die man nachher sieht!“ Allerdings nur dann, wenn seine Frau Renate nicht da ist. Sie mag den Geruch der Ölfarben nicht.

Horst Dieter Gölzenleuchters hat sein Atelier seit 30 Jahren in Gerthe beim Kulturrat

Seit fast 30 Jahren hat Oskar sein Atelier im Magazin der Zeche Lothringen, nebenan ist ein Kindertheater, wir sind hier im Magazin des Bochumer Kulturrats. Wohnen tut er am anderen Ende der Stadt, im Uni-Viertel Querenburg. Und weil er immer mit den „Öffis“ unterwegs ist, war er in der Corona-Zeit doppelt gestraft: zu Hause eingesperrt – und vom Atelier ausgesperrt. Aber: „Corona war für mich eine produktive Zeit“, sagt er, „ich habe vieles ausprobiert, was ich sonst nicht gemacht hätte.“ Er hat Holzabfälle auf eine Platte geklebt und hielt am Ende zwei Mappen mit Drucken in Händen. Es tickt etwas in Gölzenleuchter, das ihn ständig Neues ausprobieren lässt. Er scheint das Kind, das er war, ins 80. Lebensjahr gerettet zu haben. Er kratzt mit Möwenfedern Zeichnungen aufs Papier, er findet im Urlaub auf Kreta eine Baumrinde, die er zum Drucken bearbeitet.

In der „Edition Wort & Bild“ von Renate und Oskar Gölzenleuchter erscheinen engagierte und markant illustrierte Bücher. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Gölzenleuchter hat nie Kunst studiert, was er kann, hat er sich selbst beigebracht oder bei Kollegen abgeguckt: „Ein Freund, der an der Werkkunstschule war, hat mir gesagt, wie Radierungen gehen, da habe ich sämtliche Anfängerfehler gemacht!“ Zum mittelalterlichen Löffel- oder Reibedruck greift er immer, wenn er mal wieder eine Tür als Druckstock nimmt. Die wird draußen, weil es so staubt und stinkt, mit der Flex bearbeitet. Ganz oben im Regal hat er aber auch eine Kettensäge. Für Baumstämme. Er arbeitet so gern Motive aus der Maserung von Bäumen heraus. Macht er meisterhaft. Schemen von Menschen tauchen da auf, wie die „Afrikanische Baumfrau“ in einem älteren Werk. Um Menschen, die Menschen, den Menschen geht es dem Künstler, dem Autor Horst Dieter Gölzenleuchter nach all der Zeit ja immer noch.

Gölzenleuchters Vorbilder: Kollwitz, Masereel, Dix, Grosz, Pankok

„Oskar“ sagen alle seit der Kindheit zu ihm, nicht etwa, weil er ein Blechtrommler war, sondern weil er aussehen wollte wie der Filmschauspieler Oskar Sima und sich dafür eine Mecki-Frisur schnitt. Nach der Schule jobbte Gölzenleuchter in der Baumschule, angelernt. Vom Trinkgeld fürs Blumenaustragen und Balkonkästenbepflanzen kaufte sich der gelernte Bochumer, der zunächst bei Hagen aufwuchs, das erste Druckwerkzeug: Linolschnittmesser, Farbe, Walze. Erste Plakate druckte er Anfang der 60er-Jahre auf Tapetenreste: „Denkt an Hiroshima – nie wieder Krieg!“

Farbwalze für einen Holzschneider: Detail im Atelier von Horst Dieter Gölzenleuchter. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Expressionistische Holzschnitte, Käthe Kollwitz, Frans Masereel, Otto Dix, Georg Grosz, Otto Pankok. Am 1. April 1971 wurde er freischaffender Künstler, „man war ja gegen Konsumterror und brauchte nicht viel.“ Er hatte was angespart und seine Frau Renate bald Arbeit an der Ruhr-Universität. Um finanziell über die Runden zu kommen, druckt er auch für andere. „Ich musste dazuverdienen, ich wollte nicht den Künstler spielen.“ Später gibt es die „Edition Wort und Bild“: Gölzenleuchters Verlag bringt nicht nur seine eigenen Drucke und Bücher heraus, er druckt auch für Fremde.

Die Inspiration HAP Grieshaber

Der große HAP Grieshaber inspirierte ihn auch. Nicht nur künstlerisch. Bücher, lernte er, sollten hohe Auflagen haben, damit sie bezahlbarer werden. „Meine alte Sozialromantik“, lächelt Gölzenleuchter. In seiner „Edition Wort & Bild“, die er 1989 gründete, druckt er seither fast nur Liebhaber-Auflagen – und nimmt trotzdem kleine Preise. „45 Euro kostet eine Mappe jetzt“, blickt Gölzenleuchter zu Boden, „wir haben ein bisschen erhöhen müssen…“ So geht Selbstausbeutung. Oder Liebe zur Kunst. Oder auch ein Zugeständnis an den Markt, der nun mal so ist.

Atelierszene bei Horst Dieter Gölzenleuchter. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Mitte der 70er hatte er mit vielen anderen die „Proletenpresse“ gegründet. Im ersten Buch daraus sah Gölzenleuchter „den Versuch, in der politischen Aussage die Poesie nicht zu verleugnen“. Unter den Betreibern der „Proletenpresse“ waren auch zwei künftige Schriftsteller: Der Qualitätskrimischreiber Frank Göhre und der Bestsellerkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf. Der lässt übrigens seine Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen irgendwo sagen, dass Horst Dieter Gölzenleuchter sie das Sehen gelehrt hätte. „In Wirklichkeit“, stellt Wolf klar, „habe ich von ihm gelernt, genau hinzugucken.“ Er hat von dem zehn Jahre Älteren sein erstes Buch illustriert bekommen. Und gedruckt. Am Werkkreis Literatur der Arbeitswelt hat sich Gölzenleuchter in den 70ern auch beteiligt – heute blickt er kritisch darauf zurück: „Da hatte ich in den 60ern schon Besseres gemacht.“

Große Gölzenleuchter-Ausstellung im Westfälischen Literaturmuseum in Oelde

Jüngst hat er in der New Yorker „BAU Gallery“ an einer deutsch-niederländisch-amerikanischen Kollektiv-Ausstellung zum Thema Brücke teilgenommen – „alles Dinge, die keinen kommerziellen Hintergrund haben“. Und nun bereitet das Westfälische Literaturmuseum in Oelde für Ende März eine große Gölzenleuchter-Ausstellung („Worte und Bilder“), auch das Stadtmuseum Hattingen will sich mit einer Ausstellung vor ihm verbeugen. Und gerade ist in Nylands kleiner Westfälischer Bibliothek ein Lesebuch mit vielen Erinnerungs-Texten und Gedichten von Gölzenleuchter erschienen (Aisthesis Verlag, 146 S., 8,50 €).

Horst Dieter Gölzenleuchter im Atelier. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Und doch bleibt das Bild nicht ungetrübt: Der Krieg in der Ukraine, in Palästina, der Aufschwung der AfD, all das nimmt sich Gölzenleuchter zu Herzen, empfindet es als Niederlage: „Das ist schon manchmal zum Verzweifeln“, seufzt er. Aber er macht weiter. Drucke, Gedichte, Geschichten, Gemälde.

