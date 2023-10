Essen. Breakdance und Barock? Kein Problem! Mit Sixpack und Samt-Stimme begeistert Jakub Józef Orlinski die Klassik-Welt. Jetzt kommt er nach Essen.

Du kannst arbeiten, wie du willst: Wenn dich nicht ein glücklicher Moment wie dieser küsst, das Leben wäre anders verlaufen. Da ist im Sommer 2017 ein junger polnischer Sänger zu Gast bei den berühmten Musikfestspielen von Aix-en-Provence. Aber nicht auf der eigentlichen Festival-Bühne geschieht der Coup. Jakub Józef Orlinski, mit 26 kein ganz unbeschriebenes Blatt, aber doch kaum mehr als ein Countertenor, dessen Namen damals nicht einmal die Fachwelt buchstabieren kann, wird gebeten, kurzfristig eine Barock-Arie im Freien zu singen – für einen Radio-Mitschnitt von France Musique.

Radio?, fragt er nach „Dann kann ich ja kommen, wie ich bin“. Und er kommt: Shorts, Sneakers, vier Knöpfe am Hemd geöffnet. Auf den Lippen: Vivaldis bittersüße Liebesarie „Vedrò con mio diletto“. Aber wir schreiben 2017, und natürlich gibt es doch Kameras. Sie filmen den magischen Moment eines Naturburschen von strammsten Waden: Da singt ein Faun mit Engelsstimme! Der Clip geht viral...

Bis heute haben ihn fast zwölf Millionen auf Youtube gesehen. Nicht wenige haben dort erstmals realisiert, dass es Männer gibt, die weit höher singen als alle drei Tenöre zusammen. Einst Musik für Kastraten, heute wenigen Beschenkten vorbehalten: Alt! Und dann ist der Typ auch noch begnadeter Breakdancer. Bis heute kennt Orlinskis sehniger Rücken den Boden jeder Künstlergarderobe von Zürich bis zur Metropolitan Opera von New York. Sich körperlich auszutoben vor dem Auftritt: festes Ritual.

Musik und Muskelspiel: Der jetzt 32-Jährige vermählt vieles, was die Branche bisher zumeist mit spitzen Fingern anfasste. Es seufzen die jungen weiblichen Fans, die älteren atmen schwer. Aber es ist der Aufstieg des katholischen Polen mit dem stolzen Sixpack eben nicht der übliche Fall einer über Sex-Appeal konstruierten Gaukelei, die Kenner auf die Palme bringt. Auch die Kritiker überschlagen sich, weil dieser bezwingend samtigen Stimme noch in den höchsten Partitur-Regionen nicht fehlt, was Orlinskis Counter-Kollegen oft vermissen lassen: Männlichkeit! Traumwandlerisch sicher geht es hinauf, aber feminin oder geschlechtslos klingt da nichts, eher aus der Tiefe des Testosterons, um das Orlinski nicht verlegen ist. „Dude“, Kerl, nennt er sich selbst lachend und liebt den Rap – eine Musik, die er lange kannte, ehe Bach, Gluck und Monteverdi ihm den Klangteppich ausrollten.

Dem Mann, um den die Opernwelt heute buhlt, war nicht viel in die Wiege gelegt. Mit Zweifeln hätte Jakub einen Großhandel aufmachen können. Noch in der Oberstufe hat der Junge, der im heimatlichen Warschau mit Kumpels aus Jux für ihre Breakdances auf öffentlichen Plätzen den Hut rumgehen lässt, keinen blassen Schimmer, was aus ihm werden soll. Singen – nicht zuletzt, weil er sich dabei wirklich spürt wie im Tanz – , das mag er. Er geht in den Chor, auch weil er ein Vorbild im Ohr hat: die berühmten englischen Kings Singer’s, die Crème filigraner Vokalkunst.

Orlinski schafft es ans Konservatorium. Lorbeer schenkt ihm dort vorerst niemand. Die Professoren sind skeptisch; in seinem Jahrgang ist er der einzige Gesangsstudent, der fürs Studium zahlen muss. Und: Die ersten drei Jahre muss er immer wieder zu Semesterbeginn antreten, vorsingen, ob es zum Bleiben reicht. Aber in der Strenge der ehrwürdigen „Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina“ findet er doch eine Lehrerin, die an ihn glaubt. Er hat es ihr nie vergessen.

Am Ende, das sagt Orlinski immer wieder, war es viel Arbeit bis hierher, für ihn, der „von der Straße kam“ und anfangs so wenig wusste von dem, was Gesang ist. Menschen die ihm begegnen dürfen, fällt es schwer, das zu glauben, so spielerisch legt er Spitzenleistungen hin, so locker, lebensfroh scheint er all das zu schultern. „Na, die letzten zehn Jahre waren schon ein bisschen wenig Schlaf“, lacht er und postet den nächsten Jux online, mal im Dialog mit Familienhund, mal auf dem Times Square, weil er nicht aufhören kann, darüber zu staunen, wohin er es gebracht hat.

Apropos Posen: Es hält die digitale All-Gegenwart des smarten Polen, der schon Model war für Nike und Mercedes, nicht jeder aus. Orlinski legt ein freundliches Veto ein: ein „Zirkusaffe“ sei er gewiss nicht. Und auch wenn er – samt mindesten einer CD pro Jahr – gekonnt am Marketing-Rad zu drehen weiß, als eigentlichen Beweggrund für all das nennt er ganz etwas anderes: „Ich will nicht noch berühmter sein. Ich will einfach bloß teilen, was ich liebe. Und das ist vor allem die Schönheit des Augenblicks!“

Eben ist seine jüngste CD „Beyond“ (Erato) mit Entdeckungen zwischen Renaissance und Barock erschienen. Live mit seinem Leib- und Magen-Orchester Il Pomo d’Oro stellt Jakub Józef Orliński das Programm in Essens Philharmonie am 24. November, 20h vor.

