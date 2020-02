Ruhrgebiet. Mit vier Kinos hat es angefangen, heute sind mehr als 50 mal so viele Lichtspielhäuser in Deutschland zugeschaltet, wenn Opern übertragen werden.

„Oper im Kino“ auf Rekordhoch, 242 deutsche Kinos machen mit

Zugegeben: Die Tage, an denen Anna Netrebko in Bochum-Harpen die Opernbühne betritt, sind rar. Aber wenn, dann bedeutet das „volle Hütte“. Für Netrebko, Jonas Kaufmann und Sänger-Elite dieser Liga dürfen wir hier ausnahmsweise den Begriff „Blockbuster“ nutzen. Denn es geht ja um: Kino, nicht nur in Bochums UCI. Das Projekt von Live-Übertragungen in Lichtspielhäusern ist deutschlandweit eine Erfolgsgeschichte.

Wer hätte das gedacht? 2007, im Pionierjahr, warben scheue vier Kinos in Deutschland damit, dass auf der anderen Seite des Sperrsitzes statt Terminator auch mal der Troubadour zu Wort kommt. Die Marke hieß: „MET im Kino“ – Live-Übertragungen aus Amerikas berühmtestem Opernhaus. Zwei Jahre später hatte die Zahl sich mehr als verzehnfacht. Über die 44 von 2009 kann man indes heute nur müde lächeln: 242 Säle sind 2020 in Deutschland zugeschaltet, wenn um 13 Uhr New Yorker Ortszeit am Lincoln Square der Dirigent den Einsatz gibt. Zehn Mal pro Saison.

Oper im Kino brummt. 2020 gab es bei „Porgy and Bess“ ausverkaufte Säle

Letzte Woche gab es komplett ausverkaufte Säle. Karin Niemeyer aus Bonn etwa stand mit einem Pappschild „Suche Karte!“ vor dem Kinopolis („und das habe ich bisher eigentlich nur in Bayreuth gemacht“). Es war aber „Porgy and Bess“ und zählt zu den ganz großen Erfolgen der MET-Reihe: „45.000 Zuschauer in Deutschland und Österreich“, zählte Katja Raths. Sie spricht für Clasart, Inhaberin der Rechte von MET-Übertragungen in diesen beiden Ländern.

Der Erfolg der Reihe führt gar dazu, dass mehr deutsche Kinos übertragen wollen als dürfen. Raths: „Wir sagen an Orten nein, wo wir nicht wollen, dass die Kinos sich gegenseitig Konkurrenz machen.“

242 Kinos in Deutschland übertragen Opern der berühmten „MET“ von New York

Nicht alles läuft gleich gut. Bei fordernden oder wenig bekannten Werken sinkt der Zuspruch: „Da finden auch bei einem ,Wozzeck’ in Top-Besetzung nur 10.000 ins Kino.“ Dennoch: Oper auf der Leinwand hat es von der belächelten Kuriosität mindestens zur liebevoll gepflegten Orchidee gebracht: Popcorn und Parsifal in friedlicher Koexistenz – das läuft.

Selbst kleinste Häuser machen mit. In Witten findet sich das intimste solcher Opernhäuser an Rhein und Ruhr: 64 Plätze, alter Herrensitz. Die hohen MET-Auflagen in Sachen Kinotechnik spielen hier keine Rolle: Das „Haus Witten“ kooperiert nämlich mit dem Royal Opera House von London (die Briten haben eine eigene Reihe). Brigitte Heiland ist eine der ganz treuen Gäste. Das liegt nicht nur daran, dass die Oper vor Ort auf die Bühne kommt, Frau Heiland lobt die Klasse der Kunst nicht weniger als die visuelle Nähe: „Es ist wunderbar, die Gesichter der großen Sänger so nah zu sehen. Und man hört ja die Crème de la Crème!“

Das Kino-Publikum genießt den Anlass: „Die Menschen machen sich schick“

Von Luxus kann nur bei der Besetzung die Rede sein. Der Preis ist mit 18 Euro nur 2,50 höher als ein Stehplatz auf Schalke, Begrüßungs-Sekt inklusive. „Für unsere Wittener soll es ja bezahlbar sein“, sagt Frederike Hansen, die fürs Kulturforum Witten die Reihe betreut. Das Publikum nimmt den hohen Besuch von Covent Garden als Ereignis: „Die Menschen machen sich schick.“ Von Metropolen-Auslastungen ist man weit entfernt, hält aber durch. „Dornröschen neulich kam super an“, sagt Frederike Hansen: von 64 Plätzen waren 50 verkauft.

In den Opernhäusern der Region wird niemand nervös ob der Neigung zur Zauberflöte im Kinosessel. Das liegt schon an den Zahlen: Allein ein Haus wie Essens Aalto Theater verzeichnet in einer Saison 155.000 Besuche in Oper und Ballett. Und Dortmunds Opernintendant Heribert Germeshausen hat auch aus ganz persönlichen Gründen viel Verständnis für die Sache: „Den Funke für Musiktheater zündete bei mir als Kind eine Star-besetzte Fernsehübertragung.“ So hat Mozarts „Entführung aus dem Serail“ ihn zum Beruf gebracht. „Vor allem, wenn das nächste Opernhaus fern ist“, sieht Dortmunds Opernchef in der Kino-Offerte eine Brücke zum Musiktheater. Keine Konkurrenz? „Nein, bestimmt nicht“, sagt er, „eher etwas, das uns noch Publikum erschließen kann“.

Der Intendant selbst kennt die „MET im Kino“ allerdings nicht aus dem Sperrsitz im Lichtspielhaus: „Ich habe noch keine gesehen. Ich bevorzuge das Live-Erlebnis!“ Die Liaison von Nachos und Nabucco überlässt er dann doch anderen.

--------------------

INFO:

Viele Kinos an Rhein und Ruhr – oft Multiplex-Häuser, aber auch Programmkinos – beteiligen sich an den Übertragungen. Zwei große Opernhäuser, MET und Covent Garden, regieren den Markt. Sie wählen auch die Opern aus, die in alle Welt übertragen werden.

Eine Übersicht zu den Kinos und Werken findet sich unter filmkunstkinos.deund metimkino.de.