Nobelpreisträger J. M. Coetzee beendet seine Jesus-Trilogie

Würden wir Jesus erkennen, säße er neben uns im Bus? Würde er sich abheben, abgehoben sein vom Rest der Welt? Würden wir die Hoffnung spüren, das Versprechen? J.M. Coetzee, Literaturnobelpreisträger und Weltbürger mit südafrikanische Wurzeln, beendet mit „Der Tod Jesu“ eine Trilogie, die 2013 begann – und mit missionarischem Eifer die Freiheit der Literatur verteidigt.

Mag die Trilogie im Titel auf die Bibel verweisen, so ist doch ihr Fundament Cervantes „Don Quijote“: eine Geschichte von Sehnsucht und Verführung. „Don Quijote“ ist das einzige Buch, das der Junge David je las, mit diesem Buch hat er sich das Lesen selbst beigebracht, er glaubt jedes Wort, das dort geschrieben steht – und meint nun, mehr Bücher, mehr Wissen bräuchte es nicht: „Ich weiß Bescheid über die Welt“, sagt er zu Simón und Inés.

Auf Jesu „Schulzeit“ und „Kindheit“ folgt nun Coetzees großes Finale

Mit Simón kam David als Fünfjähriger über ein namenloses großes Meer in ein namenloses Land, beide ohne Ziel und ohne Erinnerung, davon erzählte Teil 1 („Die Kindheit Jesu“): Simón ist nicht sein leiblicher Vater, aber liebt David wie einen Sohn. Mit Simóns Freundin Inés – die also gewissermaßen wie die Jungfrau zum Kinde kam – leben sie nun im Vorort einer offenbar größeren Stadt. Hier hat David die Tanzakademie besucht („Die Schulzeit Jesu“) und gelernt, dass Zahlen mystische Wesen sind, Gottheiten, die man nicht durch Addition oder Subtraktion „vermischen“ oder „zerhacken“ sollte.

Auch im dritten Teil der Geschichte lässt Coetzee all dies Rätselhafte ganz selbstverständlich erscheinen. In klarer, schlichter Sprache schildert er das Wesen und Wirken eines zehnjährigen Jungen, dessen Eigensinn seine hervorstechendste Eigenschaft ist. Als er mit seinen Freunden draußen Fußball spielt, in einem wilden, anarchischen und hochbegabten Durcheinander, kommt Dr. Julio ins Spiel: Der Leiter eines Waisenheims lädt die Wohnblock-Kinder zum Turnier – kurz darauf verlässt David sein Zuhause und zieht ins Heim, mit der Begründung, er sei aber doch Waise. Sein Ziehvater ist verzweifelt, einem ehemaligen Lehrer aber vertraut David seine Motive an: Er will sich um die Waisen kümmern, ihnen Hoffnung geben.

Den Heimkindern, die ihn besuchen, erzählt er Geschichten aus „Don Quijote“

Zu den berührendsten Momenten zählen jene, in denen David kurz darauf im Krankenbett liegt: Eine rätselhafte Lähmung, gefolgt von ebenso rätselhaften Anfällen, haben sich seiner bemächtigt – und den Heimkindern, die ihn besuchen, erzählt er Geschichten aus „Don Quijote“. Das sichere Wissen um das eigene Sterben lässt ihn David das Versprechen abnehmen, ein Buch über seine Taten zu schreiben: „Aber dann musst du versprechen, mich nicht zu verstehen. Wenn du mich zu verstehen versuchst, verdirbt das alles.“

Ein Satz wie ein Schlüssel, denn auch Coetzee entzieht sich mit diesem dreigeteilten Werk, dem er Jahres seines Lebens widmete, dem Verstehen. Zwar gibt es all die Parallelen zur Jesus-Geschichte, zwar kann man diese und jene Figur dem biblischen Geschehen zuordnen, sich am Erkennen erfreuen – dann aber schlägt der Autor erneut einen Haken, und kalt ist die Spur. Davids Ende ist geprägt von einem Streit zwischen Simón und dem Mörder Dmitri (im zweiten Teil tötete er die Frau des Tanzakademie-Leiters): Simón ist die Vernunft, Dmitri die Leidenschaft. Letzterer nennt David den „Meister“ und streut nach dessen Tod das Gerücht, die Ärzte hätten ihn auf dem Gewissen. Die Legendenbildung also ist im vollen Gange, ebenso wie das Rätselraten um die eigentliche Botschaft Davids. Der Bote sei die Botschaft, meint Dmitri einmal, Simóns Sicht aber ist naturgemäß nüchterner: „Wir sind einem Kometen begegnet“, sagt er zu Inés. Und nun ist er fort.

So bleibt am Ende die Frage, ob dieser Komet die Welt zu einem besseren Ort gemacht hat, oder zu einem Ort, dessen Sehnsüchte Fiktionen gelten. Und ob dies einen Unterschied macht.

J.M. Coetzee: Der Tod Jesu. S. Fischer, 224 S., 24 €