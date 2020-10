Für die (Un-)Sitte der Theaterkritik, auch üppigste Kostümoffensiven auf der Bühne als namenlose Selbstverständlichkeit hinzunehmen, hatte Renate Schmitzer sich einen hübschen Standardspruch geschaffen: „...und sie waren wieder alle nackt.“ Übersetzt hieß das: Ja, wisst Ihr denn nicht, was diesem Verdi oder Shakespeare fehlen würde, wenn kein Taft an Euch vorbeirauschte, keine Seide knisterte, kein mörderisch hoher Absatz über die Bühne stelzte?

2019 starb mit „Rena“ eine der großen Kostümbildnerinnen ihrer Generation. Jetzt ist ein Bildband ihrem Schaffen gewidmet. Doch bei aller Opulenz kann das schöne Buch nur einen kleinen Teil zeigen. Schließlich: Fast 50 Jahre hatte Schmitzer bis zu ihrem Tod den Hamlets und Isolden eine schöne oder hässliche Hülle geschenkt. Ihre Schaffensmenge? Lag im „astronomischen Bereich“, wie der Dramaturg Georg Kehren es nennt.

Renate Schmitzer als Mensch und kreative Kraft

„Graf Mirabeau“. Entwurf. Foto: Privatarchiv: Hanspeter Spek / Verlag KulturConsulting Ulm

Kehren ist einer der Weggefährten, die zwischen gekonnt gezeichneten Figurinen und Inszenierungsfotos erinnern und würdigen, was Renate Schmitzer als Mensch und kreative Kraft auszeichnete. Eine Rebellin aus der Provinz, die gewaltigen Biss zeigt, um ihren Traum zu leben etwa. Schmitzer, kaum 16, pendelt vom rheinischen Birlinghoven nach Köln, das Schneiderhandwerk zu lernen. Sie weiß: Das ist nur ein Schritt zum Traumberuf, aber ein zentraler namens Handwerk.

Jahrzehnte wird ihre Autorität in den Theaterwerkstätten von Salzburg bis Essen davon zehren, dass auch kühnste Forderungen auf dem Wissen um die Möglichkeit von Faltenwurf und Reifrock bauen.

Erlös geht an Kostümabteilungen

Was das Publikum nicht sah: Die Raffinesse, Form und Stil zu mischen, war einer nie endenden Suche nach dem Besten verdankt. Ob Trödelmarkt in Paris oder nobelste Stoffschmiede in Mailand: Schmitzer fand überall. Dieser sattrot gebundene Erinnerungsband verrät auch, wie sie durch leichtere Stoffe oder gar Plastik Kostümtechniken revolutionierte und Künstlern selbst die majestätischsten Auftritte leichter machte. Dass es ein Buch für Liebhaber ist, spiegelt sich nicht zuletzt im Verkaufserlös. Er geht komplett an Kostümabteilungen deutscher Theater.

Renate Schmitzer - Kostüme. 120 Seiten, gebunden. Verlag Kulturconsulting, 38€.