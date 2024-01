Berlin Ein Film, der ihre Karriere befeuert, wird fortgesetzt: Hannah Herzsprung und Chris Kraus über „15 Jahre“ und Vorgänger „Vier Minuten“.

Der Film „Vier Minuten“ wurde 2006 zum Überraschungserfolg. Und der Beginn gleich zweier Karrieren. Hannah Herzsprung spielte sich hier mit ihrer ersten Hauptrolle gleich in die Oberliga. Und Chris Kraus gab damit sein Debüt als Autorenfilmer. Nun haben die beiden nach 17 Jahren eine Fortsetzung gedreht: „15 Jahre“ kommt am 11. Januar ins Kino. Wir haben den Regisseur und seinen Star dazu getroffen.

„Vier Minuten“ war für Sie beide ein Debüt. Schweißt sowas zusammen?

Herzsprung: Ja. Das war damals der Anfang meiner Karriere. Ich war noch so jung, ich hatte bis dahin noch keinen so großen Film gemacht. Erst nach dieser Erfahrung wusste ich, ja, ich will weiter als Schauspielerin arbeiten. Als Chris mir vor fünf Jahren schrieb, dass er mich sehen wollte, habe ich mir gewünscht, dass er wieder eine Rolle für mich hat. Und dann fragte er mich, ob ich mir vorstellen könnte, noch einmal Jenny zu spielen. Da habe ich sofort Ja gesagt!

Herr Kraus, Sie haben Hannah Herzsprung mit „Vier Minuten“ bekannt gemacht, Sie haben auch Paula Beer in „Poll“ entdeckt. Verspürt man da auch so etwas wie Vaterstolz?

Film der Extreme: Hannah Herzsprung als Jenny und Hassan Akkouch als Omar in dem Film „15 Jahre“. Herzsprung stellt Klavierspielerin Jenny von Loeben dar. Der Film setzt „Vier Minuten“ fort, in dem die Künstlerin wegen eines Mordes, den sie nicht begangen hat, im Gefängnis landete. Foto: Wildbunch Germany / epd

Kraus: Das trifft es wohl. Aber es stimmt auch andersrum. Wir haben uns gegenseitig zu unserer Karriere verholfen! Ich bin sehr stolz, dass Hannah dieses Wagnis mit mir eingegangen ist. Weshalb es eine ganz starke Bindung zwischen uns gibt. Das ist ja nun 17 Jahre, bald 18 Jahre her, und dennoch kann ich mich an viele Details ganz genau erinnern. Wie du damals in diesen zerrissenen Hosen zum Casting kamst. Diese Figur sollte ja hart und borderline-mäßig sein und musste trotzdem eine Zartheit haben, damit man auch glaubt, dass sie mal als Klavier-Wunderkind auf der Bühne stand. Wir haben dafür tausend Mädchen gecastet, aber keines sonst konnte beides. Die Kandidatinnen sollten alle so tun, als würden sie aus Wut ein Stück Papier herunterwürgen. Hannah war die Einzige, die das Papier wirklich aufgegessen hat. So sehr wollte sie diese Rolle!

Frau Herzsprung, Sie haben damals beim Casting vorgegaukelt, Sie würden Klavier spielen. Dabei konnten Sie es gar nicht.

Herzsprung: Heute ist das eine hübsche Anekdote, aber damals war das schlimm. Ich wollte die Rolle unbedingt. Als ich gefragt wurde, ob ich Klavier spielen kann, war mir klar: Wenn du jetzt Nein sagst, bist du raus. Da im Castingraum kein Klavier stand, habe ich Ja gesagt. Chris meint sogar, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ich hätte gesagt, ich könnte an keinem Klavier vorbeigehen, ohne mich hinzusetzen und zu spielen.

Kraus: Das stimmt! Und sie sagte das so überzeugend. Aber ich habe früher bei sowas auch mal geflunkert und dann alles dafür getan, das auch erfüllen zu können. Und genauso war auch Hannah. Sie hat sich dann voll reingekniet und sich das Klavierspielen beigebracht.

Wie lange haben Sie schon über eine Fortsetzung von „Vier Minuten“ nachgedacht?

Kraus: Das kam eher durch Zufall zustande, weil mir ein anderes Filmprojekt weggebrochen war. Aber erst, als Hannah zusagte und meinte: Ich gehe dafür durch Dick und Dünn, war klar, wir machen das jetzt auch. Und Hannah musste dann wirklich durch Dick und Dünn, das war ein echtes Horrorprojekt. Du wusstest wohl auch nicht, worauf Du Dich da eingelassen hast. Dass Du dafür andere Projekte verschieben und absagen musstest. Dieser Film kam so wackelig zustande, es war nie sicher, ob das was wird. So ein Projekt geht nur mit jemandem, mit dem man Pferde stehlen kann. Und das kann man mit Hannah!

Sie beide erneut zusammen, mit einer Fortsetzung Ihres Erfolgsfilms, der so viele Preise bekommen hat – man müsste doch meinen, da sei eine Finanzierung kein Problem. Das will doch jeder sehen.

Kraus: Das dachten wir auch. Das war aber ganz und gar nicht so. Das war das schwierigste Projekt, das ich je hatte. Da sind auch Dinge passiert, mit denen man nicht rechnen konnte. Es gibt bei einem Film immer viele Mütter und Väter, aber ohne Hannahs Einsatz wäre das nicht gegangen. Hannah hat dafür gekämpft, über jedes Normalmaß hinaus. Das ist jetzt das erste Interview, das ich gebe. Alles andere musste Hannah bisher allein machen.

„Hannah hat dafür gekämpft“ Chris Kraus - Regisseur von „Vier Minuten“ und „15 Jahre“

Frau Herzsprung, Sie werden im Abspann auch als Koproduzentin gelistet. War das eine zusätzliche Belastung? Oder eine Herzensangelegenheit?

Herzsprung: Nein, das ist wunderschön. Ich bin sehr stolz auf unseren Film, wie er geworden ist. Und bin Uta so dankbar, wie sie den Film geschnitten und wie sie mit Chris um diese Fassung gekämpft hat.

Hannah Herzsprung wieder als Pianistin Jenny in dem Film „15 Jahre“: Schon 2006 inszenierte Regisseur Chris Kraus („Die Blumen von gestern“) den Film „Vier Minuten“, in dem Hannah Herzsprung die virtuose und psychisch hochkomplexe Klavierspielerin Jenny von Loeben spielt, die wegen eines Mordes, den sie nicht begangen hat, im Gefängnis landet. Foto: Wildbunch Germany / epd

Wie war das, wieder in diese Rolle zu schlüpfen? War die Jenny immer noch da, steckte sie noch in Ihren Knochen? Oder mussten Sie sich das alles neu erarbeiten?

Herzsprung: Wenn du früh bei einem Filmprojekt dabei bist, kriegst du normalerweise ein Storyboard oder ein Treatment. Chris hat aber erst mal einen Prosatext geschrieben. Den habe ich gelesen. Das war mein erster Kontakt wieder mit Jenny. Und es war alles sofort wieder da. Es war Chris wie mir aber ganz wichtig, dass wir nicht noch mal die alte Jenny erzählen. Sondern eine, die eine Entwicklung durchgemacht hat. Chris legt zum Glück viel Wert auf Proben, wir haben deshalb sehr intensiv geprobt. Anders wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil wir nur wenige Drehtage hatten und das Pensum sonst nie geschafft hätten.

Wie war es denn für Sie, Herr Kraus, Hannah wieder in dieser Rolle zu erleben?

Kraus: Ich habe das ganz anders empfunden. Ich schreibe immer erst einen Prosatext, aus der Sicht des Protagonisten, bevor ich ein Drehbuch daraus formen kann. Deshalb ist es Dir wohl so leichtgefallen, da wieder hineinzukommen. Aber wir haben ja schon zwei Jahre vor Drehbeginn kleine Präsentationsfilme gedreht, wo Du in die Rolle gehen musstest. Und Du warst sofort drin. Ich nenne das gern die „Jenny-Bones“.

Herzsprung: Dabei war ich da noch komplett unsicher.

Kraus: Aber ich wusste schon an dem Tag, dass das gelingen wird. Weil ich sah, du hast diese Figur nie vergessen. Das ist wie Radfahren. Anfangs ist man noch unsicher, weiß nicht, ob man umfällt. Aber wenn du es einmal gelernt hast, vergisst du es nicht.

Herzsprung: Interessant. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.

Kraus: Vielleicht ist das auch ganz gut so, dass man nicht immer alles problematisiert. Aber der große Unterschied ist ja, dass der erste Film von der pubertären Jenny handelt und diesmal mehr die Reife und damit eine ganz neue Dimension dazu kam. Und das hat Hannah für sich entdeckt, ganz ohne meine Beteiligung. Das habe ich bei den Proben gemerkt.

Ist die Jenny damit am Ende ihres Weges? Oder könnte es auch noch einen dritten Teil geben? Könnte es auch sonst einen weiteren Chris-Kraus-Film mit Hannah Herzsprung geben?

Kraus: Darüber kann ich in der jetzigen Situation noch nicht spekulieren. Aber ich bin ja von jeher ein großer Fan von François Truffaut und mag seine Antoine-Doinel-Filme, mag die Idee, dass ein Regisseur mit einer seiner Figuren reift.

Doinel war für Truffaut ein Alter Ego. Gilt das auch im Fall Jenny?

Kraus: Es gibt in dieser Figur viele Anteile, die stark mit mir zu tun haben. Auch wenn das eine Frauenfigur ist. Deswegen kann ich mir natürlich vorstellen, dass diese Figur weiter existieren wird. Aber wer will schon in die Zukunft schauen? Hannah ist eine grandiose Schauspielerin. Natürlich würde ich gerne weiter mit ihr arbeiten. Du wolltest ja auch bei „Poll“ eine kleine Rolle spielen, nur mir zuliebe. Was aber nicht geklappt hat. Bei den „Blumen von gestern“ warst Du aber dabei. Es ist sowieso ein Schmerz, dass man nur alle fünf Jahre einen Film machen kann, weil man so lange Geld zusammenkratzen muss. Deshalb umgebe ich mich dann gern mit meinen liebsten Menschen. Und würde gern wieder mit Dir arbeiten.

Herzsprung: Ich auch mit Dir. Immer. Da muss ich nicht überlegen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur