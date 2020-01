Essen. Die Soziologin Necla Kelek sieht in ihrem neuen Buch einen Teufelskreis von Patriarchat und Gewalt aus dem islamisch-orientalische Familienideal.

Necla Kelek rechnet mit der unheiligen Familie des Islam ab

Wohl kaum jemand in Deutschland hat die Illusion, der Islam würde sich bei den eingewanderten Anhängern der Religion im Laufe der Zeit wie von selbst säkularisieren, sich in der gelebten Praxis dem westlichen Menschen- und Gesellschaftsbild anpassen, so nachhaltig zerstört wie die Soziologin Necla Kelek. Nach Bestsellern wie „Die fremde Braut“ oder „Die verlorenen Söhne“ wirkt ihr neues Buch „Die unheilige Familie“ wie eine Zusammenfassung ihrer bisherigen Arbeiten auf einem religionssoziologischen und historischen Fundament.

Erschreckend ist nach wie vor zu lesen, welch ein Teufelskreis die orientalisch-muslimische Tradition für Familienstrukturen sein kann: Allgegenwärtige Gewalt als Mittel der Machtausübung durch den männlichen Patriarchen, strenge Hierarchien, an deren unterem Ende immer Frauen und Kinder stehen; der unselige Brauch der Kinderheirat, der die Abhängigkeit der ungebildeten, machtlosen Frauen schier bis in die Ewigkeit fortschreibt; und auch das nicht weniger unselige Erlernen männlicher Rollenmuster durch Jungen, deren verfehlte Erziehung zu verwöhnten Prinzen der Dortmunder Pädagogik-Professor Ahmet Toprak so gründlich wie nachvollziehbar schildert.

Glaubenssätze des Islam

Necla Kelek leitet die Entwicklung orientalischer Familienstrukturen sorgfältig aus der Tradition von Stammeskulturen („Die Frau als Beute“) und aus den Glaubenssätzen des Islam her. Wobei auch deutlich wird, dass es für manche kulturelle Praxis islamisch geprägter Gesellschaften gar keine theologische Grundlage im Koran gibt, wofür das Kopftuch nur das prominenteste Beispiel ist. So wird auch klar, dass die kulturellen Probleme, die in westlichen Gesellschaften entstehen, im wesentlichen auf die konservative bis reaktionäre Auslegung des Islam zurückgehen. Für die menschlichen Katastrophen, die solche Konflikte auslösen können, hat Kelek dann auch etliche krasse Beispiele zur Hand.

Dabei gerät mitunter eines aus dem Blick: Dass es auch hierzulande noch nicht allzulange her ist, dass Familienstrukturen fundamental autoritär waren; dass die Liberalisierung, die Durchsetzung von prügelfreier Kindererziehung eine Sache von Jahrzehnten, wenn nicht gar eines ganzen Jahrhunderts war; und dass Ähnliche für die Emanzipation der Frauen gilt, die bis auf den heutigen Tag noch nicht die grundgesetzlich garantierte Gleichheit verwirklicht hat.

Ausbrechen aus dem Kreislauf der Unterdrückung

Ob deshalb die von Kelek am Ende des Buchs geforderte Grundgesetzänderung nötig ist, sei dahingestellt: Sie möchte Artikel 6, der „Ehe und Familie unter den besondern Schutz der staatlichen Ordnung“ stellt, ergänzen um den Passus, dass die Grundrechte von Frauen und Kindern dadurch nicht außer Kraft gesetzt werden dürfen. Aber dass Frauen und Kinder, die sich zur Wehr setzen und aus dem Kreislauf der Unterdrückung ausbrechen wollen, unterstützt werden müssen, gilt unbedingt. Ebenso wie die Forderung nach einer Migrationsforschung, welche die realen Probleme so genau wie möglich untersucht.

Necla Kelek: Die unheilige Familie. Wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet. Droemer Verlag, 330 Seiten,19,99 Euro. Gemeinsam mit dem Dortmunder Migrationsforscher Ahmet Toprak und dessen Streitschrift „Muslimisch, männlich, desintegriert. Was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft“ (Econ, 234 S., 18 €) ist Necla Kelek zu Gast bei der „Lesart“ des Deutschland­funks­Kultur am Dienstag, 4. Februar. Die Veranstaltung ist ausverkauft, Karten gibt es erst wieder für die nächste Lesart-Folge am 24. März, deren Thema noch nicht feststeht.