Restaurierung Nach dem Brand: Hilfe aus Köln für Notre-Dame in Paris

Paris. Vier Fenster, die beim Brand der Kathedrale beschädigt wurden, sind jetzt zurück in Paris. Sie wurden in der Kölner Dombauhütte restauriert.

Wenn die Nachmittagssonne auf die Pariser Kathedrale Notre-Dame scheint, füllt sich der Innenraum mehr und mehr mit buntem Licht. Kurz vor dem vierten Jahrestag des verheerenden Brandes des gotischen Bauwerks hat der Einbau der riesigen Obergaden-Fenster begonnen. Vier von ihnen wurden etwa ein Jahr lang in der Kölner Dombauhütte restauriert.

„Es ist schon eine große Ehre, hier mitzuarbeiten“, sagt der Glasveredelmeister Felix Busse. Gemeinsam mit zwei Glasmalern aus dem westfälischen Borchen und einer französischen Restauratorin verbringt er in den nächsten drei Wochen seine Arbeitszeit auf einem Gerüst an der Südwand der Kathedrale.

„Die Fenster sind etwa 25 Quadratmeter groß und in je 80 Scheiben aufgeteilt, die nun nach und nach eingesetzt werden“, erklärt Busse. Es handelt sich um bunte Fenster des französischen Glaskünstlers Jacques de Chevalier, der sie 1965 geschaffen hatte.

Da die Kathedrale Notre-Dame noch immer mit Blei belastet ist, müssen die Handwerker beim Verlassen der Baustelle jedes Mal duschen und die Kleidung wechseln. Bei dem Brand waren 400 Tonnen Blei geschmolzen und teils verdampft. „Auch die Fenster mussten vor der Restaurierung erst von Bleistaub befreit werden“, sagt Busse. Das Feuer hatte die Fenster nur wenig beschädigt, aber sie mussten sorgfältig gereinigt und ausgebessert werden.

Spendengeld aus Deutschland

Dass die Kölner Dombauhütte an der Restaurierung beteiligt ist, geht auf die Initiative des früheren NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) zurück. Er setzte sich dafür ein, dass die deutschen Spenden in Höhe von einer halben Million Euro nach dem Brand in ein vorzeigbares Projekt fließen sollten.

In Frankreich stieß das deutsche Hilfsangebot auf wenig Begeisterung – die Restaurierung der Kathedrale wurde zu einer Staatsaffäre. Insgesamt waren 854 Millionen Euro an Spenden eingegangen, die es effizient einzusetzen galt.

In Frankreich ist wegen der Trennung von Kirche und Staat aber der Staat für den Erhalt der Kirchen zuständig – und der wollte Notre-Dame zu einer Vitrine französischer Handwerkskunst machen. Anstatt die deutsche Mithilfe also als Zeichen der Freundschaft zu feiern, wurde ein Geheimnis darum gemacht.

Nun sind die Fenster aber zurück in Paris. Zum Jahrestag soll auch der Sockel des Spitzturms auf das Dach gesetzt werden. Der Dachreiter aus dem 19. Jahrhundert war bei dem Brand am 15. April 2019 abgestürzt. Im Innern sind die Arbeiten weit fortgeschritten, die Gewölbe sind erneuert, Wände und Malereien gereinigt, viele Gerüste schon abgebaut. Die Wiedereröffnung ist für den 8. Dezember 2024 geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur