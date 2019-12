Weeze. Zu dem Ticket-Verkauf für Parookaville 2020 gibt es hier die wichtigsten Infos. Laut einer Studie hat das Festival eine treue Fan-Gemeinde.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parookaville-Tickets 2020 - das ist neu beim Vorverkauf für das Festival in Weeze

Der Sonntag, 6. Oktober, dürfte bei vielen Fans des Festivals Parookaville dick im Kalender markiert sein. Ab 12 Uhr startet der Vorverkauf der Tickets bzw. Visa für die sechste Ausgabe des Events vom 17. bis 19. Juli 2020. Bereits wenige Stunden danach waren in der Vergangenheit beliebte Visa-Kategorien vergriffen, die den Einlass in die fiktive Festival-Stadt gewähren.

Die Veranstalter gehen davon aus, dass der Run auf die Tickets anhält und beruft sich dabei auf eine "repräsentative Bürgerbefragung", die von der Parookaville GmbH bei dem Unternehmen Nielsen in Auftrag gegeben wurde. Demnach seien 94 Prozent der Besucher sehr zufrieden mit dem Festival und 93 Prozent bekundeten die Absicht, nach Parookaville zurückzukehren - damit würde das Festival noch vor bekannten Events wie Tomorrowland in Belgien, Lollapalooza in Berlin und Rock am Ring ranken. An der Nielsen-Umfrage, die im Anschluss an das Festival via E-Mail unter den Ticket-Käufern von 2019 durchgeführt wurde, nahmen rund 15.000 Bürger teil.

So äußern sich die DJ-Stars über das Festival Parookaville

Alle Farben : Warum die Zeit für ein Lied mit Robin Schulz reif ist

: Warum die Zeit für ein Lied mit Robin Schulz reif ist Felix Jaehn : Darum ist Parookaville sein Lieblings-Festival

: Darum ist Parookaville sein Lieblings-Festival Armin van Buuren : Dieser Trick hilft dem Niederländer auf der Bühne

: Dieser Trick hilft dem Niederländer auf der Bühne Afrojack : Wie der DJ Helene Fischer zum EDM-Star machte

: Wie der DJ Helene Fischer zum EDM-Star machte Westbam : "Da beiße ich mir auf die Zunge"

: "Da beiße ich mir auf die Zunge" Cosmic Gate : Wie das DJ-Duo und Parookaville in Las Vegas zusammenfanden

: Wie das DJ-Duo und Parookaville in Las Vegas zusammenfanden Kungs: So schaffte es der Franzose zum Superstar

Neuerung beim Ticket-Vorverkauf für Parookaville 2020

Trotz des erwarteten massiven Andrangs zum Ticket-Vorverkaufsstart gibt es eine technische Neuerung: "Inzwischen sind die Serverkapazitäten so groß, dass die Fans diesmal ohne Vorabregistrierung direkt zu dem Ticket-Angebot gelangen", erklärt Mit-Veranstalter Norbert Bergers. Neben den seit Jahren bekannten Kategorien wird es nach der großen Resonanz erneut Stellplätze für Caravans und Wohnmobile geben.

Der Preis für die Tages-Visa liegt zwischen 95 und 115 Euro. Wer das komplette Wochenende in Parookaville einziehen will, muss 209 Euro zahlen (VIP 309 Euro). Die Übernachtungen auf dem Campingplatz kosten 295 Euro (VIP 395 Euro). Weitere Infos und spezielle Festival-Pakete werden auf der Homepage von Parookaville aufgeführt.

Emotionale Reise durch Parookaville

Einen Vorgeschmack auf das Festival gibt es jetzt mit dem Aftermovie von Parookaville 2019. Nachdem in den vergangenen Wochen die kleine Film-Serie "Parookaville Unchained" an die letzte Ausgabe erinnert hat, gibt es jetzt einen klassischen, neunminütigen Aftermovie, der den Festival-Fans eine emotionale Reise bietet.

Das ist der Aftermovie von Parookaville 2019

Rund 210.000 Besucher bzw. 70.000 am Tag kamen aus über 40 Ländern nach Weeze und machten Parookaville damit zum größten Event für Elektronische Musik in Deutschland.

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 1 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

2 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

13 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 1 Bewertung

24 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 1 Bewertung

34 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

48 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

49 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

50 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

51 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

52 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

53 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

54 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

55 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

56 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

57 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Veranstalter Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

58 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

59 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Veranstalter Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

60 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

61 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 1 Bewertung

62 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

63 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

64 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

65 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

66 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

67 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

68 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

69 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 1 Bewertung

70 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

71 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 1 Bewertung

72 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

73 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 1 Bewertung

74 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Hans Blossey Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

75 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

76 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 1 Bewertung

77 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

78 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

79 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Hans Blossey Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

80 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 1 Bewertung

81 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

82 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

83 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

84 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

85 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

86 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

87 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 1 Bewertung

88 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

89 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

90 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

91 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

92 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

93 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich Stimmen Sie ab 0 Bewertungen