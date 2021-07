Parookaville 2022 – dann startet der Kartenvorverkauf

Der Termin für „Parookaville 2022“ am Weezer Flughafen steht fest. Wer noch kein Ticket besitzt, kann sich dieses schon sehr bald sichern.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause will sich das beliebte Elektro-Festival „Parookaville“ 2022 zurückmelden. Das Festival soll vom 22. bis 24. Juli kommenden Jahres am Flughafen Weeze stattfinden. Nachdem der Kartenumtausch für diejenigen, die sich bereits Tickets für die ursprünglich geplante 2021er-Ausgabe sicherten, abgeschlossen ist, gehen alle restlichen Tickets nun wieder in den Verkauf. Dieser startet am 17. Juli um 12 Uhr auf der Internetseite www.parookaville.com. Eine Vorab-Registrierung dafür ist nicht nötig.

„Auch wenn fast alle ihre Tickets schon eingetauscht haben, haben wir insgesamt noch ca. 40% aller Tickets für ‘Parookaville’ 2022 verfügbar“, so Bernd Dicks, Co-Geschäftsführer des Festivals, „darunter sind auch Kategorien, die in den letzten Jahren schnell weg waren.“

Radio-Sendung statt Festival am 17. Juli

Das eigentliche Festival hätte am Wochenende des 16. bis 18. Juli stattfinden sollen. Da die Corona-Pandemie dies nicht ermöglicht, haben die Veranstalter in Kooperation mit dem Radiosender 1Live ein kleines Ersatzprogramm aus dem Boden gestampft. Am 17. Juli wird es eine vierstündige Sondersendung auf dem WDR-Jugendprogramm geben.

Ab 18 Uhr erklingen dann auf 1Live DJ-Sets von Steve Aoki, Armin van Buuren, Alle Farben und ATB. „Wir wollen an dem Wochenende bei unseren Fans ein wenig ‘Parookaville’-Feeling entfachen, dazu werden unter anderem Alle Farben und ATB live im Studio bei Moderator Jan-Christian Zeller sein. Einschalten lohnt sich, es wird die ein oder andere Überraschung geben“, verrät Bernd Dicks.

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Veranstalter

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Veranstalter

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Hans Blossey

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Hans Blossey

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Musik